Пока в жилых домах будут мусоропроводы, не получится раздельного сбора мусора. Уже сейчас каждый должен поставить в квартире два ведра для разного мусора и выносить отходы во двор.

Такое мнение высказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. Он назвал мусоропроводы «рассадником заразы, насекомых и грызунов». По его мнению, наличие мусоропроводов в домах — серьезное моральное препятствие к реальному переходу на сбор разных видов мусора.

«Лично я, не как чиновник, а как коренной житель Москвы очень надеюсь, что через какое-то время мы всем городом и по взаимному согласию жителей перейдем к постепенному отказу от мусоропроводов, к постепенному демонтажу с полным переходом на сортировку мусора каждым», — сказал Галустов.

Начальник управления также отметил, что каждому жителю надо подготовиться к раздельному сбору: поставить у себя в квартире два ведра. Одно для сортируемого мусора, вторсырья — чтобы вынести потом этот мусор во двор в синий бак. Второе — для несортируемого, который тоже можно вынести, но выбросить в серый бак. Или «по старинке» в мусоропровод.