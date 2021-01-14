Здание ярмарки выполнено в стиле ампир: колонны, лепнина, вазоны, львиные лапы, и вот это всё. В жилом районе рядом с «убитым» ТЦ советской постройки смотрится своеобразно. Особенно, если вспомнить, что это не капитальное здание, а быстровозведённая постройка. Своей парковки нет, то есть эта ярмарка как бы для местных жителей, кто может дойти пешком.