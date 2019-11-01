1
Как уменьшится квартплата, если в доме убрать мусоропровод? 01.11.2019 ZELENOGRAD.RU

В продолжение дискуссии — нужен ли мусоропровод в доме, или он своё отживает, — выяснили, сколько можно сэкономить, если отказаться от мусоропровода и как рассчитывается стоимость его обслуживания.

Что входит в обслуживание мусоропровода?

Под обслуживанием мусоропровода подразумевается его очистка, промывка, дезинфекция, текущий ремонт, а также вывоз мусора от подъездов, то есть от мусороприемника в подъезде до уличной площадки с мусорными контейнерами. Чистка, промывка и дезинфекция, по нормативам, проводится раз в месяц, исправность мусоропровода должны проверять ежедневно, устранять засоры после их выявления — немедленно, а восстанавливать мусоропровод при каких-либо нарушениях или повреждениях — в течение трех дней. Но оговаривается, что управляющая компания вправе устанавливать другую периодичность работ с учетом особенностей дома и состоянием мусоропровода.

Так сколько стоит мусоропровод?

В едином платежном документе нет отдельной строчки «обслуживание мусоропровода» — оно, среди прочего, входит в графу «содержание и ремонт жилого помещения». Есть утвержденные правительством Москвы цены за содержание жилых помещений. Они зависят от этажа и наличия или отсутствия лифта и работающего мусоропровода.

Получается, что за год на отсутствии мусоропровода можно сэкономить примерно от 700 рублей для небольшой однокомнатной квартиры до 2500 для трехкомнатной.

Читайте также
Девять возражений к идее избавиться от мусоропроводов
А у меня в платежке другие цифры

Действительно, плата за мусоропровод, несмотря на утвержденные ставки, может быть разная. 2,44 рубля за квадратный метр — некая унифицированная стоимость обслуживания мусоропровода, нормативно-плановые расходы, прокомментировал «Зеленоград.ру» эти расчёты бывший работник зеленоградского ЖКХ.

Например, в домах 17-го микрорайона (Георгиевский проспект, дом 37, корпуса 1, 2, 3) плата за мусоропровод составляет 2,55 рубля за квадратный метр. В эту сумму входит: чистка, промывка, дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропровода, мусоросборной камеры и её оборудования (1 рубль), проверка технического состояния и работоспособности элементов оборудования (50 копеек), устранение засоров, если они есть (50 копеек), восстановление мусоропровода при его повреждениях, если они есть (55 копеек).

То, чего нет в платежках, может быть прописано в договоре на обслуживание дома, который подписывают собственники квартир с управляющей компанией.

Если в нашем доме решат отказаться от мусоропровода, я точно буду платить меньше?

Да, если собственники решат отказаться от мусоропровода, то управляющая компания должна сделать перерасчет. То есть рассчитывать стоимость обслуживания жилого помещения по ставке для «домов со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода» (или без лифта и без мусоропровода — там ставка ещё ниже, и такие дома ещё есть).

Однако не всегда это происходит сразу. Наш читатель рассказал, что продолжал платить за мусоропровод еще десять месяцев после того, как его заварили. Но потом управляющая компания сделала перерасчёт.

Возможность сэкономить 1-2 тысячи рублей в год повлияет на ваше решение отказаться от мусоропровода?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 98 человек
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Андрей Глазков
2 часа назад
Капец, отказываться от мусоропровода - это объективно лишать себя удобства. Вместо этого надо делать дополнительные мусоропроводы для раздельного сбора мусора: я за это даже готов доплачивать те же 1-2 т.р. в год.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Со 2 ноября запустят автобус от Сходни до «Зеленопарка». Он будет ходить по выходным и праздникам Новости
Как уменьшится квартплата, если в доме убрать мусоропровод? Ответы
Зеленоградский депутат заявил о необходимости сохранения исторического названия станции Крюково Новости
Мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в Зеленоград Новости
Возобновилось строительство пешеходного моста через Савелкинский проезд Новости
«Наша задача, чтобы очередь стояла не больше пяти минут». Как объясняют параллельную посадку в 400 «экспресс» Истории
Установку турникетов возле четвертой платформы станции Крюково перенесли на следующий год Новости
СИЗО в Зеленограде расширят более чем в два раза Новости
На двух пешеходных переходах поставили дополнительную подсветку Новости
В очередной раз отменили «Ласточку» до Москвы в час пик Новости
Зима пришла. Полюбуйтесь заснеженными розами в МЖК Жизнь
«Покупая билет, вы оплачиваете жестокость». Почему студентка МГУ пикетировала цирк-шапито в Зеленограде Истории
Открытка властям: надо предупреждать пешеходов возле остановки «1000 мелочей» о новом выезде из 3-го микрорайона Истории
Смерть на производстве молодого рабочего из Зеленограда стала уголовным делом. Но только спустя полтора года Истории
На Центральном проспекте высадят 250 больших клёнов и лип. Для этого ограничат движение Новости
«Перспектива назначения дополнительных поездов в часы пик вполне просматривается». Интервью с гендиректором МТ ППК Олегом Федотовым Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру