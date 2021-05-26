Ярмарка открылась в январе. Для неё мэрия за счет городского бюджета построила отдельное здание в стиле ампир. Здесь продавали овощи, фрукты, мясные и молочные изделия, рыбу, чай, сладости, конфеты, орешки и хлеб. Работал кафетерий сети Ruma’s.

Ярмарка пустела постепенно — торговцев становилось всё меньше. К вечеру 25 мая здесь остались только хлеб и тортики на одной витрине и замороженные изделия из баранины на другой — два продавца и скучающий охранник. На пустых прилавках объявления «Ожидается заезд участника». Имеется в виду участник ярмарки — торговец.