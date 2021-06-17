Запреты, наказания, ограничения

Прямые запреты и наказания не стимулируют вакцинироваться. Среди вариантов ответов было восемь разных видов запретов и хотя бы какой-то один выбрали лишь 22% опрошенных. При этом ни один из запретительных вариантов не набрал больше 15% отдельно.

Самые действенные запреты — выходить из дома и посещать торговые, развлекательные центры, рестораны и клубы людям без прививки.

Требование работодателя (угроза отстранения, увольнения, депремирования) — стимулирует меньше 9%. Принудительная вакцинация заставит привиться 6%. Угроза, что вакцину сделают платной — 5%.

Штраф за отсутствие прививки заставил бы сделать её лишь 4%. Можно было указать эффективную сумму штрафа. Среди ответивших среднее значение — 5000 рублей.