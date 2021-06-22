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В кафе и рестораны со следующей недели будут пускать только привитых, недавно переболевших или со свежим ПЦР-тестом. Они смогут находиться внутри без масок и перчаток 22.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин ввел запрет на посещение общепита, кафе и ресторанов жителями, у которых нет прививки от коронавируса. Правило вступит в силу с 28 июня, когда оно будет отменено, в указе мэра не уточняется.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей» , — написал мэр.

Кого пустят в рестораны и кафе

Полноценный доступ к кафе и ресторанам будет у трех категорий москвичей. Все остальные смогут либо пользоваться доставкой, либо брать еду навынос.

  • прошедшие вакцинацию. У человека должны быть сделаны обе прививки (если вакцина двухкомпонентная).
  • переболевшие ковидом в течение последних 6 месяцев
  • люди с отрицательным ПЦР-тестом, действительным в течение 3 дней. Пройти тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Все эти люди смогут находиться в помещениях без масок и перчаток. Ограничение касается всех заведений общепита, включая фастфуд вроде «Макдоналдса» или KFC.

У каждого, кто относится к этим категориям, должен быть специальный QR-код, получить который можно будет так:

  • с помощью электронной медицинской карты Москвы
  • через mos.ru
  • через Емиас.инфо
  • через портал госуслуг или приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус»
  • через регистратуру городской поликлиники

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — подчеркивает мэр. QR-код при этом нужно будет предъявлять на экране телефона или «на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона».

Отмечается: если сведений о разрешении посещать общепит не будет в системе, а человек уверен, что они должны там быть, запросить проверку актуальной информации можно будет по телефону 8-495-777-77-77 или через личный кабинет на mos. ru.

Что делать тем, у кого есть справка о противопоказаниях к прививке, в указе Собянина не уточняется. Вероятно, им понадобится ПЦР-тест, как и несовершеннолетним.

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С 15 по 20 июня в Москве шли нерабочие дни. Продлевать этот период пока не будут, но фудкорты, зоопарки и детские игровые комнаты останутся закрытыми до 29 июня. Также до конца июня сохраняется запрет на работу общепита с 23 до 6 часов (кроме продажи на вынос), ночных клубов и баров. По-прежнему нельзя пользоваться детскими, спортивными площадками, беседками (за исключением скамеек) в городских парках.

Посещать бары и клубы по ночам можно будет только тем, у кого есть сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. В указе мэра это правило названо «экспериментом», об участии в котором бизнесу нужно уведомить мэрию на почту mmune@mos.ru

Причина этих мер — резкий рост числа заболевших. 18 и 19 июня в Москве выявляли по 9 тысяч заболевших, за вчерашний — 6,5 тысяч.

При этом система здравоохранения, кажется, еще не успела перестроиться на курс быстрой вакцинации большого количества жителей. По оценкам Собянина, сейчас «хотя бы первый компонент вакцины» получило больше 2 млн человек, а количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. При этом в Зеленограде большие очереди на прививку в павильоне на площади Юности, а ближайшая запись в поликлинику на 24 июня.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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