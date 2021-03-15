Ярмарка в 11-м микрорайоне откроется 2 апреля, она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 21:00. Принцип работы тот же: места предоставляются бесплатно, торговать можно овощами, фруктами, мясом, рыбой, мучными изделиями, медом и другими продуктами. Места отдают людям, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством и огородничеством, фермерам, а также индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Всё это оформляется через электронные заявки.

Вместо уличных палаток предлагаются крытые павильоны с примерно той же продукцией, только в большем объеме. Это торговые ряды на бульваре в 16-м микрорайоне, в новом павильоне на Яблоневой аллее и в продуктовом шатре на Крюковской площади. Они тоже продолжат работать в этом году. Существующие шатры пока остаются на месте, ничего не сносится, торговля идет как обычно, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Осенью для строительства МЦД-3 демонтировали два продуктовых шатра, а торговцы переместились в соседний и в ТЦ «Авангард».

Ярмарку выходного дня на Привокзальной площади, у станции Крюково, устроили в 2017 году — это была своеобразная компенсация за закрытие аналогичной торговли на площади Юности. Торговля шла с переменным успехом, а машины с товаром ездили через пешеходную зону. Ярмарку отменили, возможно, из-за уже начавшегося строительства МЦД Зеленоград-Раменское — перестроят всю станцию Крюково, на Привокзальной площади тоже будут строить конкорс.