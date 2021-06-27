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Чайхану в 6 микрорайоне опечатали из-за антиковидных нарушений и антисанитарных условий 27.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор пришел с проверкой в кафе «Чайхана Регистан» в корпусе 617А. Заведение проверку не прошло и было опечатано из-за грязи и мух на кухне, а также из-за несоблюдения антиковидных ограничений. Материалы осмотра направлены в суд, индивидуального предпринимателя Отабека Джурабаева, вероятно, ждет приостановление работы на срок до трех месяцев.

Какие правила борьбы с коронавирусом нарушило кафе, по мнению Роспотребнадзора:

  • нет «входного фильтра» с измерением температуры сотрудников и посетителей
  • нет запаса дезинфицирующих средств
  • не очищается система вентиляции
  • не проводится обеззараживание воздуха
  • у барной стойки нет разметки для социального дистанцирования
  • нет единого места для сбора использованных масок и перчаток

Нарушения, связанные с нормами СанПиН для общепита, в ведомстве назвали грубыми:

  • производственные и складские помещения долго не ремонтировались
  • в холодильниках готовая продукция хранится вместе с сырьем
  • у продуктов нет сопроводительной документации, часть продукции не имеет маркировки о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения
  • нет раковины для мытья рук сотрудниками заведения
  • текущая уборка проводится некачественно и слишком редко, пол и оборудование не промыто, в производственном помещении летают мухи
  • сотрудников не проверяют на наличие гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекционных заболеваний, медкнижек у работников нет

Представитель сети «Чайхана Регистан» сказал «Зеленоград.ру», что предъявленные им претензии Роспотребнадзора — это «странная история». Он уточнил, что проблемы есть, например, с запасным выходом, но с отсутствием раковин и медкнижек не согласился.

Из-за аналогичных нарушений антиковидных мер недавно закрыли бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне. В мае временно закрывали клуб «Кинематограф» в корпусе 159 и на клуб «Сова» в Савелкинском проезде.

В начале июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил, что из-за роста числа заболевших ковидом следить за ношением масок и перчаток будут строже. Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.

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Метки:
коронавирус, бизнес, рестораны и кафе
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