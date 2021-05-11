Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале программы реновации в регионе. Основные работы по ней придутся на 2023 год, но уже в этом пройдут первые конкурсы и аукционы. Новые построенные дома будут без мусоропроводов и ступенек у подъезда, а дворы — без машин.
«Мы строим много жилья, но главная цель — чтобы оно было качественным и комфортным. Всем нужны не „человейники“, а комфортная экосистема. Это значит: двор без машин, где могут спокойно гулять дети; светлые безопасные подъезды; есть, где оставить коляску, велосипед; удобный вход без ступеней», — сказал Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.
Как сообщает РБК, реновация должна улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей Подмосковья. Программа позволит расселять жителей бараков (сейчас их в регионе около двух тысяч), послевоенных малоэтажных домов (22 тысячи зданий) и хрущевок (3,4 тысячи зданий). Когда именно начнется строительство и жителей каких городов затронет в первую очередь, непонятно: по данным телеканала 360, список городов власти региона еще не составили. Министр жилищной политики Инна Федотова уточняла, что проект начнется с голосований и обсуждений вопросов с жителями.
Сам Воробьев приводил в пример Пушкино, Королев, Одинцово, Балашиху и Красногорск: по его словам, экономическая модель таких городов позволяет переселять людей в более комфортное современное жилье. В августе 2020 года чиновники назвали лидерами по объемам ветхого жилья Подольск, Люберцы, Балашиху, Одинцово, Королёв, Мытищи, Богородский, Химки, Сергиев Посад и Электросталь.
Сейчас власти намерены разработать систему получения собственниками нового жилья и рассказывать жителям «о положительных сторонах переселения».
В Химках пока не знают, какие дома попадут под расселение, но в начале 2020 году местное издание сообщало, что застройщики уже присматриваются к участкам, на которых предстоит возводить жилье по программе реновации.
В Солнечногорском городском округе людей уже несколько лет расселяют по другой программе — переселения из аварийного жилья. По ней за период 2019 — 2025 годов должны расселить 209 аварийных помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. Здесь планируют расселять дома, построенные в 1930—1960 годах. Газета «Сенеж» уточняла: первыми в список попадут «хрущевки», одноэтажные и малоэтажные дома (до четырех этажей), панельные или кирпичные с деревянными перекрытиями.
В конце 2020 года местные власти в России получили право определять, дома какого типа пойдут под снос. В Московской области реализацию закона о комплексном развитии территорий (КРТ) видят следующим образом:
- чиновники принимают решение о «комплексном развитии» (в том числе о реновации) касательно конкретной территории, публикуют проект развития этой территории
- проводятся собрания собственников многоквартирных домов, для собрания нужно мнение не меньше 50% собственников
- для принятие решения о внесении дома в проект КРТ необходимо решение 2/3 собственников
- срок проведения таких собраний ограничен. Если в течение срока собрание не проведут — дом автоматически будет записан в КРТ
- после проведения собраний объявляются торги для выбора застройщика, который будет расселять и сносить старые дома, после чего строить новые.
Таким образом, отказаться от реновации теоретически можно, если большинство жильцов выскажется против. На площадке Change. org в настоящее время идет сбор подписей за отмену программы реновации в целом: люди опасаются, что так чиновники получат право снести любой дом, в том числе частный, если посчитают его ветхим или его капремонт — слишком дорогим.
При включении дома в программу КРТ собственнику положена денежная компенсация за квартиру — рыночная стоимость, которую оценивают в день, предшествующий решению о внесении здания в проект КРТ. Также ему компенсируют расходы на переезд и аренду жилья на время переезда.
В дальнейшем региональные власти могут (но не обязаны) предусмотреть и возможность получения равноценного жилья — то есть не меньшего по площади и в том же населенном пункте. Если вместе снесенной квартиры в центре человек получит жилье на окраине, вдали от инфраструктуры, чиновники останутся правы. Также собственника могут обязать к переселению через суд, если он в течение 45 дней не подпишет договор о предоставлении денежной компенсации или нового жилья.
Эксперты расходятся в оценках стоимости жилья в Подмосковье после реновации. Одни считают, что стоимость жилья в регионе снизится за счет появления новых квартир: «Будет больше жилых квадратных метров, соответственно, стоимость квадратного метра будет ниже, так как предложений будет больше. Это плюс — большинство людей смогут купить ту квартиру, которую хотят». Другие специалисты в разговоре с ТАСС указали, что цены, напротив, могут вырасти из-за повышения качества жилого фонда и улучшения городской среды.
Про стоимость для компенсации интересно - зависит от оценки, а дома-то признают ветхими. Там по ссылке ещё о возможности переселения не в самом городе, а в пределах городского округа, значит, района, если по-старому. Привет, "право собственности".