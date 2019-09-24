Пока в жилых домах будут мусоропроводы — рассадники заразы и насекомых, — раздельного сбора не получится. Каждый должен поставить в квартире два ведра для разного мусора и выносить отходы во двор. Это мнение начальника управления ЖКХ префектуры Сергея Галустова вызвало бурную дискуссию среди наших читателей — одни поддерживают идею, другие сомневаются или резко против. Мы обобщили сотни комментариев с вопросами, возражениями и предложениями в девять пунктов.
В домах живут одинокие старики, инвалиды, мамы с колясками, люди с заболеваниями, не позволяющими часто выходить на улицу. Им тяжело носить пакеты с мусором во двор. Тем более, с одним пакетом из ведра никто бегать во двор постоянно не будет, а будут накапливать несколько, чтобы потом вынести. «Как сосед-инвалид и живущий один не на первом этаже будет выносить два мусорных ведра при постоянно ломающихся лифтах?» «Одинокие пожилые люди как будут разбираться с этой проблемой? Инвалиды как будут выносить по 2-3 пакета?» «А если непогода или мороз — да неужели кто-то будет специально подрываться ради выброса мусора?»
Таких комментариев много — и это говорит о том, что проблема реальная. И при наличии мусоропроводов есть люди, бросающие пакеты с мусором прямо в подъезде или возле него. Оставляют не только пакеты, но вообще что попало, вплоть до старой мебели. «Если мусоропроводы демонтировать, как раз будет рассадник заразы. Все начнут рядом с квартирами оставлять мусор». «Плохая идея. Превратить в итоге подъезды и коридоры в помойку. Потому что хранить мусор станут там — не носить же каждый пакет на улицу». «Мусор не то что не будут сортировать, а будут оставлять рядом с заваренным мусоропроводом».
Сортировать мусор в квартире — в принципе, согласны. Но где найти место для второго ведра на маленькой кухне? В Зеленограде полно домов с 6-7-метровыми кухнями. Под мойку помещается только одно ведро. В остальное пространство втиснуты как минимум кухонная мебель, плита, холодильник, стол, стулья. Устраивать в крошечной кухне еще и мусорный склад как-то не хочется и негде. А отходов, особенно в больших семьях, много.
Мы платим за наличие и эксплуатацию мусоропровода — чистку, промывку, дезинфекцию. Сколько — неизвестно, потому что эта услуга входит в общий пункт платёжки «содержание и ремонт жилого помещения». Соответственно, платим по ставке, предусмотренной для многоквартирных домов с работающим мусоропроводом.
Многие наши читатели сомневаются, что квартплату вообще снизят. И небезосновательно. В Москве были прецеденты, когда мусоропровод в домах работал, потом жильцы решили от него отказаться и заварить, но управляющая компания продолжала начислять плату, как если бы он работал. Помогли только обращения в Мосжилинспекцию. Например, жильцам одного дома в Юго-восточном округе сделали перерасчет из-за демонтажа мусоропровода сразу за три года.
Сторонники ликвидации мусоропроводов говорят, что от них грязь, вонь, тараканы и крысы. На это им возражают, что просто надо лучше убирать. «Мусоропроводы нужно чистить, насекомых травить, подъезды мыть нормально, а мусор сортировать на соответствующих предприятиях». Пишут и о том, что конкретно в их подъезде никаких тараканов нет, а из мусоропровода не пахнет. «Мусоропроводы — залог чистоты, удобства и цивилизации. Они облегчают мою жизнь. Это попытка лишить меня удобной, нужной услуги».
Начальник ЖКХ призывает выносить на улицу не просто мусор, а сортированный мусор. То есть, в одном пакете должны быть пищевые и прочие смешанные бытовые отходы, а другом те, которые можно переработать — бумага, картон, пластик, стекло, алюминиевые банки. Соответственно, их надо выкинуть в два разных контейнера — первый в бак для смешанных отходов, второй — для сухого мусора.
Но пока такие баки стоят далеко не в каждом дворе. Тащить мешки с мусором через 2-3 соседних дома мало кому хочется. К тому же баки для раздельного сбора не очень-то отличаются друг от друга (особенно в темноте). Сами контейнерные площадки зачастую находятся в таком состоянии, что к ним даже подходить противно, не то что искать нужный бак, зачастую переполненный, и втискивать в него свой мешочек.
Кто-то просто не хочет ходить на помойку. «Я в хрущевке мусор вынес на всю жизнь вперед». «У нас месяц не работал мусоропровод — на всю жизнь запомню, как таскала мусор на помойку через дорогу (во дворе контейнеры убрали и сделали там два парковочных места). Ежеутренний круиз на помойку перед работой: с вещами, зонтом и пакетом мусора в зубах, вся нарядная лезешь по грязи, ищешь как бы мусор приткнуть в полный контейнер, вокруг вонь, потёки, бомжами загажено».
Как ни странно, мусорные операторы, которые заинтересованы в раздельном сборе — поскольку обязаны обеспечить экологически безопасную утилизацию, — тоже не восторге от идеи убрать из домов мусоропроводы. «Надо думать обо всех — стариках, инвалидах, больных, чтобы всем было удобно — прокомментировал представитель компании „МСК-НТ“ (занимается вывозом и сортировкой коммунальных отходов в Зеленограде. — Хотите, выходите на улицу, кладите мусор в специализированные контейнеры. У кого нет сил и возможности — почему эти люди должны страдать? Это шаг в каменный век. Не надо менять всю систему, просто нужен элементарный контроль».
Уж если говорить про рассадник заразы — так это канализация, иронизируют люди. Давайте её демонтируем. Или пересядем из машин на лошадей — воздух будет намного чище.
Мусоропровод и есть «точка сбора „мокрого“ пищевого мусора», так он и был задуман, пишут в комментариях. Бумагу раньше можно было сдать в макулатуру, бутылки — в пункт приема стеклотары.
Теперь можно сделать сортировку отходов в самом мусоропроводе, модернизировав их. Например, в мусороприемник под стволами ставятся два контейнера для разных отходов, а на этаже две кнопки для разного типа отходов, нажатие на которые направляет мусор в нужный контейнер.
Почему вся эта борьба за экологию переложена на жителей? Такие вопросы нередки. Каждый обязан сортировать мусор дома, потом идти на улицу и выбрасывать как минимум два пакета с мусором в специальные баки. Но потом приедут мусоровозы, свалят все отходы из контейнеров в одну кучу и повезут на сортировку или сразу на мусорный полигон. И к чему нам всё это? Тем более, ещё и тарифы за вывоз мусора могут повысить — как это произошло в Московской области. А ведь в прежние времена за сдачу стеклотары ещё и деньги давали.
Редакция «Зеленоград.ру» продолжает заниматься темой мусора — каждый пункт из этих девяти пунктов будет темой для следующих публикаций. Если вы хотите следить за этой темой, напишите ниже, как вам удобно получать обновления. Без спама — только обновления по теме.
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