Областное правительство предлагает демонтировать в домах мусоропроводы, а на освободившихся местах ставить коляски и велосипеды жильцов. Организаторы голосования объясняют, что это для удобства жильцов и раздельного сбора мусора. А жители активно комментируют эти планы, за и против — примерно пополам.

«В устранении мусоропровода достаточно плюсов: исчезнет неприятный запах из подъезда, лишний шум от выбросов отходов и появится место для парковки колясок, велосипедов и других предметов ежедневного пользования», сообщает министерство ЖКХ. И отмечает, что пользование мусоропроводом исключает сортировку бытовых отходов — а разделять мусор нужно, чтоб отправлять его на переработку.

Голосование продлится на портале «Добродел» до 1 июля. В нем участвуют все подмосковные жилые дома с мусоропроводом. Голосовать можно за или против.

Жители соседней Андреевки и Голубого тоже активно комментируют эти планы. Те, кто за снос мусоропровода, пишет о неприятном запахе, тараканах, шуме и просто — «отличная идея, мусоропровод не нужен». Другие считают, что идея плохая: выносить мусор на улицу не всем легко, а особенно зимой, станет больше грязи, поскольку мусор будут оставлять прямо на лестнице или у подъездов. А коляски и велосипеды с лестницы могут украсть — люди предпочитают держать их в закрытых приквартирных холлах. И просто против, потому что покупали квартиру в доме с мусоропроводом.