А у меня в платежке другие цифры

Действительно, плата за мусоропровод, несмотря на утвержденные ставки, может быть разная. 2,44 рубля за квадратный метр — некая унифицированная стоимость обслуживания мусоропровода, нормативно-плановые расходы, прокомментировал «Зеленоград.ру» эти расчёты бывший работник зеленоградского ЖКХ.

Например, в домах 17-го микрорайона (Георгиевский проспект, дом 37, корпуса 1, 2, 3) плата за мусоропровод составляет 2,55 рубля за квадратный метр. В эту сумму входит: чистка, промывка, дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропровода, мусоросборной камеры и её оборудования (1 рубль), проверка технического состояния и работоспособности элементов оборудования (50 копеек), устранение засоров, если они есть (50 копеек), восстановление мусоропровода при его повреждениях, если они есть (55 копеек).

То, чего нет в платежках, может быть прописано в договоре на обслуживание дома, который подписывают собственники квартир с управляющей компанией.