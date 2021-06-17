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Требование работодателей вакцинироваться слабо стимулирует людей. Эффективней доказать им безопасность прививок. Результат исследования «Зеленоград.ру» 17.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Угроза отстранения от работы, увольнения, лишения премии и другие требования работодателя заставят сделать прививку от ковида лишь девять процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. Гораздо эффективней давать больше данных о безопасности отечественных вакцин и возможность привиться иностранными.

Опрос редакция «Зеленоград.ру» начала после резкого роста числа заболевших в июне, но до объявления обязательной вакцинации для людей, работающих в торговле и сфере услуг. Мы спрашивали, что стимулирует вакцинироваться. Можно было выбрать любой набор из предложенных вариантов или оставить свой. В опросе приняли участие 327 человек. Из них 31% ответили, что уже вакцинировались — это выше, чем в среднем по Москве.

Какие стимулы работают

Самые популярные ответы следующие:

  • Больше данных о безопасности и эффективности вакцины, прозрачность проведенных исследований — 47%
  • Возможность привиться вакциной по своему выбору, в том числе иностранного производства — 37%
  • Возможность после прививки свободно или без анализа передвигаться по стране и за рубежом — 36%
  • Рост числа заболевших, риск заразиться самому или заразить других людей — 30%
  • Личный пример друзей и родственников — 16%
  • Большая доступность вакцинирования (удобные места, меньше документов и т. п.) — 15%

Запреты, наказания, ограничения

Прямые запреты и наказания не стимулируют вакцинироваться. Среди вариантов ответов было восемь разных видов запретов и хотя бы какой-то один выбрали лишь 22% опрошенных. При этом ни один из запретительных вариантов не набрал больше 15% отдельно.

Самые действенные запреты — выходить из дома и посещать торговые, развлекательные центры, рестораны и клубы людям без прививки.

Требование работодателя (угроза отстранения, увольнения, депремирования) — стимулирует меньше 9%. Принудительная вакцинация заставит привиться 6%. Угроза, что вакцину сделают платной — 5%.

Штраф за отсутствие прививки заставил бы сделать её лишь 4%. Можно было указать эффективную сумму штрафа. Среди ответивших среднее значение — 5000 рублей.

Поощрение за прививки

Гарантированная выплата за прививку тоже слабо работает — она мотивирует около 9% респондентов. Причем указавшие сумму выплаты хотели получить в среднем 10000 рублей.

Возможность за прививку выиграть крупный приз (машина, квартира) — а такую программу недавно запустили администрации Москвы и области стимулируют лишь 4%

Ничего из перечисленных нами мер не стимулирует 15% ответивших — они не привьются ни при каких условиях.

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Метки:
коронавирус, исследования, вакцина
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Обсуждение
Смирнов Львович
Вчера, 14:34
Как доказать эффективность, если слушают Бузову и других "экспертов" из Ютуба и Тиктока?
Alex Z
Вчера, 14:47
На самом деле, достоверность этих данных весьма низка или, скажем так, сомнительна. Дело в том, что люди наши привыкли, что несмотря на все угрозы санкций и наказаний власть реально мало кого наказывает (а то и вовсе никого), а отсюда и отсутствие какого-либо страха. В самом деле, чего бояться-то, если все привыкли, что угрозы останутся на бумаге? Даже если посмотреть официальные данные московских властей по оштрафованным в ходе прошлой "отсидки" нарушителей масочного режима в транспорте, то получится, что в лучшем случае "пострадал" едва ли каждый 10-тысячный, да и то на смешную сумму "пострадал". И кого это может испугать? Вот если начнутся реальные наказания всех (или хотя бы большинства) нарушителей - ситуация быстро поменяется, уверяю вас.

Европа не просто так быстро прививается и в очереди за вакцинами стоИт. Там власть никого не пугала, а реально наказывала и локдауны вводила, что очень сильно повлияло на жизнь и (самое главное!) благосостояние каждой семьи. Посидишь дома пару месяцев без сохранения зарплаты, не сможешь кредиты вовремя выплачивать, - поневоле задумаешься, хочешь ли ты ли с пещерным менталитетом и мировоззрением в современном обществе жить.

Если власть реально будет работать над исполнением объявленных мер и не ограничится бумаготворчеством, работодатели быстро найдут способы стимулировать сотрудников.
Александр Эрлих
Вчера, 16:46
На самом деле, достоверность этих данных весьма низка или, скажем так, сомнительна
Данные такие, какие есть. Другое дело, как их интерпретировать и понимать. Вы правы - скорее всего они говорят о желаниях людей, как им хотелось, чтобы было. Когда дело доходит до реальности, поведение людей может измениться на противоположное.
Федор Пшеничный
Вчера, 17:13
Дайте пожизненное право парковаться в Москве бесплатно и на местах для инвалидов, а так же 80% скидку за любой штраф. Пожизненный бесплатный проезд в городком транспорте. Вот это был бы стимул :)
Ольга Каплина
Вчера, 17:51
А что тут думать - надо привиться, даже малоизученной вакциной. Хотя здесь дело не в малоизученности вакцины, а в новом и опасном заболевании. Вакцина от эболы со слов изобретателя изучена 20 лет, на ее основе разработана вакцина от ковида гамковидвак. Но как поведет себя организм привитого ею человека при заражении ковидом - большой вопрос.
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