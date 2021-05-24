По данным ведомства, индивидуальный предприниматель — Бурлаков А.В. нарушил ряд правил:

у сотрудников и посетителей не измеряли температуру

в кассовой зоне не было разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции

не контролировалось наличие перчаток масок у посетителей

не было запаса дезинфицирующих средств

в кассовой зоне и в туалете не было антисептиков

не было документов, подтверждающих очистку и дезинфекцию системы вентиляции.

На предпринимателя составили протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ), помещения клуба было опечатано. Материалы направлены в Зеленоградский районный суд, но пока в картотеке дел клуб или его владелец не упоминаются. Санкции этой статьи для ИП: штраф 50-150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

За кальяны закрыли ещё один зеленоградский клуб — «Сова» в Савелкинском проезде. К ним Роспотребнадзор приходил с проверкой в конце апреля. По данным ведомства, пересказанным в постановлении суда, в общем зале клуба стояли кальяны, что запрещено по указу мэрии Москвы с прошлой весны. Суд наказал клуб приостановкой работы на 19 суток — с 24 апреля по 13 мая. Впрочем, сам клуб в своих соцсетях продолжал приглашать людей на вечеринки в том числе на майских праздниках.

Ранее представители малого и среднего бизнеса обратились к мэрии Москвы с просьбой отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Сейчас сферу услуг штрафуют за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Бизнесмены считают, что перчатки должны стать рекомендацией — или же чиновникам нужно «убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей», так как они в этом случае не могут выступить «принудительно-карательной силой».