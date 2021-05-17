Представители малого и среднего бизнеса обратились к мэрии Москвы с просьбой отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Сейчас сферу услуг штрафуют за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Бизнесмены считают, что перчатки должны стать рекомендацией — или же чиновникам нужно «убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей», так как они в этом случае не могут выступить «принудительно-карательной силой».

Также в письме на имя заммэра Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства Алексея Фурсина есть просьба сделать перчаточный режим рекомендательным и для работников предприятий, передает ТАСС.

Предприниматели объясняют свою просьбу тем, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, но из-за теплой погоды «подавляющее большинство» не носит перчатки и не надевает их магазине или ресторане. За обслуживание таких посетителей бизнес штрафуют на 100-300 тысяч рублей. Продавцы вправе отказывать им в обслуживании и вызывать полицию, отмечает «Коммерсант», но тогда у заведений из-за таких конфликтов падает выручка.

Например, на днях ресторан сети «Теремок» в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за посетителя без перчаток, который забирал заказ на кассе. По словам основателя сети Михаила Гончарова, покупатель при этом был в маске: «А теперь давайте вдумаемся, какой абсурд заложен в этой системе — заходит человек, делает фото покупателя без перчаток и ты уже должен 200 тысяч рублей».