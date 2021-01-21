Часть местных жителей выступала против новой ярмарки на Яблоневой аллее из-за потенциально высоких цен. Но глава муниципального округа Ирина Юдахина сказала, что цены — это вопрос, с которым «можно работать». Теперь она и районные депутаты сами пришли на продуктовую ярмарку на Яблоневой аллее, чтобы посмотреть цены.
«Мы пришли, чтобы посмотреть, какие здесь цены, условия, узнать общие впечатления продавцов и граждан, — сказала Юдахина. — Услышали, что абсолютно все посетители довольны качеством продукции, комфортом в помещении. Подавляющее большинство удовлетворены и ценами». Стоимость многих продуктов здесь ниже, чем в ближайшем супермаркете, сделали вывод депутаты.
В качестве доказательства низких цен Юдахина приводит в пример «высококачественную борщевую корзину», в которую входят капуста, картошка, лук, морковь и свекла. Стоимость целого набора — «всего 115 рублей».
Вряд ли. Борщевая корзина или борщевой набор — термин агропромышленный, а не кулинарный. Так обозначают наиболее популярные и продаваемые овощи. А применительно к борщу — это базовые овощи, с которыми обычно его варят. Правда, кроме свеклы, капусты, картошки, моркови и лука в борщ как минимум добавляют томатную пасту (или помидоры), зелень, растительное масло, чеснок, соль, сахар. Хорошо бы еще сметану.
Классический борщ варят на говяжьем бульоне. Грудинку с косточкой можно купить по 400-500 рублей за кг. Можно взять вместо говядины свинину (она жирнее и дешевле), баранину, некоторые варят борщ и на курином бульоне. В крайнем случае можно купить суповой набор — кости за 100 рублей. Но о мясе речи не идет — видимо, депутаты рекомендуют сделать аскетичный постный суп основным в рационе жителей.
Мы не знаем, как считали депутаты, и сколько каких овощей входит в борщевой набор. Но в «ближайшем супермаркете» цены на эти овощи ниже.
Например, на ярмарке капуста и свекла стоят по 30 рублей за килограмм, картофель — от 25 до 45, лук — 25, морковь — 35 рублей за кг. А в ближайшей «Пятёрочке» цены на эти овощи ниже: капуста по 14 рублей за килограмм, свекла — 18, картофель 22-30, лук — 20, морковь — 16.
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