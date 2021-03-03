СТО Зеленоград: спонсор темы
На пересечении Ленинградского и Международного шоссе построят новые съезды. Раньше говорили только о ремонте моста 03.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэрия вернулась к планам реконструкции автомобильного моста над над путями Октябрьской железной дороги, возле пересечения Ленинградки с Международным шоссе. Но теперь речь идет не только о мосте, а о строительстве транспортной развязки на 24-25 километре трассы.

Проект согласован градостроительно-земельной комиссией Москвы. Общая протяженность участка, который будет построен и реконструирован, — 3,37 километра, сообщает Москомстройинвест. Длина путепровода над железной дорогой, о реконструкции которого говорили раньше, — 700 метров. Сейчас планируется построить новые съезды: с Ленинградского шоссе — на Международное и Вашутинское, с Международного — на Ленинградское и к «Меге». Проект предусматривает движение по магистрали общественного транспорта и установку новых светофоров.

Детали и сроки строительства развязки не сообщаются. В прошлом году Москомархитектура готовила проект планировки территории путепровода на 24-25 километрах — возможно, сейчас его и утвердили. Этот проект должны вынести на публичные слушания в Северном округе Москвы, поскольку частично затрагивается территория Молжаниновского района. Район граничит с подмосковными Химками.

Читайте также
Мост на Ленинградском шоссе возле «Меги» решили реконструировать. Из-за прошлого ремонта водителям советовали пересаживаться на вертолеты

В 2019 году мэрия заявила о намерении реконструировать автомобильный мост на 24-25 километре Ленинградского шоссе. Его капитально и со скандалом ремонтировали 11 лет назад, но он снова в неудовлетворительном состоянии. В конце прошлого года в департаменте строительства «Зеленоград.ру» сообщили, что в адресной инвестиционной программе до 2023 года не заложен бюджет на реконструкцию моста (а вот что там есть).

Читайте также
Реконструкцию моста на пересечении Ленинградского и Международного шоссе отложили. Сейчас на это нет денег

Еще 11 лет назад РЖД предупреждали, что мост может обрушиться, в частности, на высокоскоростной «Сапсан». Аварийным этот путепровод был признан еще в 2002 году. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными.

Тогдашний губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.

Читайте также
Адский круг возле «Меги» решили реконструировать
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, международное шоссе
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бутик сладостей «В шоколаде» разыгрывает торт для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
На пересечении Ленинградского и Международного шоссе построят новые съезды. Раньше говорили только о ремонте моста Новости
Трактора поздним вечером и ночью убирают снег и при этом непрерывно пищат. В префектуре нашли сразу два оправдания Истории
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили на порядок дешевле претензий основного кредитора. Его продадут на торгах, а здания снесут Новости
Зеленограду исполнилось 63 года Новости
Как изменится станция Крюково после реконструкции — подробное описание проекта: трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде Истории
«Зеленоград.ру» приглашает в кино: всех читателей по специальной цене, а членов клуба — бесплатно Новости
Таксист перекрыл проход с пешеходной дорожки возле корпуса 802 Новости
«Ласточки» запускают еще на 18 рейсов обычных электричек. Старых составов осталось мало и в основном на тверских маршрутах Новости
«В этой школе он уже облажался». Краткий пересказ сюжета Первого канала об увольнении учителя из школы 1557 Истории
Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Нидерландская живопись золотого века — в музее «Новый Иерусалим» до 11 апреля Афиша
Семейный клуб «Квартет» в 11-м микрорайоне: увлекательные, развивающие и полезные занятия для всех Партнерский материал
Розыгрыш билетов на спектакль «Маленькая колдунья». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает в театр Новости
Для запуска МЦД возле платформы Малино построят эстакаду для поездов Новости
Авиакомпания «Победа» будет летать из Шереметьево. Уже началась продажа билетов Новости
Как устроен маркетинг компании, аудитория которой полстраны. Директор по маркетингу X5 Retail Group в открытом лектории МИЭТ Афиша
В совет предпринимателей при мэрии вошли два человека из Зеленограда Новости
Дом рядом с тюрьмой построят в течение двух лет. Там будет 120 квартир и 22 этажа Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру