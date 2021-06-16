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Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от ковида для части москвичей. Вот кого это касается 16.06.2021 ZELENOGRAD.RU

К середине июля в Москве должны быть вакцинированы не менее 60% людей, работающих в сфере торговли и услуг — где предполагается контакт с неограниченным потоком людей. Постановление об этом выпустил вчера московский Роспотребнадзор. Причина — резкий рост числа заболевших.

Требование касается следующих видов деятельности:

  • торговля
  • салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны
  • бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и т. п.
  • общественное питание
  • клиентские подразделения банков и отделений почты
  • МФЦ
  • общественный транспорт и такси
  • образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание
  • ЖКХ и энергетика
  • культурные, выставочные и просветительские мероприятия (в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги), кроме официальных мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти
  • досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игровые мероприятия и мастер-классы)
  • детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в помещениях, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах
  • театры, кинотеатры, концертные залы
  • массовые физкультурные и спортивные мероприятия
  • государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций

Это касается как работающих по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинам.

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К 15 июля не менее 60% таких людей должны быть вакцинированы первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым.

Мэрии поручено осуществлять контроль за выполнением этого постановления. По словам мэра Собянина, к 1 июля будет создана информационная система для контроля достижения нужных показателей. Работодателей обяжут отчитываться о вакцинированных сотрудниках.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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Обсуждение
Alex Z
5 часов назад
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится, как говорится. Только вот, поздновато уже, да и странно как-то вакцинировать массу людей в период обострения ситуации с заболеваемостью.
Хотя, конечно, сама по себе идея верная, далеко не новая, хоть и изрядно подзабытая.
Боюсь только, всё дело сведётся к сбору бумажных отчётов с предприятий о проценте вакцинированных сотрудников...

Отредактировано: 16-06-2021, 14:31
Li Lissi
5 часов назад
Интересно, те, кто не хочет вакцинироваться, на что рассчитывают, авось пронесет? Не пронесет, переболеют все! Но не все отделаются легко, тяжелые последствия. Полно ампутаций тромбированных конечностей, некрозов кишечника. Провалы в памяти, онемения и панические атаки - это мелочи. Не говоря о перспективе уйти на повышение. Люди, одумайтесь, это навсегда, прививку делать придется
Kill Digit
4 часа назад
должны быть вакцинированы не менее 60% людей, работающих там, где предполагается контакт с неограниченным потоком людей.
Утверждение не верно, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ появляется не от обилия контактов, а всего лишь нахождения в отрасли. Например бухгалтерия может вообще работать удалённо или какие-нибудь подразделения работающие в других корпусах/этажах/зданиях/территориях, но согласно этим распоряжениям, если сотрудники устроены в организацию ТОРГОВЛИ, МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕПИТА и т.п., то они всё равно обязаны быть привиты и будут учитываться в численности организации на предмет 60% ОБЯЗАННЫХ вакцинироваться без какой-либо добровольности (ну точнее можно добровольно отказаться и остаться без работы/зарплаты при этом в теории не можете быть уволены, а всего лишь отстранены до улучшения эпид.обстановки с выпуском соответствующей бумаженции об улучщении обстановки и отмены обязательной вакцинации).

Отредактировано: 16-06-2021, 16:59
Alex Z
2 часа назад
Например бухгалтерия может вообще работать удалённо или какие-нибудь подразделения работающие в других корпусах/этажах/зданиях/территориях
Разумеется, но учесть всё это в законодательном акте, а, тем более, реально это как-то проверять и контролировать попросту невозможно, слишком уж велико количество возможных вариантов расположения и/или организации работы разных подразделений на предприятиях. А потому привязка именно к отраслям - это общепринятая и годами устоявшаяся практика во "всём цивилизованном мире".
Ну, а в принципе, календарь обязательных прививок есть едва ли не в каждой области. Например, в областях, где массово распространен клещевой энцефалит от него обязаны прививаться лесозаготовители, сотрудники геологических партий и т.д. Т.е. обязательная вакцинация - это не есть что-то дикое и неизвестное. Другое дело, что массовости такой, как сейчас оно выходит, давно уже не было...
Ольга Каплина
2 часа назад
Я уже давно за обязательную вакцинацию, надо было это делать на спаде заражаемости. Но лучше поздно, чем никогда. Мы с мужем привились второй вакциной спутника в феврале.
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