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«Стоимость ниже, чем в ближайшем супермаркете». Как районные депутаты сходили на новую ярмарку в 3-м микрорайоне в поисках дешевых продуктов. И нашли набор для борща (но без мяса) 21.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Часть местных жителей выступала против новой ярмарки на Яблоневой аллее из-за потенциально высоких цен. Но глава муниципального округа Ирина Юдахина сказала, что цены — это вопрос, с которым «можно работать». Теперь она и районные депутаты сами пришли на продуктовую ярмарку на Яблоневой аллее, чтобы посмотреть цены.

«Мы пришли, чтобы посмотреть, какие здесь цены, условия, узнать общие впечатления продавцов и граждан, — сказала Юдахина. — Услышали, что абсолютно все посетители довольны качеством продукции, комфортом в помещении. Подавляющее большинство удовлетворены и ценами». Стоимость многих продуктов здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете, сделали вывод депутаты.

В качестве доказательства низких цен Юдахина приводит в пример «высококачественную борщевую корзину», в которую входят капуста, картошка, лук, морковь и свекла. Стоимость целого набора — «всего 115 рублей».

Что за «борщевая корзина»? Из неё можно сварить борщ?

Вряд ли. Борщевая корзина или борщевой набор — термин агропромышленный, а не кулинарный. Так обозначают наиболее популярные и продаваемые овощи. А применительно к борщу — это базовые овощи, с которыми обычно его варят. Правда, кроме свеклы, капусты, картошки, моркови и лука в борщ как минимум добавляют томатную пасту (или помидоры), зелень, растительное масло, чеснок, соль, сахар. Хорошо бы еще сметану.

Классический борщ варят на говяжьем бульоне. Грудинку с косточкой можно купить по 400-500 рублей за кг. Можно взять вместо говядины свинину (она жирнее и дешевле), баранину, некоторые варят борщ и на курином бульоне. В крайнем случае можно купить суповой набор — кости за 100 рублей. Но о мясе речи не идет — видимо, депутаты рекомендуют сделать аскетичный постный суп основным в рационе жителей.

А 115 рублей за эти овощи — действительно дешево?

Мы не знаем, как считали депутаты, и сколько каких овощей входит в борщевой набор. Но в «ближайшем супермаркете» цены на эти овощи ниже.

Например, на ярмарке капуста и свекла стоят по 30 рублей за килограмм, картофель — от 25 до 45, лук — 25, морковь — 35 рублей за кг. А в ближайшей «Пятёрочке» цены на эти овощи ниже: капуста по 14 рублей за килограмм, свекла — 18, картофель 22-30, лук — 20, морковь — 16.

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Метки:
микрорайон 3, продукты, ярмарка, Юдахина Ирина Васильевна
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Стоимость многих продуктов здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете, сделали вывод депутаты.
Просто для депутатов ближе всякого рода АзбукиВкуса и т.п. дорогие их сердцу магазины куда с небольшой зарплатой лучше не соваться.
Грудинку с косточкой можно купить по 400-500 рублей за кг.
За эти деньги вроде можно взять филейную часть без косточек или это опять цены ярмарки и от всякого рода мраморных ангусов.
нашли набор для борща (но без мяса)
Некоторые специалисты говорят, что старорусский борщ и другие похлёбки действительно были без мяса, т.к. простые смертные не могли себе позволить для каждодневой еды мясо.
Майкл Маерс
2 часа назад
Да хрен с этой дорогущей ярмаркой,для депутатов она конечно дешёвая.Лучше бы в новостях написали как там в СИЗО № 12 в Зеленоград поживает депутат Навальный Алексей которому у нас в Зеленограде ещё вроде 27 дней сидеть.Интересно свежая ли у него там чёрная икра,подают ли омаров и крабов,есть ли у него интернет и спутниковое телевидение,поставили ли ему в камеру кроватку из красного дерева.А то ведь он очень разозлиться на наш Зеленоград.
Александр Эрлих
1 час назад
СИЗО № 12 в Зеленоград поживает депутат Навальный Алексей
Он в СИЗО-1 "Матросская тишина".
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