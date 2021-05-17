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Отменить обязательное ношение перчаток — об этом бизнесмены попросили мэрию. Их штрафуют из-за посетителей, на которых продавцы не могут повлиять 17.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Представители малого и среднего бизнеса обратились к мэрии Москвы с просьбой отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Сейчас сферу услуг штрафуют за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Бизнесмены считают, что перчатки должны стать рекомендацией — или же чиновникам нужно «убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей», так как они в этом случае не могут выступить «принудительно-карательной силой».

Также в письме на имя заммэра Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства Алексея Фурсина есть просьба сделать перчаточный режим рекомендательным и для работников предприятий, передает ТАСС.

Предприниматели объясняют свою просьбу тем, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, но из-за теплой погоды «подавляющее большинство» не носит перчатки и не надевает их магазине или ресторане. За обслуживание таких посетителей бизнес штрафуют на 100-300 тысяч рублей. Продавцы вправе отказывать им в обслуживании и вызывать полицию, отмечает «Коммерсант», но тогда у заведений из-за таких конфликтов падает выручка.

Например, на днях ресторан сети «Теремок» в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за посетителя без перчаток, который забирал заказ на кассе. По словам основателя сети Михаила Гончарова, покупатель при этом был в маске: «А теперь давайте вдумаемся, какой абсурд заложен в этой системе — заходит человек, делает фото покупателя без перчаток и ты уже должен 200 тысяч рублей».

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сказала ТАСС, что сейчас указ мэра о ношении перчаток расходится с требованиями федерального Роспотребнадзора. «Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения» , — уточнила она.

В начале мая глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что отмена перчаточного режима с сохранением масочного пока не рассматривается. При этом он сослался на Роспотребнадзор: по его словам, ведомство «стоит на этом требовании очень жестко». «Все-таки маски, перчатки, [социальная] дистанция помогают спасать жизни — это уже доказанный факт», — подчеркнул чиновник.

За и против перчаток

Осенью 2020 года главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что перчатки — это избыточная мера. Но потом передумал и уточнил, что при правильном использовании они эффективны так же, как и антисептики. Всемирная организация здравоохранения в феврале 2021 года сообщила, что у нее нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах: однозначно эксперты ВОЗ рекомендуют только дезинфекцию рук и поверхностей.

Федеральный Роспотребнадзор еще в июне прошлого года не настаивал на ношении перчаток, уточняя, что нужно ходить в них или постоянно мыть руки. В апреле 2021 года эта рекомендация сохранилась. На сайте стопкоронавирус. рф говорится только о частом мытье рук и использовании антисептиков.

В Совете по правам человека прошлой осенью отмечали: длительное ношение перчаток способствует возникновению влажной среды на руках, благоприятной для бактерий и вирусов. А люди, особенно пожилые, носят перчатки по много часов, из-за чего количество бактерий у них на руках только растет. Позиция же московского депздрава заключается в том, что в перчатках люди реже трогают лицо руками.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах Москвы с 12 мая 2020 года. С этого времени около 400 пассажиров общественного транспорта оштрафовали за нарушение этих требований. Общая сумма штрафов превысила 2 млрд рублей.

В Зеленограде за покупателей без масок и перчаток привлекали к ответственности, например, магазины «Пятерочка» и «Перекресток», «Атак», «Дикси».

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После майских праздников в Москве стало расти число госпитализированных с осложнениями коронавируса и внебольничными пневмониями, сообщает «Медуза» (внесена в список СМИ-иноагентов). В конце апреля в больницы попадали в среднем около тысячи человек в день, а на прошлой неделе — больше 1200.

При этом издание отмечает, что эпидемическая ситуация в мае 2021 года радикально отличается сентябрьской. Во-первых, потому, что во время первой и второй волны эпидемии в Москве заражение перенесли около половины жителей — а, значит, они получили иммунитет. Во-вторых, еще около 10 процентов горожан до середины мая получили хотя бы одну дозу вакцины. Таким образом, иммунитет к вирусу получили 50-60 процентов жителей, делает вывод «Медуза».

По данным на 17 мая, в Москве за сутки прибавилось 3,5 тысяч больных. Ниже 2,6 тысяч это количество не опускается с 7 мая, однако пики по 3,2 тысячи человек были еще 29 апреля и 1 мая.

Нужно ли сделать перчатки необязательными?
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Метки:
коронавирус, малый бизнес, маски и перчатки
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Обсуждение
Ляляка Московская
5 часов назад
«Все-таки маски, перчатки, [социальная] дистанция помогают спасать жизни — это уже доказанный факт», — подчеркнул чиновник.
Кем доказанный ?? ДОКАЗАНО , как раз - обратное - маски и перчатки Н Е З А Щ И Щ А Ю Т :

https://www.youtube.com/watch?v=g7m-fr1fQFs


Господа чиновники , лучше скажите правду о том , как вы обогатились , на продаже масок и перчаток , скупив соответствующие заводики.

Дебильные штрафы лишь подтверждают концепцию - " Люди новая нефть " .
A T
58 минут назад
Ответившие "нет" (не нужно делать перчатки необязательными), вы может быть, облизываете или суёте пальцы в глаза и в нос, не моете руки после посещения общественных мест и пр. или наоборот, купаетесь в антисептиках - это ваши трудности с гигиеной, не проецируйте их на посторонних людей, сами молча носите. Это издевательство над физиологией человека, в конце концов.
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