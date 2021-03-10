Площадь нового центра 1336 квадратных метров. Для приёма организовано 50 окон, в четырех из них и в специально оборудованном кабинете будут работать сотрудники отдела по вопросам миграции МВД РФ.

Офис обустроен с учетом удобства маломобильных групп населения — с первого этажа в центр госуслуг посетители могут подняться на лифте, в помещении удобная навигация с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля, есть санитарная комната и кнопки вызова помощи.

Здесь также можно воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фотографию в фотокабине, распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлины и иные платежи с помощью платежных терминалов в зале или непосредственно в окне приема.

После переезда в МФЦ появился диагностический комплекс. Здесь можно провести бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма: давления и пульса, веса, состава тела, нормы калорий, водного баланса, насыщенности крови кислородом и содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По итогам обследования комплекс сформирует результаты и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Их можно отправить в электронную медкарту, на адрес электронной почты или распечатать на месте, а потом показать лечащему врачу и отслеживать динамику изменений в самочувствии.

В настоящее время в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 государственных услуг, 98 процентов из которых предоставляется по экстерриториальному принципу (то есть услугу можно получить в любом МФЦ). В офисах по-прежнему обязательно носить маски и перчатки. Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 8:00 до 20:00.