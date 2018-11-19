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Адский круг возле «Меги» решили реконструировать 19.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Круговое движение на пересечении Машкинского с Новосходненским шоссе в районе ТЦ «Мега» — это постоянные пробки и частые ДТП. В Химках одобрили строительство путепровода, который соединит напрямую Машкинское шоссе с Новосходненским, Ленинградским и Международным. Его построят года через четыре.

источник: Телеканал 360

Круг не регулируется светофорами, а только знаками приоритета. Местные (химчане) даже называют эту развязку одним из кругов ада, сообщает телеканал 360. Дорога на кругу занимает час-полтора, если бы она была пустой, её можно проехать минут за 10-15, рассказал корреспонденту автовладелец, возвращающийся из Химок с работы на Планерную домой. «Один раз три часа простоял».

Кто конкретно одобрил строительство эстакады от Машкинского шоссе, не уточняется. На портале правительства Московской области каких-либо документов в этой связи не опубликовано. В июле администрация Химок представила комплексный план организации дорожного движения, в котором, в частности, предлагалось строительство Машкинского путепровода, с формированием транспортной развязки в разных уровнях Международного шоссе, Ленинградского шоссе, Машкинского шоссе, Новосходненского шоссе. Схему должны были одобрить подмосковные власти. За более детальную проработку проекта дорожники возьмутся в ближайшие месяцы, говорится в сюжете, а сама эстакада будет построена не позже 2022 года.

Признавая проблему, химкинские власти ранее говорили, что реконструкция развязки в районе ТЦ «Мега» осложнена тем, что она частично находится на территории Москвы, а власти Химок не имеют законных прав на проведение работ вне границ своего округа. Впрочем, столичные власти опровергали эту информацию. В химкинской администрации также говорили, что строительство развязки на пересечении Машкинского, Новосходненского, Ленинградского (в том числе вблизи ТЦ «Мега») и Международного шоссе можно осуществить только в рамках реконструкции Ленинградского шоссе. Всё это содержалось в ответах на собравшую почти 10 тысяч подписей петицию с требованием реконструировать транспортную развязку у «Меги».

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