Новая продуктовая ярмарка с кафе открылась на Яблоневой аллее, между 3-м ТЦ и магазином «Атак». Она работает с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Рассказываем и показываем, что там внутри.
Здание ярмарки выполнено в стиле ампир: колонны, лепнина, вазоны, львиные лапы, и вот это всё. В жилом районе рядом с «убитым» ТЦ советской постройки смотрится своеобразно. Особенно, если вспомнить, что это не капитальное здание, а быстровозведённая постройка. Своей парковки нет, то есть эта ярмарка как бы для местных жителей, кто может дойти пешком.
Внутри рыночные ряды и лавки. Ассортимент овощей и фруктов хороший. Картофель 25 рублей, более-менее приличные огурцы по 160, помидоры — 250.
Рыбы и мяса почти нет, но продавцы обещают, что скоро всё будет. Колбасы как в обычном магазине.
Хлеб только в одной лавки и довольно дорогой.
Для пенсионеров есть «королевская» скидка аж в пять процентов. одному покупателю, который попросил было скидку, продавец ответил, что она уже включена в цену товара. Поэтому некоторые говорят, что покупать нечего — дорого. Зато другой местный пенсионер, Татьяна, довольна: «Всё отлично, продукты свежие, хоть одно место будет нормальное, а то в Дикси одно гнилье».
Сыр, творог, сметана — обещают, что все это свежее и «домашнее» (что бы это ни значило).
Чай, сладости, конфеты, орешки — цены разные.
Кроме продуктов есть кафе сети Ruma’s: эспрессо — 110, американо — 130, капучино — 150/200, глинтвейн и чаи — 200, раф — 250.
Хотите узнать, что внутри какого-то другого места? Предлагайте — а мы посмотрим.
Подписывайтесь на новости 3-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.