К середине июля в Москве должны быть вакцинированы не менее 60% людей, работающих в сфере торговли и услуг — где предполагается контакт с неограниченным потоком людей. Постановление об этом выпустил вчера московский Роспотребнадзор. Причина — резкий рост числа заболевших.
Требование касается следующих видов деятельности:
- торговля
- салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны
- бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и т. п.
- общественное питание
- клиентские подразделения банков и отделений почты
- МФЦ
- общественный транспорт и такси
- образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание
- ЖКХ и энергетика
- культурные, выставочные и просветительские мероприятия (в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги), кроме официальных мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти
- досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игровые мероприятия и мастер-классы)
- детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в помещениях, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах
- театры, кинотеатры, концертные залы
- массовые физкультурные и спортивные мероприятия
- государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций
Это касается как работающих по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
Это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинам.
К 15 июля не менее 60% таких людей должны быть вакцинированы первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым.
Мэрии поручено осуществлять контроль за выполнением этого постановления. По словам мэра Собянина, к 1 июля будет создана информационная система для контроля достижения нужных показателей. Работодателей обяжут отчитываться о вакцинированных сотрудниках.
Хотя, конечно, сама по себе идея верная, далеко не новая, хоть и изрядно подзабытая.
Боюсь только, всё дело сведётся к сбору бумажных отчётов с предприятий о проценте вакцинированных сотрудников...
Отредактировано: 16-06-2021, 14:31
Отредактировано: 16-06-2021, 16:59
Ну, а в принципе, календарь обязательных прививок есть едва ли не в каждой области. Например, в областях, где массово распространен клещевой энцефалит от него обязаны прививаться лесозаготовители, сотрудники геологических партий и т.д. Т.е. обязательная вакцинация - это не есть что-то дикое и неизвестное. Другое дело, что массовости такой, как сейчас оно выходит, давно уже не было...