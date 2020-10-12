Так и было задумано

Близость МФЦ к станции была как раз одним из пожеланий горожан, объяснили «Зеленоград.ру» в головной организации: «Жители Зеленограда неоднократно обращались в исполнительные органы власти разного уровня с просьбой переноса центра госуслуг района Крюково в более удобное место на пересечении транспортно-пересадочного узла, вблизи железнодорожной станции, Крюковской площади, эстакады». Даже сделали расчёты: «[Сейчас] ближайшая железнодорожная станция Крюково (основная транспортная артерия Зеленограда) находится в двух километрах от центра госуслуг (это около 25—30 минут пешком либо автобусом 28 от станции (9 минут, 4 остановки) до остановки „Ледовый дворец“, а далее пешком три минуты».

Выходит, так и было задумано — сделать центр госуслуг Крюково более доступным не только для жителей «нового» города, но в принципе для всех. Им могут воспользоваться не только зеленоградцы, но и жители области, например, поскольку многофункциональные центры оказывают 40 услуг по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства или места пребывания человека. Воспользоваться можно любым МФЦ по личному выбору.

Однако такая доступность может создать, по мнению некоторых крюковчан, проблему пробок и парковок. Они считают, что увеличится транспортный поток, будет ещё больше пробок, в том числе из-за тех, кто будет искать, где припарковаться и, соответственно, тормозить на дороге. У торгового комплекса, куда переедет МФЦ, есть приличная парковка для посетителей, однако свободных мест на ней практически не бывает, пишут местные жители.

«Оставьте на месте МФЦ. В 20-й район удобно и на общественном транспорте подъезжать, и пешком, и на своём авто, всегда достаточно мест на парковке. А в Крюково не припаркуешься», — пишет другая наша читательница Анастасия.

Есть даже мнение, что после переезда МФЦ в Зеленоградский торговый туда будут ходить даже жители 8-го микрорайона, хотя там есть собственный офис центра «Мои документы», причём самый большой в Зеленограде. Однако на Привокзальную площадь некоторым теперь будет ближе.

«А в чём проблема открыть два офиса „Мои документы“?» — спрашивает ещё один читатель.

— На сегодняшний день нет возможности открытия и функционирования двух центров госуслуг в районе Крюково, — ответил ему на странице «Зеленоград.ру» во вконтакте представитель МФЦ. — Мы стараемся обеспечить центрами каждый район Москвы, и в подавляющем большинстве случаев на каждый район приходится не более одного центра. Отметим, что 98% услуг предоставляется центрами по экстерриториальному признаку вне зависимости от района жительства заявителя, и вы можете обратиться в любой удобный для вас центр госуслуг Москвы.