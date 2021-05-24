Жалоба о несоблюдении антиковидных мер на клуб «Кинематограф» в корпусе 159 пришла в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства пришли в клуб с внеплановой проверкой 18 мая и опечатали его. На какой срок, в сообщении Роспотребнадзора не уточняется. Представитель клуба сказал «Зеленоград.ру», что они планируют урегулировать ситуацию в ближайшие дни.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель — Бурлаков А.В. нарушил ряд правил:
- у сотрудников и посетителей не измеряли температуру
- в кассовой зоне не было разметки для соблюдения посетителями социальной дистанции
- не контролировалось наличие перчаток масок у посетителей
- не было запаса дезинфицирующих средств
- в кассовой зоне и в туалете не было антисептиков
- не было документов, подтверждающих очистку и дезинфекцию системы вентиляции.
На предпринимателя составили протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ), помещения клуба было опечатано. Материалы направлены в Зеленоградский районный суд, но пока в картотеке дел клуб или его владелец не упоминаются. Санкции этой статьи для ИП: штраф 50-150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.
За кальяны закрыли ещё один зеленоградский клуб — «Сова» в Савелкинском проезде. К ним Роспотребнадзор приходил с проверкой в конце апреля. По данным ведомства, пересказанным в постановлении суда, в общем зале клуба стояли кальяны, что запрещено по указу мэрии Москвы с прошлой весны. Суд наказал клуб приостановкой работы на 19 суток — с 24 апреля по 13 мая. Впрочем, сам клуб в своих соцсетях продолжал приглашать людей на вечеринки в том числе на майских праздниках.
Ранее представители малого и среднего бизнеса обратились к мэрии Москвы с просьбой отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Сейчас сферу услуг штрафуют за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Бизнесмены считают, что перчатки должны стать рекомендацией — или же чиновникам нужно «убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей», так как они в этом случае не могут выступить «принудительно-карательной силой».
Например, так ресторан сети «Теремок» в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за посетителя без перчаток, который забирал заказ на кассе. По словам основателя сети Михаила Гончарова, покупатель при этом был в маске: «А теперь давайте вдумаемся, какой абсурд заложен в этой системе — заходит человек, делает фото покупателя без перчаток и ты уже должен 200 тысяч рублей».
По словам Сергея Собянина, с марта 2020 года по апрель 2021 года в столице выписали около 1,3 млн штрафов физическим и юридическим лицам за нарушение коронавирусных ограничений. На какую сумму, не уточняется.