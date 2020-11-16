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В кассе на станции Крюково пассажирам без перчаток не продавали билеты и сами перчатки 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Об отказе продавать билеты пассажирам без перчаток на станции Крюково рассказал житель Зеленограда в фейсбуке. Из-за этого у касс ощутимо выросли очереди. «Подходит человек к кассе, а ему говорят: „Без перчаток не обслуживаем“, а у него электричка через пару минут, начинаются лихорадочные поиски перчаток, человек умоляет продать ему перчатки, задние ряды напирают и психуют», — сообщил он.

Он также обратил внимание, что пассажирам без перчаток могут отказать продать и сами перчатки, и ситуация становится безвыходной. В комментариях к его посту другой зеленоградец добавил, что для покупки билета взял чьи-то перчатки из урны, а после выкинул их обратно, продезинфицировав руки.

К чему такие строгости, непонятно. Кассир сидит в полностью закрытой кассе, и даже безналичный платеж теперь происходит через стекло: кассир прикладывает терминал к стеклу, а пассажир — карту с другой стороны стекла.

Сейчас в метро и на железнодорожных станциях маски продаются по 5 рублей, перчатки — по 20. В московском метрополитене «Зеленоград.ру» не смогли объяснить эту разницу и причину, почему маски сделали дешевыми, а перчатки нет. Но сообщили, что о снижении цен, если его запланируют, уведомят. Отказываться от требования носить перчатки в департаменте транспорта пока не намерены, так как этого требует Роспотребнадзор.

В октябре главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно. «С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — считает он. По его мнению, антисептика было бы достаточно, так как не все умеют правильно снимать и утилизировать перчатки. То, что многие используют одноразовые перчатки многократно, создает дополнительные риски инфицирования.

Цена на перчатки осталась еще с весны, тогда они тоже стоили 20 рублей. Журналисты «Русской службы BBC» тогда выяснили, что в феврале метрополитен объявил закупку на 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму 6,2 млн рублей. Стоимость одной пары — четыре рубля 37 копеек. Издание посчитало, что наценка на стоимость перчаток при продажи их в метро составляет 450 процентов.

Тогда дептранс отверг эти обвинения, заявив, что ни один поставщик не смог привезти перчатки по таким низким ценам. И несмотря на заключенный договор, контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения. Октябрьские закупки ведомства подтверждают это: по крайне мере в пяти конкурсах, где максимальная закупочная цена на перчатки была определена в 14-16 рублей, подрядчики либо вообще не заявлялись, либо отказывались от исполнения.

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Метки:
коронавирус, станция крюково, департамент транспорта
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 10:40
Это называется идиотизмом, человек не в помещении, человек за стеклом, кассир в закрытом помещении и в перчатках. Но вероятно спустилась инструкция и её приняли к исполнению, так что кассиров тут винить не корректно, надо жаловаться выше, но решение вопроса займёт от месяца до полугода...

Вспоминается бесплатный проезд для детей до 7 лет, когда РЖД не хотели признавать эту льготу в течении нескольких месяцев пока не пришла какая-то бумага свыше. А детям подмосковья вероятно до сих пор получить некую справку что он ребёнок и предъявить свидетельство о рождении или заиметь социальную карту для получения бесплатного билета. Для москвичей попроще, бесплатный билет на ребёнка до 7 лет выдают по строке в паспорте родителя или свидетельство о рождении и возможно придётся подтвердить московскую прописку бумажкой о прописке в Москве (которую дают детямт).
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