Медцентр «Томоград» спонсор темы
В центрах госуслуг перестали принимать без предварительной записи или прививки от ковида 16.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители Зеленограда столкнулись с трудностями при попытке оформить необходимые документы в центрах госуслуг. «Мы сегодня были в МФЦ в первом микрорайоне: сказали, либо справка о прививке [от коронавируса], либо электронная запись. Мы вышли на улицу, записались, и нас спокойно приняли», — рассказали они «Зеленоград.ру».

Оказалось, что на время длинных выходных (до 19 июня), которые объявил Сергей Собянин, МФЦ принимают непривитых людей только по предварительной записи. В любое время могут прийти только вакцинированные, говорится на сайте «Моих документов».

При этом часть услуг оставили доступным для всех категорий граждан. Вот что можно сделать без записи непривитым людям:

  • регистрация рождения, брака и развода
  • регистрация смерти
  • оформление паспорта РФ
  • выдача социальной карты, полиса ОМС

Полный список услуг, которые можно получить в прежнем режиме, можно увидеть здесь. Также, уточнили в МФЦ, без записи можно получить результаты и забрать готовый документ в окнах приема.

Привитым людям, чтобы воспользоваться госуслугами, необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

Читайте также
Что внутри нового центра госуслуг «Мои документы» на Привокзальной площади. Очень подробный обзор
Длинные выходные в Москве

Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, заработная плата при этом должна быть сохранена. Фактические 9 выходных (с 12 по 20 июня) нужны, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Москве. С 13 по 20 июня закрылись детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах, обслуживание посетителей по ночам в клубах, караоке и боулингах запрещено.

Одновременно всем компаниям порекомендовали перевести на удаленку не менее трети всех сотрудников, в их числе не учитываются люди, получившие прививку от ковида. Непривитых нужно стимулировать сделать прививку, говорится в указе мэра. Пожилых людей просят воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

В рамках борьбы с ковидом мэрия сначала даже обещала штрафовать жителей, сидящих на скамейках во время нерабочих дней. Хотя в указ мэра не попали те зеленоградские парки, где больше всего людей, скамейки в них все равно оказались закрыты. 16 июня запрет на сидение на скамейках сняли, но пользоваться детскими и спортивными площадками все еще нельзя.

Также мэрия объявила об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте. С 7 по 14 июня специалисты Роспотребнадзора обследовали 271 кафе и ресторанов, обнаружив 77 нарушений. 12 заведений было опечатано. В мае бизнес просил мэрию отменить обязательное ношение перчаток: за посетителей без маски и перчаток зачастую штрафуют именно общепит и магазины, которые якобы не смогли убедить людей носить средства защиты или отказаться обслуживать их.

За вчерашний день в столице выявили 5,7 тысяч заболевших. Днем ранее — 6,8 тысяч человек.

Читайте также
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от ковида для части москвичей. Вот кого это касается
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, центр госуслуг "мои документы" (мфц)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В центрах госуслуг перестали принимать без предварительной записи или прививки от ковида Новости
Новые станции контроля воздуха собираются установить в Подмосковье. Можно проголосовать за ближайшие к Зеленограду: в Андреевке, Ржавках или Менделеево Новости
В здании бывшей АТС на Яблоневой аллее откроется «Пятерочка» Новости
До сентября отменяется льготный проезд на электричках для учащихся Новости
Выставка «Самородки» Ланы Глюк — до конца июля в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Концерт арт-рок группы «Шляпник» — 24 июня в Озеропарке у корпуса 1002 Афиша
На работе заставляют вакцинироваться от ковида. Какие есть противопоказания? Истории
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от ковида для части москвичей. Вот кого это касается Новости
Пожар на балконе произошёл в 12-м микрорайоне, пока хозяин спал. Вероятно кто-то бросил сверху непотушенный окурок Новости
Вода из канализационного люка затопила газон в парке Победы. Аварию устранили после обращения «Зеленоград.ру» в префектуру Новости
Ушел из жизни заместитель главы управы района Савелки Сергей Князев Новости
Универмаг «Зеленоград» закрылся. Это был последний магазин такого формата в Москве Новости
Проект застройки микрорайона ЦИЭ одобрен на онлайн-обсуждении. Его результаты выглядят подозрительно Истории
У голосующих онлайн москвичей будет возможность поменять свое решение. Это должно защитить от принуждения на работе и технических сбоев Новости
Прокатный самокат подвесили на пешеходном мосту над Савелкинским проездом Жизнь
«Обезопасим себя, своих близких, и свой бизнес». Зеленоградская танцевальная студия даёт скидку для привившихся от ковида Истории
Спектакль «Счастье у каждого своё» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
Площадку «Мегабак» для приема вторсырья открыли в Солнечногорске. Здесь каждый день можно сдать бытовую технику, одежду и еще десять видов мусора Новости
Суд признал живым мужчину, которого перепутали с умершим пациентом в больнице Солнечногорска Новости
Горячую воду отключают на десять дней в 5, 6, 7 микрорайонах, МЖК и части домов 3 и 4 микрорайонов Гид
За сидение на скамейках в парках обещают штрафовать. Список этих «парков» для Зеленограда очень странный и не соответствует указу мэра Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Пять автомобилей будут разыгрывать каждую неделю между только что привитыми от ковида москвичами. У жителей Подмосковья есть шанс выиграть квартиру Новости
Хулиганы усеяли газон в 8-м микрорайоне мусором. В ста метрах от полицейского участка. Помогите их опознать Новости
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня: фудкорты в ТЦ и игровые комнаты закроют, непривитых работников просят перевести на удаленку Новости
Родственники юноши, умершего в больнице после наезда автомобиля, разыскивают очевидцев происшествия. Следствие идет уже полгода Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру