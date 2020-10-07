Сейчас центр госуслуг «Мои документы» района Крюково располагается на первом этаже многоподъездного жилого корпуса 2019. МФЦ занимает три подъезда, которые внутри между собой не сообщаются. Чтобы получить услуги разного профиля, посетители вынуждены переходить из одного подъезда в другой, что затрудняет оформление документов и увеличивает время ожидания. Особенно это неудобно зимой. Пандусом для маломобильных горожан и посетителей с детскими колясками оборудована только одна входная зона. Также передвижение по территории центра затрудняет планировка помещений.

Новое место для центра госуслуг выбирали с особой тщательностью, учитывая мнения и пожелания посетителей. Зеленоградцы неоднократно обращались к исполнительным властям разного уровня с просьбой перенести МФЦ Крюково «в более удобное место на пересечении транспортно-пересадочного узла, вблизи железнодорожной станции, Крюковской площади, эстакады», сообщает Панина.

В результате ведомство арендовало часть второго этажа в Зеленоградском торговом комплексе на 10 лет.

Специально для маломобильных посетителей центра «Мои документы» в здании торгового комплекса оборудуют лифт. (Представитель собственника уточнил для «Зеленоград.ру», что переоборудют один из грузовых лифтов.) Какой-то из входов оснастят широким пандусом с разворотными площадками, по которому в том числе удобно провозить детские коляски. Для ориентирования на местности внутри здания сделают настенные и потолочные указатели.

В новом МФЦ будет больше окон для приёма заявителей и просторная зона ожидания. Ввести объект в эксплуатацию центр госуслуг планирует в первом квартале 2021 года. Представитель торгового комплекса сообщил «Зеленоград.ру», что ремонт должен закончиться в декабре этого года.

Освободившиеся после переезда МФЦ помещения в корпусе 2019 останутся в ведении города. Для новых офисов подбираются более комфортные для посетителей помещения как с точки зрения транспортной доступности, так и с точки зрения возможности организации единого пространства зон ожидания и предоставления услуг, а также дополнительных сервисов. В районе Крюково такие помещения, отнесённые к казне города Москвы, отсутствуют, объяснила Панина выбор площадки.

Почему центр будет расположен на втором этаже, а не на первом и была ли альтернатива, ни в Зеленоградском торговом комплексе, ни в МФЦ не объяснили.