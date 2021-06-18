Такой же ответ давали тем, кто пришел в назначенный день за второй дозой вакцины. Им говорили, что можно прийти и на несколько дней позже или обратиться в поликлинику.

Действительно, в поликлиниках на вторую вакцинацию запись свободная. Например, в поликлинику в 14-м микрорайоне по данным сайта мэрии можно записаться на любое время. А вот первой вакцинации придётся ждать.

В поликлинике на Каштановой аллее по телефону сказали, что ближайшая запись на 24 июня. В поликлинике в корпусе 1460 — на 26 июня. В поликлинику в 20-м микрорайоне дозвониться не удалось. При этом на сайте мэрии почему-то не получилось записаться на первую вакцинацию — система просто не предлагает этой опции. На сайте емиас.инфо запись доступна.