Центр предоставления госуслуг «Мои документы» (по старому — МФЦ) открылся 10 марта на Привокзальной площади. Раньше офис района Крюково занимал несколько разделенных подъездами помещений в жилом корпусе 2019 на Георгиевском проспекте. Теперь это единое пространство на втором этаже торгового комплекса «Зеленоградский» и самый большой многофункциональный центр в нашем городе. Смотрим, что внутри, и рассказываем о новинках.
Начинаем с главного входа. Сбоку установили пандус для въезда на крыльцо в инвалидных креслах (рядом с брусчатым пологим проходом для посетителей с детскими колясками и тех, кому тяжело идти по ступенькам). На фасаде появился информационный баннер с надписью «Мои документы».
В целом сделали много нового для удобства маломобильных посетителей. В частности, появился пассажирский лифт. Он расположен в дальней от центрального входа части комплекса — в правом проходе по левую руку.
При выходе из лифта нужно повернуть за угол, чтобы попасть в МФЦ. Сюда можно подняться также по лестницам (листайте фото в галерее).
Ресепшен-стойка тоже приспособлена для приёма людей, передвигающихся на колясках. Для этого часть бортика занижена под сидящего человека. Посетителей встречает команда администраторов со значками на груди «Мы — команда мэра».
Администраторы за стойкой управляют электронной очередью, помогают разобраться в наборе документов для получения той или иной услуги и направляют к специалистам.
В новом офисе появился гардероб для посетителей, в старом не было. Он слева от ресепшена.
Справа от ресепшена — длинные ряды приёмных окон. В новом МФЦ — 46 своих окошек плюс четыре и кабинет на приём оборудованы для решения миграционных вопросов (не считая ещё одного целевого окна и двух кабинетов) — там работают специалисты профильного отдела полиции. В старом офисе у центра было меньше окон на двадцать с лишним, и у миграционной службы тоже меньше. Их «отдел» расположен напротив ресепшена.
Новинка — приёмные окна увеличенной ширины для маломобильных клиентов на инвалидных колясках. Например, окно № 1.
Пространство «Моих документов» организовано по принципу open space — офис открытого типа. Здесь практически нет закрытых кабинетов, но есть разграничение зон.
В зоне ожидания несколько рядов удобных мягких кресел, они есть в отдельных закутках. В дальнем конце зала установлены шкафы с едой и напитками.
От приёмных окон зона отделена стеклянными матовыми перегородками чуть выше уровня сидящего человека. Это сделано, чтобы снизить уровень шума и дискомфорта между клиентом, говорящим со специалистом, и общим залом.
После переезда в центре госуслуг появился диагностический комплекс. Здесь можно измерить рост, взвеситься, пройти бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма: давления и пульса, водного баланса, уровень висцелярного жира (который скапливается не под кожей, а в брюшной полости вокруг жизненно важных органов) и так далее. Можно даже установить уровень прокачки мышц: например, если правая сторона развита больше, чем левая, обследование показывает это в процентном соотношении. Это бесплатно.
Есть пульсоксиметр — «прищепка» на указательный палец, которая, кроме прочего, показывает уровень кислорода в крови. Курильщики могут узнать, насколько организм пострадал от вредной привычки — для этого нужно подышать в специальный аппарат, который определяет содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Из-за ковида такие исследования стали особенно востребованным.
Есть кабинка, чтобы переобуться в одноразовые тапочки (предоставляются) и подготовиться к обследованию.
По итогам обследования комплекс сформирует результаты и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Их можно отправить в электронную медкарту, на адрес электронной почты или распечатать на месте (это распечатка на несколько страниц), а потом показать лечащему врачу и отслеживать динамику изменений в самочувствии.
Это второй подобный «Уголок здоровья» в Зеленограде. Подобный есть в центре госуслуг в 8-м микрорайоне. Однако в крюковском центре есть новинка.
Это — кардиокресло, первое в Зеленограде. Любой посетитель может самостоятельно снять себе кардиограмму. На подлокотнике установлен прибор, похожий на смартфон. На нём установлена специальная программа с пошаговой инструкцией на дисплее и с голосовым сопровождением. Очень просто в управлении. Чтобы начать процедуру, нужно обхватить электроды (они похожи на ручки лыжных палок или рычаги тренажёра) и дождаться окончания измерений. Дальше программа сообщает, что результаты будут отправлены на электронную медицинскую карту или в виде смс. Корреспондент «Зеленоград.ру» прошёл эту процедуру и получил результаты в электронную медкарту.
В новом МФЦ оборудовали «Игровой уголок», который качественно отличается от прежнего. Дверь внутри «уголка» ведёт в комнату с раковиной, диваном и пеленальным столиком.
Специально для посетителей «Моих документов» оборудовали дополнительные санитарные комнаты. В женской части — три кабинки, в мужской — две кабинки и один писсуар. И есть отдельная комната между ними для маломобильных посетителей — с поручнями и кнопкой вызова помощи на экстренный случай (если, например, человеку станет плохо или он по каким-то причинам не сможет справиться самостоятельно). Вызов поступит на специальную панель, установленную на ресепшене (см. последнее фото в галерее).
Для дополнительных услуг установлены терминалы для оплаты коммунальных услуг (например, отдельный терминал «Мосэнергосбыта»). Можно сделать моментальную фотографию в специальной фотокабине (платно, можно оплатить картой), распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью платежных терминалов в зале, а можно и через приёмное окно.
Расширена зона электронных услуг. В старом помещении было всего два компьютера для самостоятельного получения услуг в электронном виде, теперь их пять.
Есть шкаф для обмена книгами. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией буккроссинг временно приостановили, поэтому полки пустуют, но как только масочно-перчаточный режим отменят, эту практику в центре хотят возобновить.
Ограничительные меры, то есть необходимость носить маски и перчатки, в МФЦ продолжают действовать. Сотрудники работают в масках и перчатках, тот же режим должны соблюдать и посетители. Ёмкости с антисептиками установлены по всему залу.
Всё пространство, информационные табло, буклеты, листовки и даже софт оформлено в фирменном стиле «Моих документов». Более современно и в общей стилистике выглядит теперь и пульт оценки качества работы специалиста с клиентом.
Информационная навигация везде: на полу, стенах, подвесных табличках, мониторах — всё хорошо читаемо. Кое-где в зале есть тактильные индикаторы для чтения по Брайлю (для слабовидящих и слепых), например возле туалета.
О готовящемся переезде «Моих документов» из корпуса 2019 в торговый комплекс на Привокзальной площади стало известно в сентябре прошлого года — тогда в торговом комплексе начали готовить пространство под МФЦ. Завершить ремонт планировали до нового года, открыться — после праздников. Дату открытия переносили несколько раз. Об окончательном переезде стало известно непосредственно в день открытия нового офиса.
Появление центров предоставления госуслуг «Мои документы» на коммерческих площадях — это не «ноу-хау». МФЦ стараются размещать в точках транспортных пересечений и совмещая с другими бытовыми потребностями людей, что как раз могут обеспечить торговые центры. При этом больше половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, считают торговый центр неподходящим местом для МФЦ.
Переезд центра госуслуг из 20-го микрорайона назрел из-за явной необходимости расширения. Площадь нового центра — 1336 квадратных метров, что почти в полтора раза больше прежнего.
У торгового центра есть собственная бесплатная парковка, в том числе для маломобильных посетителей, — она доступна и для клиентов МФЦ.
Договор между городом и торговым центром «Зеленоградский» заключён на десять лет. Помещения в корпусе 2019, освободившиеся после переезда «Моих документов», остаются в муниципальной собственности, но что с ними будет дальше, пока неизвестно.
Только руки чуть не зачесались при взгляде на эти перчатки на сотрудницах: вспомнились ощущения от контактного дерматита с трещинами. Думала, что эту хрень в учреждениях уже догадались отменить, перчатки - это не аналог ветеринарного воротника, только для человека.