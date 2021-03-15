1
Ярмарки выходного дня на Привокзальной площади больше не будет. Останется одна — в 11-м микрорайоне 15.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Ярмарки в уличных палатках, работающие три дня в неделю, похоже, уходят в прошлое. В позапрошлом году их было три, в прошлом — две, а в этом оставили только одну — у корпуса 1104 (ТД «Ольга»). Теперь мэрия продвигает рыночную торговлю в стационарных зданиях.

Ярмарка в 11-м микрорайоне откроется 2 апреля, она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 21:00. Принцип работы тот же: места предоставляются бесплатно, торговать можно овощами, фруктами, мясом, рыбой, мучными изделиями, медом и другими продуктами. Места отдают людям, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством и огородничеством, фермерам, а также индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Всё это оформляется через электронные заявки.

Вместо уличных палаток предлагаются крытые павильоны с примерно той же продукцией, только в большем объеме. Это торговые ряды на бульваре в 16-м микрорайоне, в новом павильоне на Яблоневой аллее и в продуктовом шатре на Крюковской площади. Они тоже продолжат работать в этом году. Существующие шатры пока остаются на месте, ничего не сносится, торговля идет как обычно, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Крюковского рынка. Осенью для строительства МЦД-3 демонтировали два продуктовых шатра, а торговцы переместились в соседний и в ТЦ «Авангард».

Ярмарку выходного дня на Привокзальной площади, у станции Крюково, устроили в 2017 году — это была своеобразная компенсация за закрытие аналогичной торговли на площади Юности. Торговля шла с переменным успехом, а машины с товаром ездили через пешеходную зону. Ярмарку отменили, возможно, из-за уже начавшегося строительства МЦД Зеленоград-Раменское — перестроят всю станцию Крюково, на Привокзальной площади тоже будут строить конкорс.

Читайте также
«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов
Об истории ярмарок выходного дня

Официально эти ярмарки появились в Москве в 2008 году — их создавал еще бывший мэр Юрий Лужков. Целью ставилась «реализация межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, привлечение на московский рынок отечественных производителей для обеспечения москвичей широким ассортиментом». Но такая сельхозторговля была в городе и раньше. В Зеленограде в середине нулевых проходили окружные ярмарки выходного дня — на Центральной площади торговали не только овощами и фруктами, но и всякими товарами народного потребления из российских регионов. В ДК проводились ярмарки мёда.

После лужковского постановления в Зеленограде работали пять ярмарок выходного дня: на площади Юности, на Привокзальной площади, в 9-м микрорайоне у магазина «Копейка» (ныне «Перекрестка») и в 14-м микрорайоне около универсама «Александр СМ» (ныне «Перекрестка»). Потом в 9-м и 14-м торговать перестали, а еще одну ярмарку открыли на Центральной площади у ДК, но закрыли в 2015-м из-за невостребованности покупателями. Ярмарочная торговля на площади Юности прекратилась после реконструкции площади. Вместо прежних палаток поставили торговые павильоны, которые работали в дни городских фестивалей. Год назад, с началом карантина, их закрыли. Откроют ли снова, пока неизвестно.

Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Продуктовая ярмарка и кафе на Яблоневой аллее — показываем, что внутри
Поддерживаете ли вы закрытие уличных ярмарок?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 30 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 11, продукты, ярмарка
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 16:37
Кстати, буковки на Яблоневой аллее так и стоят, по крайней мере, в выходные были на месте:)
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как местные жители вместе с архитекторами попробовали участвовать в проектировании своих дворов. И что из этого вышло Истории
Парковки возле станции Крюково уберут. Вместо них будут новые — со временем Новости
Первому директору школы 853 Анатолию Тягилеву исполнилось 90 лет Новости
Ярмарки выходного дня на Привокзальной площади больше не будет. Останется одна — в 11-м микрорайоне Новости
Работу мусоросжигательного завода в Хметьево смогут проверять общественники. Строительство они контролировать не будут Новости
Для строительства МЦД снесут гаражи возле платформы Малино Новости
В 9-м микрорайоне просел грунт — в яму провалилась половина машины, в соседних домах нет отопления и горячей воды Новости
Как прошла Масленица рядом с Зеленоградом. Фоторепортаж Истории
Проезд между железной дорогой и 8-м микрорайоном соединят с улицей Гоголя Новости
Что внутри нового центра госуслуг «Мои документы» на Привокзальной площади. Очень подробный обзор Истории
Розыгрыш билетов на концерт группы «ПилОт» 20 марта. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Стремительный рост доли вторсырья в зеленоградском мусоре сменился застоем. Краткие итоги первого года программы раздельного сбора отходов Новости
История зеленоградских деревень: как владельцем Кутузова стал потомок египетского султана и почему деревня пошла по рукам Истории
Начались продажи квартир в двух новых корпусах ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Беспилотники, DevOps и CTO комбоскиллз — темы встречи сообщества зеленоградских разработчиков ZelDev 18 марта Афиша
В Зеленограде открылось новое направление йоги — виньяса йога. Рассказываем, что это и как проходят занятия Партнерский материал
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру