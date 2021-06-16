Противопоказания к «Спутнику»

В методических рекомендациях о вакцинировании «Спутником» сказано о следующих противопоказаниях:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты

тяжелые аллергические реакции в анамнезе

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры

беременность и период грудного вскармливания

возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

для второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т. д.) на введение 1-го компонента вакцины

Также есть перечень заболеваний, где эта вакцина должна применяться с осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Кроме того, из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний)

со злокачественными новообразованиями.

Однако причиной отказаться от вакцинации согласно распоряжению Роспотребнадзора являются только противопоказания.