Меня могут уволить?

Сейчас прививка против коронавируса вписана в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям. Это означает, что обязательной она становится в конкретном регионе, где власти принимают такое решение — а главный санитарный врач выпускает соответствующее постановление.

В Москве Роспотребнадзор именно это и сделал. Теперь прививка обязательна для работников конкретных сфер: торговля, салоны красоты, общепит, транспорт, МФЦ и другие (полный список). И если сотрудники из перечисленных сфер не хотят прививаться (и у них нет противопоказаний), их могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Формально это не увольнение, поэтому вакцинация по-прежнему остается добровольной. Принудительной она стала бы, если, грубо говоря, людей водили бы к врачу под конвоем.

Таким образом:

работники могут отказаться от вакцинации

но работодатели обязаны и имеют право не допускать этих работников к работе

Юристы международной правозащитной группы «Агора» в телеграм-канале «Штаб правовой помощи» отметили, что эти правила касаются людей, работающих по трудовому договору. Как власти и работодатели будут поступать с работающими по гражданско-правовым договорам, не вполне понятно: в каждом конкретном случае нужно будет смотреть условия договора. Юристы полагают, что с исполнителем, отказавшимся от вакцинации, договор можно будет расторгнуть на основании статьи 451 ГК РФ («в связи с существенным изменением обстоятельств»).