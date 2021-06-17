Угроза отстранения от работы, увольнения, лишения премии и другие требования работодателя заставят сделать прививку от ковида лишь девять процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. Гораздо эффективней давать больше данных о безопасности отечественных вакцин и возможность привиться иностранными.
Опрос редакция «Зеленоград.ру» начала после резкого роста числа заболевших в июне, но до объявления обязательной вакцинации для людей, работающих в торговле и сфере услуг. Мы спрашивали, что стимулирует вакцинироваться. Можно было выбрать любой набор из предложенных вариантов или оставить свой. В опросе приняли участие 327 человек. Из них 31% ответили, что уже вакцинировались — это выше, чем в среднем по Москве.
Самые популярные ответы следующие:
- Больше данных о безопасности и эффективности вакцины, прозрачность проведенных исследований — 47%
- Возможность привиться вакциной по своему выбору, в том числе иностранного производства — 37%
- Возможность после прививки свободно или без анализа передвигаться по стране и за рубежом — 36%
- Рост числа заболевших, риск заразиться самому или заразить других людей — 30%
- Личный пример друзей и родственников — 16%
- Большая доступность вакцинирования (удобные места, меньше документов и т. п.) — 15%
Прямые запреты и наказания не стимулируют вакцинироваться. Среди вариантов ответов было восемь разных видов запретов и хотя бы какой-то один выбрали лишь 22% опрошенных. При этом ни один из запретительных вариантов не набрал больше 15% отдельно.
Самые действенные запреты — выходить из дома и посещать торговые, развлекательные центры, рестораны и клубы людям без прививки.
Требование работодателя (угроза отстранения, увольнения, депремирования) — стимулирует меньше 9%. Принудительная вакцинация заставит привиться 6%. Угроза, что вакцину сделают платной — 5%.
Штраф за отсутствие прививки заставил бы сделать её лишь 4%. Можно было указать эффективную сумму штрафа. Среди ответивших среднее значение — 5000 рублей.
Гарантированная выплата за прививку тоже слабо работает — она мотивирует около 9% респондентов. Причем указавшие сумму выплаты хотели получить в среднем 10000 рублей.
Возможность за прививку выиграть крупный приз (машина, квартира) — а такую программу недавно запустили администрации Москвы и области стимулируют лишь 4%
Ничего из перечисленных нами мер не стимулирует 15% ответивших — они не привьются ни при каких условиях.
Европа не просто так быстро прививается и в очереди за вакцинами стоИт. Там власть никого не пугала, а реально наказывала и локдауны вводила, что очень сильно повлияло на жизнь и (самое главное!) благосостояние каждой семьи. Посидишь дома пару месяцев без сохранения зарплаты, не сможешь кредиты вовремя выплачивать, - поневоле задумаешься, хочешь ли ты ли с пещерным менталитетом и мировоззрением в современном обществе жить.
Если власть реально будет работать над исполнением объявленных мер и не ограничится бумаготворчеством, работодатели быстро найдут способы стимулировать сотрудников.