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Детское кафе в 17 микрорайоне закрылось из-за «дискриминации общества» по QR-кодам. Их благодарят за уважение и адекватность 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Детское кафе «Игрушечная» в 17 микрорайоне объявило о закрытии по идеологическим соображениям. В заведении решили не работать «по правилам, которые правительство навязывает всем». После снятия ограничений они планируют вернуться к работе, а пока что будут только сдавать свои помещения в аренду для чужих праздников.

«Мы не хотим делить людей на тех, у кого есть QR-код, и тех, у кого нет. На наш взгляд, это дискриминация общества» , — говорится в сообщении «Игрушечной». В посте отмечается, что все сотрудники кафе переболели, и их высокие антитела подтверждаются анализами.

По мнению руководства кафе, человека нельзя вынуждать сделать что-либо, лишая комфорта похода в кафе и рестораны, посещения игровых и проезда в общественном транспорте.

В комментариях позицию «Игрушечной» многие поддерживают: «Вы умнички! Спасибо за человеческую позицию. Сил и терпения выстоять этот бой», «Мы обязательно к вам приедем! Спасибо за уважение», «Спасибо за адекватность».

О закрытии также объявило кафе «No Drama Mama» в корпусе 438. Здесь не объяснили причин, отметив только, что «разлука будет недолгой», но отметили, что тоже готовы предоставить свои помещения для проведения праздников.

QR-коды для ресторанов и кафе

С 28 июня в Москве действует запрет на свободное посещение общепита, кафе и ресторанов. Пускать внутрь будут только полностью вакцинированных, людей со свежим ПЦР-тестом и недавно переболевших. Каждый из этот статусов нужно подтверждать специальным QR-кодом. В понедельник выдано около 2,5 млн QR-кодов.

«Протестировал QR-апартеид — в кафе все сидят на веранде, внутри пусто», рассказал наш читатель о посещении кафе Brunch Time на площади Юности.

«Зеленоград.ру» опросил около 20 местных ресторанов и кафе — большинство работают сейчас и планируют продолжать работать. Однако «Это кафе», кафе «Френд'c» и ресторан «Никольский» пока не приняли решение о работе после 12 июля, когда доступ без QR-кодов закроют также на летние веранды.

Сейчас увидеть заведения, где вход разрешен только с кодом, можно, нажав на кнопку «Вход по QR» на главном экране приложения и в десктопной версии Яндекс.Карт. В Зеленограде этот фильтр, кажется, работает пока некорректно: на карте отражаются лишь несколько заведений — гораздо меньше, чем мы выяснили сами.

В мэрии сообщили, что в таком режиме с кодами (COVID-free) согласились работать более шести тысяч столичных ресторанов. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, некоторые заведения готовы компенсировать стоимость ПЦР-теста для тех, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно.

Ресторатор Александр Раппопорт сказал РБК, как это может выглядеть: каждый, кто сделал ПЦР-тест, сможет предъявить его в ресторане, тогда из его счета будет вычтена 1 тысяча рублей. Другой представитель сферы Борис Зарьков заявил, что компенсировать тесты его заведениям невыгодно, так как стоимость теста выше среднего чека в большинстве его проектов.

Совладелец кафе «Андерсон» Анастасия Татулова рассказала, что в первый день кодов «ничего негде не работает, заполняемость в среднем 10-20%, что для ресторанов убыток глухой». Она считает, что выгоды от «закрытия ресторанной отрасли» получают службы доставки: «Яндекс.Еда» и «Деливери клаб».

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Что на самом деле стоит за решением закрыться из-за QR-кодов?
Уважение к посетителям
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Метки:
коронавирус, бизнес, рестораны и кафе, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), вакцина
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Обсуждение
Alex Z
3 часа назад
Судя по всему, пора вводить некий ценз на социальную ответственность бизнеса, желающего работать в сфере обслуживания и розничной торговли. Очевидно, что бизнесменов с такими "идеологическими соображениями" к массовому обслуживанию людей допускать нельзя в принципе!
Сегодня им "по идеологическим соображениям" всё равно, подвергаются ли риску заболеть ковидом их посетители, станет ли их заведение рассадником вируса (мы-то, типа, все переболели, нам ничего не будет, а что до клиентов и общества в целом, так это их проблема), а завтра, глядишь, можно и на кишечную палочку "забить" и сэкономить на мойке посуды, дезинфекции кухни и т.д.

Отредактировано: 29-06-2021, 11:56

Отредактировано: 29-06-2021, 11:59
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