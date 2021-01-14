Продуктовая ярмарка и кафе на Яблоневой аллее — показываем, что внутри 14.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Новая продуктовая ярмарка с кафе открылась на Яблоневой аллее, между 3-м ТЦ и магазином «Атак». Она работает с 10 до 20 часов, кроме понедельника. Рассказываем и показываем, что там внутри.

Здание ярмарки выполнено в стиле ампир: колонны, лепнина, вазоны, львиные лапы, и вот это всё. В жилом районе рядом с «убитым» ТЦ советской постройки смотрится своеобразно. Особенно, если вспомнить, что это не капитальное здание, а быстровозведённая постройка. Своей парковки нет, то есть эта ярмарка как бы для местных жителей, кто может дойти пешком.

Внутри рыночные ряды и лавки. Ассортимент овощей и фруктов хороший. Картофель 25 рублей, более-менее приличные огурцы по 160, помидоры — 250.

Рыбы и мяса почти нет, но продавцы обещают, что скоро всё будет. Колбасы как в обычном магазине.

Хлеб только в одной лавки и довольно дорогой.

Для пенсионеров есть «королевская» скидка аж в пять процентов. одному покупателю, который попросил было скидку, продавец ответил, что она уже включена в цену товара. Поэтому некоторые говорят, что покупать нечего — дорого. Зато другой местный пенсионер, Татьяна, довольна: «Всё отлично, продукты свежие, хоть одно место будет нормальное, а то в Дикси одно гнилье».

Сыр, творог, сметана — обещают, что все это свежее и «домашнее» (что бы это ни значило).

Чай, сладости, конфеты, орешки — цены разные.

Кроме продуктов есть кафе сети Ruma’s: эспрессо — 110, американо — 130, капучино — 150/200, глинтвейн и чаи — 200, раф — 250.

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Метки:
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