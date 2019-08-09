Пока в жилых домах будут мусоропроводы, не получится раздельного сбора мусора. Уже сейчас каждый должен поставить в квартире два ведра для разного мусора и выносить отходы во двор.
Такое мнение высказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. Он назвал мусоропроводы «рассадником заразы, насекомых и грызунов». По его мнению, наличие мусоропроводов в домах — серьезное моральное препятствие к реальному переходу на сбор разных видов мусора.
«Лично я, не как чиновник, а как коренной житель Москвы очень надеюсь, что через какое-то время мы всем городом и по взаимному согласию жителей перейдем к постепенному отказу от мусоропроводов, к постепенному демонтажу с полным переходом на сортировку мусора каждым», — сказал Галустов.
Начальник управления также отметил, что каждому жителю надо подготовиться к раздельному сбору: поставить у себя в квартире два ведра. Одно для сортируемого мусора, вторсырья — чтобы вынести потом этот мусор во двор в синий бак. Второе — для несортируемого, который тоже можно вынести, но выбросить в серый бак. Или «по старинке» в мусоропровод.
Баки с синей наклейкой для металла, пластика, бумаги, стекла и с серой — для остальных отходов — ставят сейчас в 1, 2 и 4 микрорайонах. На баках написано, что куда выбрасывать, есть и инструкция на самой площадке. Появились и машины с соответствующими наклейками — они забирают отходы из разных баков и везут на сортировку. Пока такие контейнеры устанавливают на привычных местах сбора мусора в районе Матушкино, до конца года компания «МСК-НТ» планирует поставить их по всему Зеленограду. Таким образом реализуется постановление правительства Москвы о раздельном сборе мусора с 2020 года.
Больше половины участников опроса Zelenograd.ru ответили, что смогут разделять отходы на две части прямо у себя в квартире.
Застройщик 17 микрорайона Зеленограда планировал построить первую очередь жилых домов без мусоропровода. Такое возможно при согласии будущих собственников жилья и разрешения Роспотребнадзора. Точно так же в доме с мусоропроводом жильцы могут решить на общем собрании, что «трубу» надо заварить. В итоге корпуса построили с мусоропроводом, но не везде они работали — стояли заваренными. Жители корпуса 1 дома 37 по Георгиевскому проспекту добились восстановления работы мусоропровода в шести подъездах через Мосжилинспекцию.
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Мусоропровод - пережиток прошлого и рассадник тараканов. Но если его демонтировать, то уж будьте добры сначала сделать нормальные контейнеры, в шаговой доступности, мусор из которых регулярно вывозят.
Вообще мысль хорошая, но как и всё в нашей стране упирается в реализацию.