Как в Зеленограде штрафуют за антиковидные меры

В начале июня начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предупредил, что из-за роста числа заболевших ковидом следить за ношением масок и перчаток будут строже. Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.

С начала июня Роспотребнадзор направил в суд 24 протокола на физлиц (это могут быть люди, нарушившие режим самоизозяции или не сдавшие тест по прилету из-за границы, например). На предпринимателей — 8, на компании — 7 (это, например, «Дикси» и «Бургер Кинг», «Макдональдс»). Все по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Районные управы составили на компании 23 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ, столько же на ИП. Эта статья о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Среди привлекаемых к ответственности, например, «Почта России» и «ВкусВилл».

Санкции по 20.6.1: штраф для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП от 30 до 50, для юрлиц — от 100 до 300. По части 2 статьи 6.3 наказания строже: штраф для должностных лиц и ИП — от 50 до 150, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.