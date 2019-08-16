Комментировать
Мост на Ленинградском шоссе возле «Меги» решили реконструировать. Из-за прошлого ремонта водителям советовали пересаживаться на вертолеты 16.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Автомобильный мост над железной дорогой, возле пересечения Ленинградки с Международным шоссе, капитально и со скандалом ремонтировали девять лет назад. Теперь правительство Москвы объявило об очередной реконструкции моста.

Путепровод был построен в 1961 году и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, а его габариты не соответствуют современным требованиям, сообщает правительство Москвы. Отмечается, что реконструкция повысит пропускную способность моста, обеспечит безопасность движения автомобилей и поездов и улучшит условия движения транспорта на этом участке Ленинградского шоссе. Протяженность путепровода — 700 метров. Пока речь идет о подготовке проекта реконструкции.

Этот участок Ленинградки — место традиционных пробок. Если ремонт позволит решить эту проблему, то можно даже потерпеть неизбежные заторы во время самого ремонта.

«После реконструкции путепровод будет отвечать современным требованиям по эксплуатации транспортных средств, в первую очередь высокоскоростных поездов», заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. То есть, основная причина будущей реконструкции не в пробках на 24-м километре Ленинградки, а в безопасности железной дороги. Будущая перестройка автомобильного моста может означать не только пробки на шоссе, но и технологические «окна» на Октябрьской железной дороге — то есть, перерывы в движении электричек и поездов дальнего следования.

В 2002 году путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе был признан аварийным. Тогда износ несущих элементов опор и пролетов составлял 70 процентов. В 2007 году его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. Губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты.

Читайте также
РЖД предупреждали, что мост может обрушиться. В частности, на «Сапсан»

На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.

Верите ли вы, что в этот раз ремонт моста обойдётся без транспортного коллапса на Ленинградке?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 7 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама