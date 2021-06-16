К середине июля в Москве должны быть вакцинированы не менее 60% людей, работающих в сфере торговли и услуг — где предполагается контакт с неограниченным потоком людей. Постановление об этом выпустил вчера московский Роспотребнадзор. Причина — резкий рост числа заболевших.

Требование касается следующих видов деятельности:

торговля

салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны

бытовые услуги, в том числе прачечные, химчистки и т. п.

общественное питание

клиентские подразделения банков и отделений почты

МФЦ

общественный транспорт и такси

образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание

ЖКХ и энергетика

культурные, выставочные и просветительские мероприятия (в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, лекции, тренинги), кроме официальных мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти

досуговые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игровые мероприятия и мастер-классы)

детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в помещениях, в том числе в парках и торгово-развлекательных центрах

театры, кинотеатры, концертные залы

массовые физкультурные и спортивные мероприятия

государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций

Это касается как работающих по трудовому договору, так и по гражданско-правовому договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Это не касается людей, имеющих противопоказания к вакцинам.