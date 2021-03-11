Вход, пандус и лифт

Начинаем с главного входа. Сбоку установили пандус для въезда на крыльцо в инвалидных креслах (рядом с брусчатым пологим проходом для посетителей с детскими колясками и тех, кому тяжело идти по ступенькам). На фасаде появился информационный баннер с надписью «Мои документы».

В целом сделали много нового для удобства маломобильных посетителей. В частности, появился пассажирский лифт. Он расположен в дальней от центрального входа части комплекса — в правом проходе по левую руку.

При выходе из лифта нужно повернуть за угол, чтобы попасть в МФЦ. Сюда можно подняться также по лестницам (листайте фото в галерее).