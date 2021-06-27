Какие правила борьбы с коронавирусом нарушило кафе, по мнению Роспотребнадзора:

нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей

нет запаса дезинфицирующих средств

не очищается система вентиляции

не проводится обеззараживание воздуха

у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования

нет единого места для сбора использованных масок и перчаток

Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:

производственные и складские помещения долго не ремонтировались

в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем

у продуктов нет сопроводительной документации, часть продукции не имеет маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения

нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения

текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи

сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет

Представитель сети «Чайхана Регистан» сказал «Зеленоград.ру», что предъявленные им претензии Роспотребнадзора — это «странная история». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился.

Из-за аналогичных нарушений антиковидных мер недавно закрыли бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне. В мае временно закрывали клуб «Кинематограф» в корпусе 159 и на клуб «Сова» в Савелкинском проезде.

В начале июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил, что из-за роста числа заболевших ковидом следить за ношением масок и перчаток будут строже. Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.