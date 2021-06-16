Жители Зеленограда столкнулись с трудностями при попытке оформить необходимые документы в центрах госуслуг. «Мы сегодня были в МФЦ в первом микрорайоне: сказали, либо справка о прививке [от коронавируса], либо электронная запись. Мы вышли на улицу, записались, и нас спокойно приняли», — рассказали они «Зеленоград.ру».
Оказалось, что на время длинных выходных (до 19 июня), которые объявил Сергей Собянин, МФЦ принимают непривитых людей только по предварительной записи. В любое время могут прийти только вакцинированные, говорится на сайте «Моих документов».
При этом часть услуг оставили доступным для всех категорий граждан. Вот что можно сделать без записи непривитым людям:
- регистрация рождения, брака и развода
- регистрация смерти
- оформление паспорта РФ
- выдача социальной карты, полиса ОМС
Полный список услуг, которые можно получить в прежнем режиме, можно увидеть здесь. Также, уточнили в МФЦ, без записи можно получить результаты и забрать готовый документ в окнах приема.
Привитым людям, чтобы воспользоваться госуслугами, необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.
Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, заработная плата при этом должна быть сохранена. Фактические 9 выходных (с 12 по 20 июня) нужны, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Москве. С 13 по 20 июня закрылись детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах, обслуживание посетителей по ночам в клубах, караоке и боулингах запрещено.
Одновременно всем компаниям порекомендовали перевести на удаленку не менее трети всех сотрудников, в их числе не учитываются люди, получившие прививку от ковида. Непривитых нужно стимулировать сделать прививку, говорится в указе мэра. Пожилых людей просят воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.
В рамках борьбы с ковидом мэрия сначала даже обещала штрафовать жителей, сидящих на скамейках во время нерабочих дней. Хотя в указ мэра не попали те зеленоградские парки, где больше всего людей, скамейки в них все равно оказались закрыты. 16 июня запрет на сидение на скамейках сняли, но пользоваться детскими и спортивными площадками все еще нельзя.
Также мэрия объявила об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте. С 7 по 14 июня специалисты Роспотребнадзора обследовали 271 кафе и ресторанов, обнаружив 77 нарушений. 12 заведений было опечатано. В мае бизнес просил мэрию отменить обязательное ношение перчаток: за посетителей без маски и перчаток зачастую штрафуют именно общепит и магазины, которые якобы не смогли убедить людей носить средства защиты или отказаться обслуживать их.
За вчерашний день в столице выявили 5,7 тысяч заболевших. Днем ранее — 6,8 тысяч человек.