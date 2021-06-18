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Записи на вакцинацию от ковида в Зеленограде придется ждать около недели. Или стоять в живой очереди 18.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Число желающих вакцинироваться от ковида в Зеленограде больше, чем возможности поликлиник — в павильоне на площади Юности очередь до конца дня, а ближайшую запись в поликлинику придется ждать 6-8 дней.

В павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности, который с сегодняшнего дня работает только на вакцинацию в порядке живой очереди, корреспонденту «Зеленоград.ру» в пятницу около 17:30 сказали, что очередь занимать уже не нужно, потому что он не успеет пройти до закрытия павильона и посоветовали приходить утром.

Такой же ответ давали тем, кто пришел в назначенный день за второй дозой вакцины. Им говорили, что можно прийти и на несколько дней позже или обратиться в поликлинику.

Действительно, в поликлиниках на вторую вакцинацию запись свободная. Например, в поликлинику в 14-м микрорайоне по данным сайта мэрии можно записаться на любое время. А вот первой вакцинации придётся ждать.

В поликлинике на Каштановой аллее по телефону сказали, что ближайшая запись на 24 июня. В поликлинике в корпусе 1460 — на 26 июня. В поликлинику в 20-м микрорайоне дозвониться не удалось. При этом на сайте мэрии почему-то не получилось записаться на первую вакцинацию — система просто не предлагает этой опции. На сайте емиас.инфо запись доступна.

Запись на вакцинацию растет стремительно. Ещё в четверг, по словам Сергея Собянина, запись увеличилась в три раза по сравнению с некими «предыдущими показателями». А в пятницу, по словам заммэра Раковой — уже в четыре раза.

Однако мэрия должна подготовиться к росту числа желающих. Это требует от неё главный санитарный врач Москвы в постановлении о вакцинации работников торговли и услуг: «определить потребность в вакцине, оборудовании, прививочных пунктах и дополнительно привлекаемых медиках». Мэр своим указом поручил сделать это департаменту здравоохранения. Правда, непонятно в какой срок. «Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент здравоохранения, чтобы узнать, когда в городе появятся дополнительные мощности для вакцинации всех желающих.

Как записаться на вакцинацию

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43
  • Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8 962-940-98-84

Павильон «Здоровая Москва» в Зеленограде работает на площади Юности без записи с 8 до 20.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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