Где пройдет реновация

Как сообщает РБК, реновация должна улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей Подмосковья. Программа позволит расселять жителей бараков (сейчас их в регионе около двух тысяч), послевоенных малоэтажных домов (22 тысячи зданий) и хрущевок (3,4 тысячи зданий). Когда именно начнется строительство и жителей каких городов затронет в первую очередь, непонятно: по данным телеканала 360, список городов власти региона еще не составили. Министр жилищной политики Инна Федотова уточняла, что проект начнется с голосований и обсуждений вопросов с жителями.

Сам Воробьев приводил в пример Пушкино, Королев, Одинцово, Балашиху и Красногорск: по его словам, экономическая модель таких городов позволяет переселять людей в более комфортное современное жилье. В августе 2020 года чиновники назвали лидерами по объемам ветхого жилья Подольск, Люберцы, Балашиху, Одинцово, Королёв, Мытищи, Богородский, Химки, Сергиев Посад и Электросталь.

Сейчас власти намерены разработать систему получения собственниками нового жилья и рассказывать жителям «о положительных сторонах переселения».

В Химках пока не знают, какие дома попадут под расселение, но в начале 2020 году местное издание сообщало, что застройщики уже присматриваются к участкам, на которых предстоит возводить жилье по программе реновации.

В Солнечногорском городском округе людей уже несколько лет расселяют по другой программе — переселения из аварийного жилья. По ней за период 2019 — 2025 годов должны расселить 209 аварийных помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. Здесь планируют расселять дома, построенные в 1930—1960 годах. Газета «Сенеж» уточняла: первыми в список попадут «хрущевки», одноэтажные и малоэтажные дома (до четырех этажей), панельные или кирпичные с деревянными перекрытиями.