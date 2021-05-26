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С ярмарки в 3-м микрорайоне ушли почти все торговцы и закрылось кафе. Как это объясняют продавцы и чиновники 26.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Через полгода после открытия продуктовой ярмарки на Яблоневой аллее из тридцати торговцев здесь осталось двое. Остальные ушли и возвращаться не собираются. Рассказываем, почему, и скоро ли ярмарка оживёт.

Ярмарка открылась в январе. Для неё мэрия за счет городского бюджета построила отдельное здание в стиле ампир. Здесь продавали овощи, фрукты, мясные и молочные изделия, рыбу, чай, сладости, конфеты, орешки и хлеб. Работал кафетерий сети Ruma’s.

Ярмарка пустела постепенно — торговцев становилось всё меньше. К вечеру 25 мая здесь остались только хлеб и тортики на одной витрине и замороженные изделия из баранины на другой — два продавца и скучающий охранник. На пустых прилавках объявления «Ожидается заезд участника». Имеется в виду участник ярмарки — торговец.

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Что говорят продавцы

На вопрос, что случилось, один продавец прямо сказала корреспонденту "Зеленоград.ру", что покупателей мало. Другая ответила, что им сказали говорить покупателям, что другие продавцы "уехали отдыхать".

В администрации сети кофеен Ruma’s «Зеленоград.ру» пояснили своё исчезновение — покупателей было мало. «Не наш контингент, работать невыгодно». Возвращаться на ярмарку в 3-м микрорайоне кафе не будет.

Что говорят в мэрии

Уход торговцев связан со снижением спроса на продукцию у жителей ближайших районов, сообщили «Зеленоград.ру» в бюджетном учреждении «Московские ярмарки» (курирует все ярмарки в городе). «В ближайшее время ожидается обновление участников и увеличение заполняемости площадки. Уже есть региональные участники, которые подтвердили своё желание принимать участие». Сроки их заезда на ярмарку в 3-м микрорайоне пока не уточняются. Как приход новых участников повлияет на низкий спрос, непонятно.

Под «региональными участниками», видимо, подразумеваются торговцы из продуктового шатра на Крюковском рынке и с ярмарки в 16-м микрорайоне. Правда, в 16-м тоже есть свободные места, торговая площадка не заполнена.

Как так получилось

Открытию ярмарки в 3-м микрорайоне предшествовало голосование на портале «Активный гражданин». Голоса «против» и «за» разделились почти пополам, но формально большинство (56%) было «за». Против ярмарки местные жители были и потому, что предвидели высокие цены — по аналогии с ценами ярмарок выходного дня и фестивальной торговли на площади Юности. Тогда глава совета депутатов района Савелки обещала «поработать» с ценами, а после открытия депутаты сходили на ярмарку и заявили, что цены здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете. При этом, действительно, возможность снижать цены была — места для торговли предоставляются бесплатно.

В данном случае инициатива шла от мэрии. Есть постановление правительства Москвы №172, согласно которому префектуры должны найти места для ярмарок. Примерно то же произошло с ярмарками выходного дня. Департамент торговли настаивал на их открытии, префектуры вынуждены были искать для них места. Так четыре с лишним года проработала ярмарка на Привокзальной площади. Торговцев там было мало, но её существование год за годом продлевали. Теперь она закрыта. Мэрия сделала ставку на постоянные ярмарки в стационарных зданиях, но и тут появились проблемы.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, продукты, ярмарка
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Обсуждение
Елена Премудрая
12 часов назад
На всех этих ярмарках неоправданно высокие цены. Я человек мобильный, мне проще съездить на Крюковский рынок, нам и цены адекватные и выбор больше. А маломобильным пенсионерам, например, цены вообще не подъемные, дорого, доходы не те. Удивляет, о чем думают чиновники, открывая подобное, каких ожидают продаж и доходов. Когда зимой дамы-чиновники в шубах давали оценку этой ярмарке, не прозвучало ни одного слова правды, как им было не стыдно нахваливать это и говорить о доступности цен? Ни разу не возникло желание там что-то купить.
Kill Digit
12 часов назад
что цены здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете. При этом, действительно, возможность снижать цены была — места для торговли предоставляются бесплатно.
Запустите сюда супермаркеты и с бесплатной арендой снизят цены, что от покупателей отбою не будет за дешёвой едой. Более того почти уверен, что супермаркеты готовы будут даже не пользоваться халявой, а заплатить какую-то аренду, что бы не зависеть от указок сверху как вести торговлю.

Поражает другое, что власти вытеснили всех комерсантов со своих стационарных площадей принадлежащих городу высокими ставками (даже МФЦ переехал со свохи площадей не в построенное для этого здание, а на арендные площади комерсантов - так вероятно дешевле, чем на городских площадях), как например самое громкое закрытие книжного в корп.1106 (уже несколько лет пустуют площади книжного, детский мир съехал в более дешёвые коммерческие площади и т.п. примеры пустующих гос.площадей сдающихся в аренду по так называемым коммерческим ценам, которые похоже выше коммерческих от рядовых комерсантов), но готовы давать бесплатные места продуктовым перекупам продающим тоже самое что в супермаркете втридорого.
Ляляка Московская
5 часов назад
Вторая строка голосования улыбнула ))
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