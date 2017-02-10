6 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
Аптеку и пиццерию открыли в «справочном киоске» и «гараже» рядом со станцией Крюково 10.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Инвесторы начали осваивать построенные на улице Новокрюковская здания, прежде предназначавшиеся для информационных услуг и многоуровневной парковки. В гараже предлагают площади под супермаркет.

Фото: Zelenograd.ru

Справочно-информационный центр (СИЦ) — так назывался объект на Новокрюковской во время строительства — давно стоял пустым. Такие СИЦы город в лице департамента городского имущества построил по всей Москве и сдает в аренду. Такой же стоит в Зеленограде за ДК на Центральной площади — раньше там был магазин «Кнакер», а теперь медицинский центр. Возводились эти здания в рамках «реализации городской программы создания информационно-справочной системы», а приоритет отдается арендаторам, занимающимся информационными, юридическими, банковскими услугами, продажей проездных, полиграфической, печатной или сувенирной продукции. Пока в постройке на Новокрюковской открыли аптеку.

Фото: Zelenograd.ru

Напротив, возле станции, стоит еще одно свежее здание. На публичных слушаниях в 2012 году проект назывался многоуровневой стоянкой и был одобрен, потому что машины ставить негде. Шла речь даже о перехватывающей парковке на этом месте. Когда стройка началась, выяснилось, что там могут быть и офисы, и общепит. Здание — четыре этажа плюс подземный — закончили строить около года назад, а теперь открыли в нем пиццерию. Арендаторам предлагают площади под супермаркет, рестораны и кафе, офисы и «др.». Машиномест не предлагают.

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Обсуждение
Барри
7 часов назад
*много матерных восклицаний*

Отредактировано: 10-02-2017, 13:13
Барри
7 часов назад
Короче, кто там мастак в общении с госструктурами, давайте подавать заяву на митинг на площади у ДК.

Темы:
1. Непомерная арендная плата, вследствие чего весь город подмял X5Retail и другие приближённые к смирнову структуры
2. Нецелевое использование зданий, вследствие чего все парковки, бассейны и прочие ФОКи подмял X5Retail и другие приближённые к смирнову структуры
3. Точечная застройка последних зелёных клочков земли 24-этажными башнями от приближённых к смирнову девелоперов, абсолютно без развития инфраструктуры (помещения для X5Retail, само собой, предусмотрены)
4. Общая разруха и наплевательское отношение к городскому хозяйству
5. Реконструкция Плешки
6. РАБОЧИЕ МЕСТА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ

Чё там ещё у нас на повестке дня?
Max Petrov
6 часов назад
7. М11
8. Легкое метро
9. Рынок в Крюково
10. Пробки, дороги, табло, Антонович
11. Велосипедные дорожки
12. Уборка улиц и строительство дорог
13. Недострои
14. Отсутствие социалки
15. Молодежное движение бухает
16. Детская больница
17. Депутаты-бездельники и отписки из управ
18. Левые слушания по застройке
Фрези Грант
5 часов назад
Организовывайте. Мы с мужем пришли бы на митинг. Уже даже в Калужской области в Медыни, где жителей несколько тысяч, построили за счет государства такой спортивный комплекс, что столица позавидует. У них тренажеры такие, которых в платных фитнесах нет. А мы в Зеленограде, районе Москвы, как в ж..пе мира живем. На то, что не нужно построить деньги есть, а путного спортивного комплекса в городе нет. Согласна с Mаксом по всем пунктам.
Татьяна Федянина
5 часов назад
Вы удалили мой комментарий, ссылась на"личное " моё отношение к сотруднику АТИ,который УХМЫЛЯЕТСЯ...(статья)? Почему комментарий- смирнов (фамилия "большого" гос.служащего ) НЕ УДАЛЕНО? Либо ЭТО не относиться к личному отношению (УВАЖЕНИЕ - к НЕМУ НЕТ)к представителю власти?
Сергей Прутков
2 часа назад
Ща две пятерочки появятся... Есть анекдот на эту тему, где директора БМВ и Мерседес завод ВАЗ пытались отладить.. так и в зелике, что не начнут строить, всё пятёрочка получается или рынок))
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