Мэрия вернулась к планам реконструкции автомобильного моста над над путями Октябрьской железной дороги, возле пересечения Ленинградки с Международным шоссе. Но теперь речь идет не только о мосте, а о строительстве транспортной развязки на 24-25 километре трассы.
Проект согласован градостроительно-земельной комиссией Москвы. Общая протяженность участка, который будет построен и реконструирован, — 3,37 километра, сообщает Москомстройинвест. Длина путепровода над железной дорогой, о реконструкции которого говорили раньше, — 700 метров. Сейчас планируется построить новые съезды: с Ленинградского шоссе — на Международное и Вашутинское, с Международного — на Ленинградское и к «Меге». Проект предусматривает движение по магистрали общественного транспорта и установку новых светофоров.
Детали и сроки строительства развязки не сообщаются. В прошлом году Москомархитектура готовила проект планировки территории путепровода на 24-25 километрах — возможно, сейчас его и утвердили. Этот проект должны вынести на публичные слушания в Северном округе Москвы, поскольку частично затрагивается территория Молжаниновского района. Район граничит с подмосковными Химками.
В 2019 году мэрия заявила о намерении реконструировать автомобильный мост на 24-25 километре Ленинградского шоссе. Его капитально и со скандалом ремонтировали 11 лет назад, но он снова в неудовлетворительном состоянии. В конце прошлого года в департаменте строительства «Зеленоград.ру» сообщили, что в адресной инвестиционной программе до 2023 года не заложен бюджет на реконструкцию моста (а вот что там есть).
Еще 11 лет назад РЖД предупреждали, что мост может обрушиться, в частности, на высокоскоростной «Сапсан». Аварийным этот путепровод был признан еще в 2002 году. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными.
Тогдашний губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.