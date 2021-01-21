Что за «борщевая корзина»? Из неё можно сварить борщ?

Вряд ли. Борщевая корзина или борщевой набор — термин агропромышленный, а не кулинарный. Так обозначают наиболее популярные и продаваемые овощи. А применительно к борщу — это базовые овощи, с которыми обычно его варят. Правда, кроме свеклы, капусты, картошки, моркови и лука в борщ как минимум добавляют томатную пасту (или помидоры), зелень, растительное масло, чеснок, соль, сахар. Хорошо бы еще сметану.

Классический борщ варят на говяжьем бульоне. Грудинку с косточкой можно купить по 400-500 рублей за кг. Можно взять вместо говядины свинину (она жирнее и дешевле), баранину, некоторые варят борщ и на курином бульоне. В крайнем случае можно купить суповой набор — кости за 100 рублей. Но о мясе речи не идет — видимо, депутаты рекомендуют сделать аскетичный постный суп основным в рационе жителей.