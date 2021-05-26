Через полгода после открытия продуктовой ярмарки на Яблоневой аллее из тридцати торговцев здесь осталось двое. Остальные ушли и возвращаться не собираются. Рассказываем, почему, и скоро ли ярмарка оживёт.
Ярмарка открылась в январе. Для неё мэрия за счет городского бюджета построила отдельное здание в стиле ампир. Здесь продавали овощи, фрукты, мясные и молочные изделия, рыбу, чай, сладости, конфеты, орешки и хлеб. Работал кафетерий сети Ruma’s.
Ярмарка пустела постепенно — торговцев становилось всё меньше. К вечеру 25 мая здесь остались только хлеб и тортики на одной витрине и замороженные изделия из баранины на другой — два продавца и скучающий охранник. На пустых прилавках объявления «Ожидается заезд участника». Имеется в виду участник ярмарки — торговец.
На вопрос, что случилось, один продавец прямо сказала корреспонденту "Зеленоград.ру", что покупателей мало. Другая ответила, что им сказали говорить покупателям, что другие продавцы "уехали отдыхать".
В администрации сети кофеен Ruma’s «Зеленоград.ру» пояснили своё исчезновение — покупателей было мало. «Не наш контингент, работать невыгодно». Возвращаться на ярмарку в 3-м микрорайоне кафе не будет.
Уход торговцев связан со снижением спроса на продукцию у жителей ближайших районов, сообщили «Зеленоград.ру» в бюджетном учреждении «Московские ярмарки» (курирует все ярмарки в городе). «В ближайшее время ожидается обновление участников и увеличение заполняемости площадки. Уже есть региональные участники, которые подтвердили своё желание принимать участие». Сроки их заезда на ярмарку в 3-м микрорайоне пока не уточняются. Как приход новых участников повлияет на низкий спрос, непонятно.
Под «региональными участниками», видимо, подразумеваются торговцы из продуктового шатра на Крюковском рынке и с ярмарки в 16-м микрорайоне. Правда, в 16-м тоже есть свободные места, торговая площадка не заполнена.
Открытию ярмарки в 3-м микрорайоне предшествовало голосование на портале «Активный гражданин». Голоса «против» и «за» разделились почти пополам, но формально большинство (56%) было «за». Против ярмарки местные жители были и потому, что предвидели высокие цены — по аналогии с ценами ярмарок выходного дня и фестивальной торговли на площади Юности. Тогда глава совета депутатов района Савелки обещала «поработать» с ценами, а после открытия депутаты сходили на ярмарку и заявили, что цены здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете. При этом, действительно, возможность снижать цены была — места для торговли предоставляются бесплатно.
В данном случае инициатива шла от мэрии. Есть постановление правительства Москвы №172, согласно которому префектуры должны найти места для ярмарок. Примерно то же произошло с ярмарками выходного дня. Департамент торговли настаивал на их открытии, префектуры вынуждены были искать для них места. Так четыре с лишним года проработала ярмарка на Привокзальной площади. Торговцев там было мало, но её существование год за годом продлевали. Теперь она закрыта. Мэрия сделала ставку на постоянные ярмарки в стационарных зданиях, но и тут появились проблемы.
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Поражает другое, что власти вытеснили всех комерсантов со своих стационарных площадей принадлежащих городу высокими ставками (даже МФЦ переехал со свохи площадей не в построенное для этого здание, а на арендные площади комерсантов - так вероятно дешевле, чем на городских площадях), как например самое громкое закрытие книжного в корп.1106 (уже несколько лет пустуют площади книжного, детский мир съехал в более дешёвые коммерческие площади и т.п. примеры пустующих гос.площадей сдающихся в аренду по так называемым коммерческим ценам, которые похоже выше коммерческих от рядовых комерсантов), но готовы давать бесплатные места продуктовым перекупам продающим тоже самое что в супермаркете втридорого.