Московская область вслед за столицей ввела ограничения на посещение общепита, кафе и ресторанов. Следующим шагом может стать допуск в общественный транспорт только по QR-коду. Такую меру могут ввести с 1 июля, сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, к такому шагу власти прибегнут, если к июлю станет понятно, что уже действующие ограничения не дают должного эффекта. QR-код смогут получить только прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и, вероятно, люди со свежим отрицательным тестом и переболевшие.

Кто и как будет следить, что в транспорт попали только люди с QR-кодом, министр не уточнила. В прошлом году в Москве введение пропускной системы привело к огромным очередям и давке в метро. Они образовались, потому что полицейские проверяли пропуска у каждого пассажира. «Кто еще не заболел, точно заболеет» , — писали тогда люди в соцсетях.

Сейчас Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу новых случаев. Вчера их было 2436, днем ранее — на сто меньше. Всего выявлено 300 тысяч случаев заражения, выздоровели 243 тысячи человек, умерли 6,4 тысячи.