Напротив, возле станции, стоит еще одно свежее здание. На публичных слушаниях в 2012 году проект назывался многоуровневой стоянкой и был одобрен, потому что машины ставить негде. Шла речь даже о перехватывающей парковке на этом месте. Когда стройка началась, выяснилось, что там могут быть и офисы, и общепит. Здание — четыре этажа плюс подземный — закончили строить около года назад, а теперь открыли в нем пиццерию. Арендаторам предлагают площади под супермаркет, рестораны и кафе, офисы и «др.». Машиномест не предлагают.