Об отказе продавать билеты пассажирам без перчаток на станции Крюково рассказал житель Зеленограда в фейсбуке. Из-за этого у касс ощутимо выросли очереди. «Подходит человек к кассе, а ему говорят: „Без перчаток не обслуживаем“, а у него электричка через пару минут, начинаются лихорадочные поиски перчаток, человек умоляет продать ему перчатки, задние ряды напирают и психуют», — сообщил он.

Он также обратил внимание, что пассажирам без перчаток могут отказать продать и сами перчатки, и ситуация становится безвыходной. В комментариях к его посту другой зеленоградец добавил, что для покупки билета взял чьи-то перчатки из урны, а после выкинул их обратно, продезинфицировав руки.

К чему такие строгости, непонятно. Кассир сидит в полностью закрытой кассе, и даже безналичный платеж теперь происходит через стекло: кассир прикладывает терминал к стеклу, а пассажир — карту с другой стороны стекла.

Сейчас в метро и на железнодорожных станциях маски продаются по 5 рублей, перчатки — по 20. В московском метрополитене «Зеленоград.ру» не смогли объяснить эту разницу и причину, почему маски сделали дешевыми, а перчатки нет. Но сообщили, что о снижении цен, если его запланируют, уведомят. Отказываться от требования носить перчатки в департаменте транспорта пока не намерены, так как этого требует Роспотребнадзор.

В октябре главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно. «С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — считает он. По его мнению, антисептика было бы достаточно, так как не все умеют правильно снимать и утилизировать перчатки. То, что многие используют одноразовые перчатки многократно, создает дополнительные риски инфицирования.

Цена на перчатки осталась еще с весны, тогда они тоже стоили 20 рублей. Журналисты «Русской службы BBC» тогда выяснили, что в феврале метрополитен объявил закупку на 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн рублей. Стоимость одной пары — четыре рубля 37 копеек. Издание посчитало, что наценка на стоимость перчаток при продажи их в метро составляет 450 процентов.

Тогда дептранс отверг эти обвинения, заявив, что ни один поставщик не смог привезти перчатки по таким низким ценам. И несмотря на заключенный договор, контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения. Октябрьские закупки ведомства подтверждают это: по крайне мере в пяти конкурсах, где максимальная закупочная цена на перчатки была определена в 14-16 рублей, подрядчики либо вообще не заявлялись, либо отказывались от исполнения.