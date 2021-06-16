К 15 июля не менее 60% сотрудников организаций, работающих в сфере торговли и услуг, должны вакцинироваться от ковида — такое распоряжение издал Роспотребнадзор. Но это не касается тех, у кого есть противопоказания к «Спутнику» или «ЭпиВакКороне». Вот что это за противопоказания.
В методических рекомендациях о вакцинировании «Спутником» сказано о следующих противопоказаниях:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры
- беременность и период грудного вскармливания
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
- для второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т. д.) на введение 1-го компонента вакцины
Также есть перечень заболеваний, где эта вакцина должна применяться с осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.
Кроме того, из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:
- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний)
- со злокачественными новообразованиями.
Однако причиной отказаться от вакцинации согласно распоряжению Роспотребнадзора являются только противопоказания.
В описании стандартной операционной процедуры порядка проведения вакцинации «ЭпиВакКороной» сказано о следующих противопоказаниях:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)
- тяжелые формы аллергических заболеваний
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры
- иммунодефицит (первичный)
- злокачественные заболевания крови и новообразования
- беременность и период грудного вскармливания
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)
Также есть перечень заболеваний, где эта вакцина должна применяться с осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).
Кроме того, вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:
- при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями
- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний)
Но и для этой вакцины причиной отказаться от вакцинации согласно распоряжению Роспотребнадзора являются только противопоказания.
Если вы болели меньше месяца назад, то это будет противопоказанием к вакцинированию. Если больше — нет. Любой уровень антител сам по себе не является противопоказанием к вакцинированию.