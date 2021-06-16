Жители Зеленограда столкнулись с трудностями при попытке оформить необходимые документы в центрах госуслуг. «Мы сегодня были в МФЦ в первом микрорайоне: сказали, либо справка о прививке [от коронавируса], либо электронная запись. Мы вышли на улицу, записались, и нас спокойно приняли», — рассказали они «Зеленоград.ру».

Оказалось, что на время длинных выходных (до 19 июня), которые объявил Сергей Собянин, МФЦ принимают непривитых людей только по предварительной записи. В любое время могут прийти только вакцинированные, говорится на сайте «Моих документов».

При этом часть услуг оставили доступным для всех категорий граждан. Вот что можно сделать без записи непривитым людям:

регистрация рождения, брака и развода

регистрация смерти

оформление паспорта РФ

выдача социальной карты, полиса ОМС

Полный список услуг, которые можно получить в прежнем режиме, можно увидеть здесь. Также, уточнили в МФЦ, без записи можно получить результаты и забрать готовый документ в окнах приема.

Привитым людям, чтобы воспользоваться госуслугами, необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.