С сегодняшнего дня павильоны «Здоровая Москва» переходят под работу исключительно для вакцинации от коронавируса. В мэрии сообщили, что прививать будут в порядке живой очереди. При этом график работы павильонов не ограничивают: медики «будут работать, пока прививку не получат все желающие». Ранее сообщалось, что павильоны работают с 8 до 20 часов каждый день.

До этого момента в павильонах можно было пройти диспансеризацию: проверить сердце и сосуды, глаза, уровень сахара в крови, щитовидную железу, женское и мужское здоровье, желудочно-кишечный тракт, молочные железы.

По словам Сергея Собянина, запись на вакцинацию в Москве увеличилась в три раза по сравнению с некими «предыдущими показателями». В Зеленограде это не ощущается: запись на вакцинацию открыта на любое время. Например, на момент публикации в поликлинике в 14-м микрорайоне можно было вакцинироваться в любое время. Такая же ситуация была и несколько дней назад — до объявления обязательной вакцинации работников торговли и услуг.