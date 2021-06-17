Областное правительство предлагает демонтировать в домах мусоропроводы, а на освободившихся местах ставить коляски и велосипеды жильцов. Организаторы голосования объясняют, что это для удобства жильцов и раздельного сбора мусора. А жители активно комментируют эти планы, за и против — примерно пополам.
«В устранении мусоропровода достаточно плюсов: исчезнет неприятный запах из подъезда, лишний шум от выбросов отходов и появится место для парковки колясок, велосипедов и других предметов ежедневного пользования», сообщает министерство ЖКХ. И отмечает, что пользование мусоропроводом исключает сортировку бытовых отходов — а разделять мусор нужно, чтоб отправлять его на переработку.
Голосование продлится на портале «Добродел» до 1 июля. В нем участвуют все подмосковные жилые дома с мусоропроводом. Голосовать можно за или против.
Жители соседней Андреевки и Голубого тоже активно комментируют эти планы. Те, кто за снос мусоропровода, пишет о неприятном запахе, тараканах, шуме и просто — «отличная идея, мусоропровод не нужен». Другие считают, что идея плохая: выносить мусор на улицу не всем легко, а особенно зимой, станет больше грязи, поскольку мусор будут оставлять прямо на лестнице или у подъездов. А коляски и велосипеды с лестницы могут украсть — люди предпочитают держать их в закрытых приквартирных холлах. И просто против, потому что покупали квартиру в доме с мусоропроводом.
Еще один аргумент за демонтаж мусоропровода — жильцам не надо платить за его обслуживание и ремонт. «Без него меньше квартплата», комментируют на «Доброделе». В Москве за год на отсутствии мусоропровода можно сэкономить примерно от 700 рублей для небольшой однокомнатной квартиры до 2500 для трехкомнатной. 66% участников опроса «Зеленоград.ру» сказали, что возможность сэкономить не заставит их отказаться от мусоропровода.
Новые дома, которые будут строить по программе реновации в Московской области, будут без мусоропроводов — об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Вместо них поставят «облагороженные площадки с контейнерами для раздельного сбора отходов». 1 июля в Подмосковье намерены утвердить новые стандарты качества жилищного строительства. Стандарты распределены на шесть разделов, один из них — «комфорт и чистота» — предусматривает запрет на установку мусоропровода и раздельный сбор мусора.
В Зеленограде новые дома по программе реновации строят с мусоропроводом.
1. Лишают маломобильных жителей (инвалиды, люди пожилового возраста, родители с детьми) возможности выбрасывать свой мусор выскочив, доковыляв до мусоропровода.
Эти люди вынуждены держать запахи у себя дома или от безысходности выбрасывать портящийся мусор в канализацию или в окошко, что приводит к постоянным засорам или свалке и запахам под окнами/на деревьях.
Скажите причём тут родители, а при том, что так выскочил пока ребёнок спит и вынес в мусоропровод обканый вонючий памперс - без мусоропровода придётся придётся терпеть и пытаться купировать запахи пряча детскую неожиданность в пакеты.
2. Стимулируют ленивых хозяев к накоплению мусора дома или выставлению мусора за дверь квартиры в общий коридор, что бы вынести мусор когда пойдут на улицу.
То есть запахи и насекомые с уничтожением мусоропровода не уйдут, а придут в другом виде, другой форме.
3. С уничтожением мусоропровода нарушается логистика накопления и утилизации мусора в одном месте (контейнерная площадка или бункер), фактически для удобсвтва всех жителей нужно к каждому подъезду/дому свою мусорную площадку, тогда как сейчас мусорная площадка одна на несколько домов. В результате из-за немногочисленности мест для сброса мусора, мусорными пакетами будут обкладывать урны для небольшого количества мусора, кто поскромнее будет искать урну посвободнее, а кто понаглее в ближайшую урну или вовсе прямо у двери бывшего мусоропровода. Как результат вместо одной большой контейнерной площадке должны будут появиться свои локальные мусорные площадки, которые только ухудшать обстановку с логистикой вывоза мусора и в особоенности с запахами и насекомыми просто сместиться на большие площади.
4. Что тут пишуть про экономию на мусоропроводе, то это чушь, уйдёт 3 копейки с мусоропровода, но сумма на мусорный сбор ни сколько не уменьшится, а может даже увеличится в купе с предыдущими факторами.
В Москве мусоропровода и мусорного сбора в квитанциях ЕПД нет, но в московской области и других регионах мусорный сбор имеется и доля муропровода в этом сборе может оказаться не так и велика.
Возьмём тут обозначенные цифры 700 руб в год, если взять цифру за месяц и полагающуюся на квадрат площади кваритиры, то это всего 2 рубля или 60 руб. с квартиры площадью 30 квадратов.
То есть цена мусоропровода в остальных платежах не такая большая - около 1-2% (в Москве так понимаю это всё прячется в строке ремонт и содержание, так что даже не особо заметно будет исключение мусорной статьи) по сравнению с удобством для некоторых категорий граждан, да и для тех кто приболеет или сядет на карантин и не сможет выходить из дома некоторое время, сразу будет за мусоропровод.
5. Сортировка мусора с мусоропроводом так же возможна, лож со стороны тех кто лоббирует их уничтожение по этой причине, т.к. вполне можно сортировать мусор по цвету пакетов например или например установить график через день (по чётным/нечётным дням или перерабатываемый мусор лишь несколько раз в неделю). Так что даже с мусоропроводом вопрос с сортировкой решаем.
6. Опять же отказ от мусоропровода в невысотных зданиях ещё можно притянуть за уши как блано, но в высотных зданиях мусоропровод в том числе, как это не странно звучит, снижает количество обращений к лифту и как следствие снижение электропотребления, т.к. у кого появиться пахнущий мусор и сразу захочется его выбросить придётся вызывать лифт и ехать на улицу что бы выбросить мусор или подкинуть мусор.
7. Те кто привых выбрасывать мусор в мусоропровод могут в качестве протеста продолжить это делать и запахов, насекомых может оказаться гораздо больше и кучи мусора в подъездах тоже, могут даже мыши и крысы появиться, а не только насекомые.
8. Отказ от мусоропроводов, так же спровоцирует людей к покупке измельчителей и смыву органиники в канализацию, но как заявляют сами коммунальщики они уже не справляются с такими отходами, когда такой переход будет массовым некоторые районы/пасёлки просто захлебнутся в дерьме и постоянных засорах канализации...
Так что борьба с мусоропроводами на хайпе экологов и других к ним присосавшихся, это всё не ради жителей и какой-то там экологии, а экономия на рабочей силе и зарплатах дворникам, что бы за бесплатно переложить эту работу на самих жителей, при этом зарплаты за чистку и уборку мусоропроводов просто осядут в структурах ЖКХ в ещё больших объёмах. Так что это модный тренд, но не про жителей и не для жителей, которым вместо дворников придётся таскать мусор до контейнерных площадок (или до ближайшей урны те кто ленивей), а для того что бы структуры и вершухка ЖКХ была толще и богаче...