С января в Москве перейдут на раздельный сбор мусора в жилых домах. В зеленоградской администрации считают, что при наличии мусоропровода обеспечить раздельный сбор мусора невозможно. При этом новостройки — как коммерческие, так и по программе реновации — продолжают строить с мусоропроводами. Но так было не всегда — несколько лет назад застройщик планировал сэкономить, строя дома без мусоропровода, а уже построенные сразу закрывали.

Действующие строительные правила предписывают, что в новостройках выше пяти этажей «следует устраивать мусоропроводы». Но, во-первых, оговаривается, что «необходимость устройства мусоропровода в жилых домах определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления». А во-вторых, существует действующий приказ Росстандарта, который оценивает это правило как добровольное. Его невыполнение формально не является несоблюдением требования технического регламента.



Четыре года назад застройщик 17 микрорайона планировал построить жилые дома без мусоропровода. При условии, что возле домов, во дворах, будут оборудованы площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора. В префектуре тогда пояснили, что жилой дом может быть спроектирован без мусоросборочной шахты с согласия будущих собственников жилья и разрешения Роспотребнадзора.

В итоге мусоропроводы в домах 17 микрорайоне все-таки сделали, а что повлияло на решение застройщика коммерческого жилого комплекса, неизвестно. Правда, в корпусе 1 дома 37 он был заварен, и жильцы добивались его открытия через Мосжилинспекцию. Управляющей компании пришло предписание восстановить его работоспособность во всех шести подъездах дома.

В строящихся в 9 и 19 микрорайонах жилых домах по программе реновации (в них будут переселять жильцов пятиэтажек) тоже есть мусоропроводы. Есть они в построенном два года назад элитном корпусе 619 (у Чёрного озера), и в бюджетном корпусе 829 у станции Крюково, и в строящихся домах жилого комплекса в 3 микрорайоне. По решению жильцов мусоропроводы можно будет закрыть, сообщил «Зеленоград.ру» застройщик «Зеленоград-сити», но на этапе заселения они не будут заварены.

Несмотря на желание администрации избавиться от мусоропроводов, почти 60% участников опроса «Зеленоград.ру» относятся к это идее отрицательно. Большинство даже не прельщает возможность немного сэкономить на отказе от мусоропровода. Однако власти поддерживают и отдельные специалисты: «Не будет никакого селективного сбора во дворах и домах, где существует мусоропровод», — сказал в интервью «Зеленоград.ру» Павел Вартанов, коммерческий директор компании «МСК-НТ», которая занимается вывозом и сортировкой зеленоградского мусора.