В продолжение дискуссии — нужен ли мусоропровод в доме, или он своё отживает, — выяснили, сколько можно сэкономить, если отказаться от мусоропровода и как рассчитывается стоимость его обслуживания.
Под обслуживанием мусоропровода подразумевается его очистка, промывка, дезинфекция, текущий ремонт, а также вывоз мусора от подъездов, то есть от мусороприемника в подъезде до уличной площадки с мусорными контейнерами. Чистка, промывка и дезинфекция, по нормативам, проводится раз в месяц, исправность мусоропровода должны проверять ежедневно, устранять засоры после их выявления — немедленно, а восстанавливать мусоропровод при каких-либо нарушениях или повреждениях — в течение трех дней. Но оговаривается, что управляющая компания вправе устанавливать другую периодичность работ с учетом особенностей дома и состоянием мусоропровода.
В едином платежном документе нет отдельной строчки «обслуживание мусоропровода» — оно, среди прочего, входит в графу «содержание и ремонт жилого помещения». Есть утвержденные правительством Москвы цены за содержание жилых помещений. Они зависят от этажа и наличия или отсутствия лифта и работающего мусоропровода.
Получается, что за год на отсутствии мусоропровода можно сэкономить примерно от 700 рублей для небольшой однокомнатной квартиры до 2500 для трехкомнатной.
Действительно, плата за мусоропровод, несмотря на утвержденные ставки, может быть разная. 2,44 рубля за квадратный метр — некая унифицированная стоимость обслуживания мусоропровода, нормативно-плановые расходы, прокомментировал «Зеленоград.ру» эти расчёты бывший работник зеленоградского ЖКХ.
Например, в домах 17-го микрорайона (Георгиевский проспект, дом 37, корпуса 1, 2, 3) плата за мусоропровод составляет 2,55 рубля за квадратный метр. В эту сумму входит: чистка, промывка, дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропровода, мусоросборной камеры и её оборудования (1 рубль), проверка технического состояния и работоспособности элементов оборудования (50 копеек), устранение засоров, если они есть (50 копеек), восстановление мусоропровода при его повреждениях, если они есть (55 копеек).
То, чего нет в платежках, может быть прописано в договоре на обслуживание дома, который подписывают собственники квартир с управляющей компанией.
Да, если собственники решат отказаться от мусоропровода, то управляющая компания должна сделать перерасчет. То есть рассчитывать стоимость обслуживания жилого помещения по ставке для «домов со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода» (или без лифта и без мусоропровода — там ставка ещё ниже, и такие дома ещё есть).
Однако не всегда это происходит сразу. Наш читатель рассказал, что продолжал платить за мусоропровод еще десять месяцев после того, как его заварили. Но потом управляющая компания сделала перерасчёт.