Ярмарки в уличных палатках, работающие три дня в неделю, похоже, уходят в прошлое. В позапрошлом году их было три, в прошлом — две, а в этом оставили только одну — у корпуса 1104 (ТД «Ольга»). Теперь мэрия продвигает рыночную торговлю в стационарных зданиях.
Ярмарка в 11-м микрорайоне откроется 2 апреля, она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 21:00. Принцип работы тот же: места предоставляются бесплатно, торговать можно овощами, фруктами, мясом, рыбой, мучными изделиями, медом и другими продуктами. Места отдают людям, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством и огородничеством, фермерам, а также индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Всё это оформляется через электронные заявки.
Вместо уличных палаток предлагаются крытые павильоны с примерно той же продукцией, только в большем объеме. Это торговые ряды на бульваре в 16-м микрорайоне, в новом павильоне на Яблоневой аллее и в продуктовом шатре на Крюковской площади. Они тоже продолжат работать в этом году. Существующие шатры пока остаются на месте, ничего не сносится, торговля идет как обычно, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Осенью для строительства МЦД-3 демонтировали два продуктовых шатра, а торговцы переместились в соседний и в ТЦ «Авангард».
Ярмарку выходного дня на Привокзальной площади, у станции Крюково, устроили в 2017 году — это была своеобразная компенсация за закрытие аналогичной торговли на площади Юности. Торговля шла с переменным успехом, а машины с товаром ездили через пешеходную зону. Ярмарку отменили, возможно, из-за уже начавшегося строительства МЦД Зеленоград-Раменское — перестроят всю станцию Крюково, на Привокзальной площади тоже будут строить конкорс.
Официально эти ярмарки появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.
После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади. Вместо прежних палаток поставили торговые павильоны, которые работали в дни городских фестивалей. Год назад, с началом карантина, их закрыли. Откроют ли снова, пока неизвестно.
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