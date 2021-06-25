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Пускать в общественный транспорт только по QR-коду. Это планируют сделать в Подмосковье, если число заболевших будет расти 25.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Московская область вслед за столицей ввела ограничения на посещение общепита, кафе и ресторанов. Следующим шагом может стать допуск в общественный транспорт только по QR-коду. Такую меру могут ввести с 1 июля, сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, к такому шагу власти прибегнут, если к июлю станет понятно, что уже действующие ограничения не дают должного эффекта. QR-код смогут получить только прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и, вероятно, люди со свежим отрицательным тестом и переболевшие.

Кто и как будет следить, что в транспорт попали только люди с QR-кодом, министр не уточнила. В прошлом году в Москве введение пропускной системы привело к огромным очередям и давке в метро. Они образовались, потому что полицейские проверяли пропуска у каждого пассажира. «Кто еще не заболел, точно заболеет» , — писали тогда люди в соцсетях.

Сейчас Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу новых случаев. Вчера их было 2436, днем ранее — на сто меньше. Всего выявлено 300 тысяч случаев заражения, выздоровели 243 тысячи человек, умерли 6,4 тысячи.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус, вакцина
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Обсуждение
A T
3 минуты назад
Думаю, имеет смысл сначала обследоваться, пока некоторые окружающие диванные эксперты по обе стороны баррикад, не имеющие никакого отношения к этой области, что-то где-то читавшие и решившие, что теперь достаточно компетентны, агитируют не размышлять. Но вот эти меры удивляют.
По-моему, интереснее, чем в метро. Карантина с прямой поддержкой бизнесу и социальной сфере, налоговыми каникулами и прочим, о чём кричали в прошлом году (жёстко, затратно, зато минимум контактов), нет. Насколько эта вакцинация защищает от повторного инфицирования или от новых штаммов, так понимаю, неизвестно. Но при этом людей на основании каких-то указов отстраняйте и в транспорт не пускайте, пока совершенно "добровольно" не привьются, независимо от результатов анализа на антитела. На отдых летайте, в помещения общепита с куаркодами можно, на мероприятия тоже. Ок, если цель в самой максимизации использования доз вакцины, конечно, понятно.
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