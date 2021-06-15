— Казалось, что все тяготы ковида в прошлом и что после появления вакцины мы вот-вот заживем нормальной жизнью: без масок и напоминаний о необходимости социальной дистанции. Но, несмотря на доступность (по крайней мере в Москве) вакцины, сейчас мы наблюдаем очередную вспышку заболеваемости, которая влечет за собой новые ограничения, а самое печальное — новые болезни и смерти. Память о замершей на несколько месяцев жизни еще свежа и мы точно не хотим испытать это снова. Хочется жить нормальной жизнью.

И кажется, что единственное, что может сделать каждый из нас, чтобы остановить это безумие — это привиться, и больше от нас ничего не зависит. Но на самом деле мы можем чуть больше. Мы можем попытаться повлиять на массовое сознание, сделав вакцинирование более привлекательным для тех, кто сомневается. Поэтому мы предлагаем 25% скидку на все направления в нашей зеленоградской студии Gotango всем, кто предъявит сертификат о вакцинации в течение июля. Потому что мы за здоровую и безопасную среду!

И мы призываем все бизнес-сообщество поддержать эту инициативу, потому что если мы объединимся, это правда может сработать! Да, мы потеряем в выручке, пока будет идти акция, но все выиграют, если люди перестанут умирать, снимутся ограничения и угроза локдауна. Мы обезопасим в первую очередь себя и своих близких, да и свой бизнес тоже. И нам кажется, даже попытка как-то повлиять на ситуацию того стоит, давайте попробуем сделать это вместе!