Автомобильный мост над железной дорогой, возле пересечения Ленинградки с Международным шоссе, капитально и со скандалом ремонтировали девять лет назад. Теперь правительство Москвы объявило об очередной реконструкции моста.

Путепровод был построен в 1961 году и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, а его габариты не соответствуют современным требованиям, сообщает правительство Москвы. Отмечается, что реконструкция повысит пропускную способность моста, обеспечит безопасность движения автомобилей и поездов и улучшит условия движения транспорта на этом участке Ленинградского шоссе. Протяженность путепровода — 700 метров. Пока речь идет о подготовке проекта реконструкции.

Этот участок Ленинградки — место традиционных пробок. Если ремонт позволит решить эту проблему, то можно даже потерпеть неизбежные заторы во время самого ремонта.

«После реконструкции путепровод будет отвечать современным требованиям по эксплуатации транспортных средств, в первую очередь высокоскоростных поездов», заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. То есть, основная причина будущей реконструкции не в пробках на 24-м километре Ленинградки, а в безопасности железной дороги. Будущая перестройка автомобильного моста может означать не только пробки на шоссе, но и технологические «окна» на Октябрьской железной дороге — то есть, перерывы в движении электричек и поездов дальнего следования.

В 2002 году путепровод на 24-м километре Ленинградского шоссе был признан аварийным. Тогда износ несущих элементов опор и пролетов составлял 70 процентов. В 2007 году его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. Губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты.