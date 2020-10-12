Некоторые жители «нового» города не обрадовались сообщению, что районный центр госуслуг переедет из 20-го микрорайона на Привокзальную площадь. По их мнению, из-за близости станции их МФЦ теперь станет, по сути, общегородским и поэтому более загруженным. В новый МФЦ «попрут все с электрички — по пути же», считает жительница 20-го микрорайона Мария. Чиновники отвечают, что так и было задумано. При этом здания для подобных центров уже построены за счёт бюджета, но сданы в аренду коммерческим компаниям.
— С рюкзаками и тележками, в грязи и немытости, «просто спросить» или «просто поругаться». Про какую-то запись можно забыть. Зачем записываться, когда с электрички или на неё идешь? — пишет Мария. — Дальше сюда же будет стекаться народ, не проживающий в Крюково, но им также по пути. Будут оперировать тем, что «у вас единая база, вы обязаны мне сделать, посмотреть, проконсультировать». И даже при попытке развернуть этих людей по адресам будет потрачено время, нервы на разборки и скандалы. В итоге рискуешь получить некачественную услугу или не решить свой вопрос по причине человеческого фактора. Сюда же сам факт размещения в торгово-продовольственном здании, ещё и на таком транспортном пересечении, где едут все и отовсюду. Ничего хорошего из этого не выйдет. Куча грязи, толкучки и нервотрепки для всех. Неудобно. Но, как обычно, нас не спросили, а «пожелания учли».
Близость МФЦ к станции была как раз одним из пожеланий горожан, объяснили «Зеленоград.ру» в головной организации: «Жители Зеленограда неоднократно обращались в исполнительные органы власти разного уровня с просьбой переноса центра госуслуг района Крюково в более удобное место на пересечении транспортно-пересадочного узла, вблизи железнодорожной станции, Крюковской площади, эстакады». Даже сделали расчёты: «[Сейчас] ближайшая железнодорожная станция Крюково (основная транспортная артерия Зеленограда) находится в двух километрах от центра госуслуг (это около 25—30 минут пешком либо автобусом 28 от станции (9 минут, 4 остановки) до остановки „Ледовый дворец“, а далее пешком три минуты».
Выходит, так и было задумано — сделать центр госуслуг Крюково более доступным не только для жителей «нового» города, но в принципе для всех. Им могут воспользоваться не только зеленоградцы, но и жители области, например, поскольку многофункциональные центры оказывают 40 услуг по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства или места пребывания человека. Воспользоваться можно любым МФЦ по личному выбору.
Однако такая доступность может создать, по мнению некоторых крюковчан, проблему пробок и парковок. Они считают, что увеличится транспортный поток, будет ещё больше пробок, в том числе из-за тех, кто будет искать, где припарковаться и, соответственно, тормозить на дороге. У торгового комплекса, куда переедет МФЦ, есть приличная парковка для посетителей, однако свободных мест на ней практически не бывает, пишут местные жители.
«Оставьте на месте МФЦ. В 20-й район удобно и на общественном транспорте подъезжать, и пешком, и на своём авто, всегда достаточно мест на парковке. А в Крюково не припаркуешься», — пишет другая наша читательница Анастасия.
Есть даже мнение, что после переезда МФЦ в Зеленоградский торговый туда будут ходить даже жители 8-го микрорайона, хотя там есть собственный офис центра «Мои документы», причём самый большой в Зеленограде. Однако на Привокзальную площадь некоторым теперь будет ближе.
«А в чём проблема открыть два офиса „Мои документы“?» — спрашивает ещё один читатель.
— На сегодняшний день нет возможности открытия и функционирования двух центров госуслуг в районе Крюково, — ответил ему на странице «Зеленоград.ру» во вконтакте представитель МФЦ. — Мы стараемся обеспечить центрами каждый район Москвы, и в подавляющем большинстве случаев на каждый район приходится не более одного центра. Отметим, что 98% услуг предоставляется центрами по экстерриториальному признаку вне зависимости от района жительства заявителя, и вы можете обратиться в любой удобный для вас центр госуслуг Москвы.
Местные жители вспоминают также, что под центр госуслуг строили здание, в котором сейчас расположен ТЦ «Атлас» — он находится на Новокрюковской улице всего в 150 метрах от Зеленоградского торгового комплекса.
Точнее, объект назывался «Справочно-информационный центр» (СИЦ). Такие СИЦы город в лице департамента городского имущества строил по всей Москве с 1996 года и начал сдавать в аренду. Приоритет должны были отдавать арендаторам, занимающимся информационными, юридическими, банковскими услугами, продажей проездных, полиграфической, печатной или сувенирной продукции. Изначально СИЦы задумывались как информационно-справочный ресурс для горожан с возможностью оплатить услуги телефонии и ЖКХ, погасить кредит, пополнить банковский счёт и так далее. МФЦ, по сути, предоставляют те же услуги.
Здание на Новокрюковской несколько лет простаивало после окончания строительства. В 2017 году его начали осваивать инвесторы, не имеющие никакого отношения к перечисленным сервисам.
Также теперь не ясно, будут ли строить МФЦ в 19-м микрорайоне во время его реконструкции, как планировалось. Зеленоградский торговый комплекс тоже находится в 19-м, центр госуслуг «Мои документы» арендовал у него часть второго этажа на 10 лет — на постоянной основе. Специально для маломобильных посетителей здесь построят удобный пандус с разворотными площадками и переоборудуют один из грузовых лифтов под пассажирский. Открытие запланировано в начале следующего года.
При этом больше половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, считают, что торговый центр — в принципе неудобное место для МФЦ.
Забавно, если кому-то из 8-го удобнее перейти ж/д и ещё дорогу, чем прийти в 828 корпус.