Инвесторы начали осваивать построенные на улице Новокрюковская здания, прежде предназначавшиеся для информационных услуг и многоуровневной парковки. В гараже предлагают площади под супермаркет.
Справочно-информационный центр (СИЦ) — так назывался объект на Новокрюковской во время строительства — давно стоял пустым. Такие СИЦы город в лице департамента городского имущества построил по всей Москве и сдает в аренду. Такой же стоит в Зеленограде за ДК на Центральной площади — раньше там был магазин «Кнакер», а теперь медицинский центр. Возводились эти здания в рамках «реализации городской программы создания информационно-справочной системы», а приоритет отдается арендаторам, занимающимся информационными, юридическими, банковскими услугами, продажей проездных, полиграфической, печатной или сувенирной продукции. Пока в постройке на Новокрюковской открыли аптеку.
Напротив, возле станции, стоит еще одно свежее здание. На публичных слушаниях в 2012 году проект назывался многоуровневой стоянкой и был одобрен, потому что машины ставить негде. Шла речь даже о перехватывающей парковке на этом месте. Когда стройка началась, выяснилось, что там могут быть и офисы, и общепит. Здание — четыре этажа плюс подземный — закончили строить около года назад, а теперь открыли в нем пиццерию. Арендаторам предлагают площади под супермаркет, рестораны и кафе, офисы и «др.». Машиномест не предлагают.
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Отредактировано: 10-02-2017, 13:13
Темы:
1. Непомерная арендная плата, вследствие чего весь город подмял X5Retail и другие приближённые к смирнову структуры
2. Нецелевое использование зданий, вследствие чего все парковки, бассейны и прочие ФОКи подмял X5Retail и другие приближённые к смирнову структуры
3. Точечная застройка последних зелёных клочков земли 24-этажными башнями от приближённых к смирнову девелоперов, абсолютно без развития инфраструктуры (помещения для X5Retail, само собой, предусмотрены)
4. Общая разруха и наплевательское отношение к городскому хозяйству
5. Реконструкция Плешки
6. РАБОЧИЕ МЕСТА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
Чё там ещё у нас на повестке дня?
8. Легкое метро
9. Рынок в Крюково
10. Пробки, дороги, табло, Антонович
11. Велосипедные дорожки
12. Уборка улиц и строительство дорог
13. Недострои
14. Отсутствие социалки
15. Молодежное движение бухает
16. Детская больница
17. Депутаты-бездельники и отписки из управ
18. Левые слушания по застройке