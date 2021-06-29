«Мы не хотим делить людей на тех, у кого есть QR-код, и тех, у кого нет. На наш взгляд, это дискриминация общества» , — говорится в сообщении «Игрушечной». В посте отмечается, что все сотрудники кафе переболели, и их высокие антитела подтверждаются анализами.

По мнению руководства кафе, человека нельзя вынуждать сделать что-либо, лишая комфорта похода в кафе и рестораны, посещения игровых и проезда в общественном транспорте.

В комментариях позицию «Игрушечной» многие поддерживают: «Вы умнички! Спасибо за человеческую позицию. Сил и терпения выстоять этот бой», «Мы обязательно к вам приедем! Спасибо за уважение», «Спасибо за адекватность».

О закрытии также объявило кафе «No Drama Mama» в корпусе 438. Здесь не объяснили причин, отметив только, что «разлука будет недолгой», но отметили, что тоже готовы предоставить свои помещения для проведения праздников.