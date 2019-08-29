Контейнеры для раздельного сбора мусора массово поставили в некоторых районах Зеленограда. Баки одинаковые, из зеленого пластика, но отличаются наклейками. На баках для вторсырья — бумаги, стекла, пластика, металла — синие наклейки. На баках для всего остального, в том числе пищевых отходов, — серые. Инструкции, что в какой бак выбрасывать, есть и на самих площадках. Но это не помогает.

Например, в баках для вторсырья возле корпуса 145 лежат объедки. «Хотела вчера пластиковые бутылки и макулатуру выкинуть, а там капустные листья и прочий смешанный мусор, — рассказала Zelenograd.ru местная жительница Светлана К. — Пришлось нести в специальный контейнер за магазином „Верный“ в 1-м районе. Жильцы уже привыкли складывать туда то, что идёт на переработку. И контейнер сильно отличается от других — не спутаешь. Вроде разделили мусорки, а реально приходится носить по-старому».

Светлана отметила, что баки должны как-то более явно отличаться друг от друга — цветом или размером. Кроме того, контейнеры стоят открытые — в дождь бумага и картон намокнут.