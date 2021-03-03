Еще 11 лет назад РЖД предупреждали, что мост может обрушиться, в частности, на высокоскоростной «Сапсан». Аварийным этот путепровод был признан еще в 2002 году. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными.

Тогдашний губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.