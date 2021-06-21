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Могут ли меня уволить, если я не сделаю прививку от ковида? А работодатель должен следить за этим? 21.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В середине июня Роспотребнадзор сделал вакцинацию от ковида обязательной для части москвичей: людей, работающих в сфере торговли и услуг, где предполагается контакт с неограниченным потоком людей. К середине июля в Москве должны быть вакцинированы не менее 60% таких работников. Рассказываем, какая ответственность для сотрудников и руководителей предусмотрена за отказ от вакцинации.

Меня могут уволить?

Сейчас прививка против коронавируса вписана в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям. Это означает, что обязательной она становится в конкретном регионе, где власти принимают такое решение — а главный санитарный врач выпускает соответствующее постановление.

В Москве Роспотребнадзор именно это и сделал. Теперь прививка обязательна для работников конкретных сфер: торговля, салоны красоты, общепит, транспорт, МФЦ и другие (полный список). И если сотрудники из перечисленных сфер не хотят прививаться (и у них нет противопоказаний), их могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Формально это не увольнение, поэтому вакцинация по-прежнему остается добровольной. Принудительной она стала бы, если, грубо говоря, людей водили бы к врачу под конвоем.

Таким образом:

  • работники могут отказаться от вакцинации
  • но работодатели обязаны и имеют право не допускать этих работников к работе

Юристы международной правозащитной группы «Агора» в телеграм-канале «Штаб правовой помощи» отметили, что эти правила касаются людей, работающих по трудовому договору. Как власти и работодатели будут поступать с работающими по гражданско-правовым договорам, не вполне понятно: в каждом конкретном случае нужно будет смотреть условия договора. Юристы полагают, что с исполнителем, отказавшимся от вакцинации, договор можно будет расторгнуть на основании статьи 451 ГК РФ («в связи с существенным изменением обстоятельств»).

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А какие права и обязанности у работодателя?

До 15 июля компании и предприниматели в Москве должны сделать так, чтобы не менее 60% сотрудников получили первый компонент вакцины. До 15 августа — второй компонент. Такое требование прописано в том же постановлении Роспотребнадзора.

Федеральное законодательство также накладывает на работодателя аналогичные обязательства:

  • обеспечивать безопасные условия труда работников, выполнять требования санитарного законодательства
  • разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
  • обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции

На практике, поясняют юристы «Агоры», эти меры включают в себя и обеспечение проведения вакцинации. Нарушение требований закона в этом случае может повлечь ответственность по статьям 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) или статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков уже предупредил: штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для ИП составит до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч (видимо, речь идет о наказании по статье 20.6.1 КоАП РФ). Проверки компаний начнутся 15 июля.

Если работник отказывается от вакцинации, работодатель может:

  • Взять у него письменный отказ о несогласии делать прививку
  • Отстранить от работы или отказать в приеме на работу (ст. 76 ТК РФ)
  • Перевести сотрудника на работу, для выполнения которой вакцина не требуется (ст. 72 — 72.2 ТК РФ)

Чего делать нельзя, если сотрудник не хочет прививаться:

  • Заставить делать прививку
  • Уволить
  • Лишить премии или наказать иным образом
  • Привлечь к дисциплинарной ответственности

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Кому можно не прививаться?

Требование вакцинации не касается тех, у кого есть противопоказания к «Спутнику» или «ЭпиВакКороне». Вот что это за противопоказания:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний
  • беременность и период грудного вскармливания
  • возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
  • для второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т. д.) на введение 1-го компонента вакцины.

Если вы болели меньше месяца назад, это будет противопоказанием к вакцинированию. Если больше — нет. Какой-то конкретный уровень антител сам по себе не является противопоказанием к вакцинированию. Но Минздрав РФ еще в январе 2021 года выпустил письмо: лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. В апреле 2021 года Роспотребнадзор давал такие же рекомендации. При этом в пятницу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что врачи считают необходимым прививаться без оглядки на уровень антител и для повышения гарантии защиты желательно вакцинироваться через полгода после болезни.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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Обсуждение
Александр Полянский
Вчера, 08:37
совершенно верно: отстранить от работы могут легко
Svetlana Polyakova
Вчера, 19:12
что касается отстранения от работы:
ст. 76 ТК РФ указывает: Статья 76
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
одним из таких случаев является Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". в п. 2 ст. 5 данного закона указано: 2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
что есть работы с высоким риском?
действует Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", где исчерпывающе приведен данный перечень:
1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
5. Работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.
6. Работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных.
7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.
8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.
9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.
10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.
11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.
12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Работников, по должности выполняющих данные работы, могут отстранить от выполнения работ при отсутствии вакцинации. Остальных - нет никаких ЗАКОННЫХ оснований.
Минимальный эпидемический порог по критериям ВОЗ — 5% зараженного населения, или 50 тысяч человек на миллион. по Росстату оценка численности населения Москвы на 01.01.2021 года равна 12 655 050 человек (https://mosstat.gks.ru/folder/64634). Эпидпорог был бы превышен при выявлении 632 753 заболевших. Число больных в Москве в настоящее время 152 805 человек ("больных" - в данном случае и имеющих симптомы, и просто положительные тесты ПЦР на РНК Sars-cov-2). Эпидпорог не превышен, Прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, включена в КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ. Для ее проведения необходимо проверить, что прививку делают медицинские работники (диплом), прошедшие обучение по вопросам применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики инфекционных болезней, организации проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме (удостоверение повышения квалификации, профпереподготовка и т.д.).
Вакцинация и ревакцинация в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводится иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению. С этой инструкцией гражданин вправе ознакомиться и проверить ее выполнение.
Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные РЕАКЦИИ и ОСЛОЖНЕНИЯ, а также последствия отказа от проведения профилактической прививки и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Под запись Вам должны сообщить ВСЕ возможные реакции, осложнения, а Вы должны расписаться, что Вас проинформировали.
Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки, предварительно подвергаются осмотру врачом (фельдшером).
Вот если какая-то из медицинских организаций сумеет представить подобные документы - тогда уж прививку можно делать - в том случае, если у Вас нет противопоказаний, конечно.
Alex Zorich
Вчера, 22:58
Очередная попытка выдернуть отдельные пункты отдельных законов из контекста и выдать желаемое за действительное... Власти Москвы и Московской области приняли решение, которое юридически безупречно и никаким федеральным и региональным законам не проиворечит. Ну, если читать ВСЕ законы, а не только те, которые выголдны антипрививочникам..
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