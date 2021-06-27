Роспотребнадзор пришел с проверкой в кафе «Чайхана Регистан» в корпусе 617А. Заведение проверку не прошло и было опечатано из-за грязи и мух на кухне, а также из-за несоблюдения антиковидных ограничений. Материалы осмотра направлены в суд, индивидуального предпринимателя Отабека Джурабаева, вероятно, ждет приостановление работы на срок до трех месяцев.
Какие правила борьбы с коронавирусом нарушило кафе, по мнению Роспотребнадзора:
- нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей
- нет запаса дезинфицирующих средств
- не очищается система вентиляции
- не проводится обеззараживание воздуха
- у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования
- нет единого места для сбора использованных масок и перчаток
Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:
- производственные и складские помещения долго не ремонтировались
- в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем
- у продуктов нет сопроводительной документации, часть продукции не имеет маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения
- нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения
- текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи
- сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет
Представитель сети «Чайхана Регистан» сказал «Зеленоград.ру», что предъявленные им претензии Роспотребнадзора — это «странная история». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился.
Из-за аналогичных нарушений антиковидных мер недавно закрыли бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне. В мае временно закрывали клуб «Кинематограф» в корпусе 159 и на клуб «Сова» в Савелкинском проезде.
В начале июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил, что из-за роста числа заболевших ковидом следить за ношением масок и перчаток будут строже. Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.