7. «Это шаг в каменный век»

Кто-то просто не хочет ходить на помойку. «Я в хрущевке мусор вынес на всю жизнь вперед». «У нас месяц не работал мусоропровод — на всю жизнь запомню, как таскала мусор на помойку через дорогу (во дворе контейнеры убрали и сделали там два парковочных места). Ежеутренний круиз на помойку перед работой: с вещами, зонтом и пакетом мусора в зубах, вся нарядная лезешь по грязи, ищешь как бы мусор приткнуть в полный контейнер, вокруг вонь, потёки, бомжами загажено».

Как ни странно, мусорные операторы, которые заинтересованы в раздельном сборе — поскольку обязаны обеспечить экологически безопасную утилизацию, — тоже не восторге от идеи убрать из домов мусоропроводы. «Надо думать обо всех — стариках, инвалидах, больных, чтобы всем было удобно — прокомментировал представитель компании „МСК-НТ“ (занимается вывозом и сортировкой коммунальных отходов в Зеленограде. — Хотите, выходите на улицу, кладите мусор в специализированные контейнеры. У кого нет сил и возможности — почему эти люди должны страдать? Это шаг в каменный век. Не надо менять всю систему, просто нужен элементарный контроль».

Уж если говорить про рассадник заразы — так это канализация, иронизируют люди. Давайте её демонтируем. Или пересядем из машин на лошадей — воздух будет намного чище.