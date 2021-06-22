Кого пустят в рестораны и кафе

Полноценный доступ к кафе и ресторанам будет у трех категорий москвичей. Все остальные смогут либо пользоваться доставкой, либо брать еду навынос.

прошедшие вакцинацию. У человека должны быть сделаны обе прививки (если вакцина двухкомпонентная).

переболевшие ковидом в течение последних 6 месяцев

люди с отрицательным ПЦР-тестом, действительным в течение 3 дней. Пройти тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Все эти люди смогут находиться в помещениях без масок и перчаток. Ограничение касается всех заведений общепита, включая фастфуд вроде «Макдоналдса» или KFC.

У каждого, кто относится к этим категориям, должен быть специальный QR-код, получить который можно будет так:

с помощью электронной медицинской карты Москвы

через mos.ru

через Емиас.инфо

через портал госуслуг или приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус»

через регистратуру городской поликлиники

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — подчеркивает мэр. QR-код при этом нужно будет предъявлять на экране телефона или «на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона».

Отмечается: если сведений о разрешении посещать общепит не будет в системе, а человек уверен, что они должны там быть, запросить проверку актуальной информации можно будет по телефону 8-495-777-77-77 или через личный кабинет на mos. ru.

Что делать тем, у кого есть справка о противопоказаниях к прививке, в указе Собянина не уточняется. Вероятно, им понадобится ПЦР-тест, как и несовершеннолетним.