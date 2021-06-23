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Бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне опечатали за нарушение антиковидных мер 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Из-за полученной жалобы сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в бильярдный клуб «Штос» в корпусе 1650. Они нашли «грубые нарушения» требований санитарного законодательства и опечатали заведение. Материалы проверки на ИП Тимофееву Д.В. отправлены в районный суд: ведомство намерено добиться временного закрытия клуба.

Вот какие нарушения нашел Роспотребнадзор:

  • нет «входного фильтра» как гостей, так и сотрудников, им не измеряли температуру
  • в клубе не работал рециркулятор для обеззараживания воздуха
  • не проводится дезинфекция помещений и оборудования, отсутствует неснижаемый запас дезинфицирующих средств
  • администратор клуба работает без маски и перчаток
  • в кассовой зоне бара нет разметки для социального дистанцирования
  • не организован централизованный сбор использованных масок и перчаток

«Зеленоград.ру» не удалось оперативно связаться с представителями клуба «Штос», чтобы узнать, согласны ли они с этим списком нарушений. В объявлении на дверях клуба написано, что новости будут в их инстаграме, но пока там нет информации о дате  открытия. 

В мае два зеленоградских клуба так же временно закрывали из-за несоблюдения антиковидных мер. Так, жалобы о несоблюдении антиковидных мер пришли на клуб «Кинематограф» в корпусе 159 и на клуб «Сова» в Савелкинском проезде.

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В начале июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил, что из-за роста числа заболевших ковидом следить за ношением масок и перчаток будут строже. Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.

С начала июня Роспотребнадзор направил в суд 24 протокола на физлиц (это могут быть люди, нарушившие режим самоизозяции или не сдавшие тест по прилету из-за границы, например). На предпринимателей — 8, на компании — 7 (это, например, «Дикси» и «Бургер Кинг», «Макдональдс»). Все по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Районные управы составили на компании 23 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ, столько же на ИП. Эта статья о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Среди привлекаемых к ответственности, например, «Почта России» и «ВкусВилл».

Санкции по 20.6.1: штраф для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП от 30 до 50, для юрлиц — от 100 до 300. По части 2 статьи 6.3 наказания строже: штраф для должностных лиц и ИП — от 50 до 150, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.

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Метки:
коронавирус, бизнес, микрорайон 16, Штос
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