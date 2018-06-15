Корпус 829 — шестисекционный жилой дом высотой 11-19 этажей. Это последняя в 8 микрорайоне новостройка на месте снесенных пятиэтажек. Её начали строить весной 2014 и должны были сдать летом 2015, затем сроки завершения работ перенесли на февраль 2016, а потом стройка встала из-за проблем с генподрядчиком — достраивала дом другая компания. Одновременно достройку дома задержала фирма, которая прокладывала теплосеть возле дома — пришлось расторгать договор и искать других подрядчиков.

Дом строило за счет бюджета Москвы казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Корпус планируется передать для продажи квартир в июле-августе, рассказали Zelenograd.ru в управлении. Продавать их будет ОАО «Мосреалстрой» и c большой вероятностью через электронные аукционы на повышение цены. Такая же схема использовалась с корпусом 108.

Риелторы уже активизировались и обозначают конкретные цены в корпусе 829: появились объявления о продаже 1-комнатных квартир площадью 39 квадратных метров по 3,9 — 4,1 миллионов рублей.