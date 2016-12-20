Запланировали и строительство транспортно-пересадочного узла ТПУ «Химки-2» — с подъездом к перехватывающим паркингам от Ленинградского шоссе (при движении из Москвы), с Международного и Новосходненского шоссе.

От Международного до Шереметьевского шоссе на М-10 было предусмотрено шесть полос, запланирована реконструкция транспортной развязки на пересечении с Шереметьевским шоссе, а также сооружение нового двухполосного съезда с Шереметьевского шоссе на Ленинградское шоссе по направлению к Москве.

В Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2012-2014 были заложены суммы на проектно-изыскательские работы по участку Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьево-1 (858 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.) и по путепроводу через ОЖД на 24-м километре Ленинградского шоссе (144,5 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.), а также строительные работы по реконструкции шоссе (5800 миллионов рублей, в 2012—2014 гг.).

Однако в марте 2013 года постановлением правительства Москвы реконструкцию Ленинградского шоссе от МКАД до дороги на Шереметьево-1 исключили из трехлетней АИП Москвы до 2015 года. Об этом упоминал заммэра по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов в интервью M24. Срок начала работ перенесли ориентировочно на 2016 год. «Проект реконструкции требует согласования с Федеральным дорожным агентством и одобрения проектной документации Главгосэкспертизой России», — отметил Ликсутов.

Расширение М-10 сделает её действенным конкурентом платной трассы М-11, как утверждали противники её строительства в том же 2012 году. Евгения Чирикова уличила концессионеров прокладки трассы и тогдашнего и.о.мэра Химки Олега Шахова в подписании документов, по которым в случае увеличения пропускной способности Ленинградки более чем на 10% на участке МКАД-58 км Россия должна будет платить штрафы. А проект реконструкции 2012 года предусматривал увеличение на 25-30% потока по М-10 от кольцевой магистрали до Шереметьевского шоссе.

Между тем, ТЦ «Мега Химки» с начала 2016 года готовит проект реконструкции своего торгового центра, после которого общая площадь его застройки увеличится на 50%. Вырастет «Мега» — вырастут и пробки в Химках, считают эксперты.