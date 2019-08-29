В разные баки для раздельного сбора мусора кидают одни и те же отходы. Похоже, сами баки мало чем отличаются 29.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Новые контейнеры для вторсырья — пластика, бумаги, стекла и металла — часто оказываются забиты несортированными отходами. То ли баки сложно отличить друг от друга, то ли некоторые люди не хотят сортировать мусор.

Контейнеры для раздельного сбора мусора массово поставили в некоторых районах Зеленограда. Баки одинаковые, из зеленого пластика, но отличаются наклейками. На баках для вторсырья — бумаги, стекла, пластика, металла — синие наклейки. На баках для всего остального, в том числе пищевых отходов, — серые. Инструкции, что в какой бак выбрасывать, есть и на самих площадках. Но это не помогает.

Например, в баках для вторсырья возле корпуса 145 лежат объедки. «Хотела вчера пластиковые бутылки и макулатуру выкинуть, а там капустные листья и прочий смешанный мусор, — рассказала Zelenograd.ru местная жительница Светлана К. — Пришлось нести в специальный контейнер за магазином „Верный“ в 1-м районе. Жильцы уже привыкли складывать туда то, что идёт на переработку. И контейнер сильно отличается от других — не спутаешь. Вроде разделили мусорки, а реально приходится носить по-старому».

Светлана отметила, что баки должны как-то более явно отличаться друг от друга — цветом или размером. Кроме того, контейнеры стоят открытые — в дождь бумага и картон намокнут.

Разные баки для разного мусора уже не профанация, как до сих пор думают многие. За ними приезжают разные мусорные машины — соответственно, с синими и серыми наклейками — и везут разный мусор на сортировку. Водители должны забирать содержимое баков строго в определенную машину, но разбирать на месте отходы, естественно, не обязаны и не могут, сообщили Zelenograd.ru в компании «МСК-НТ» (занимается вывозом и сортировкой мусора в Зеленограде). Если в привезенном на сортировку баке для вторсырья будут смешанные отходы, придется выбирать сухие отходы вручную. Для сортировки это плохо. Когда сортируют чистую фракцию — однородные отходы — полезная выборка достигает 95 процентов. Когда в баки для вторсырья кладут пищевые отходы, качество выборки неизбежно падает.

В компании не считают, что проблема в том, что баки слишком похожи. Никакие яркие наклейки на баках не остановят человека, который не хочет сортировать мусор, отметили в «МСК-НТ». Тем более на контейнерах для вторсырья написано, что именно туда надо выбрасывать.

Из-за чего в баки для раздельного сбора мусора кидают не те отходы?
Баки очень похожи друг на друга
Потому что некоторые люди не хотят сортировать
Потому что нужный бак часто переполнен
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