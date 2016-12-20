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Автомобилисты требуют реконструировать развязку возле ТЦ «Мега-Химки». Как хотели переделать Ленинградское шоссе 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Петиция к мэру столицы, губернатору Подмосковья и дорожным ведомствам появилась полгода назад и собрала более двух тысяч подписей. Её автор предлагает вернуться к проекту реконструкции Ленинградского шоссе 2012 года и наконец реализовать его. Пока петицию больше обсуждают, чем подписывают — «ничего не выйдет», высказываются зеленоградские водители и шутят, что на кругу у «Меги» нужно ввести платный проезд.

«Необходимо увеличить пропускную способность развязки: круговое движение с выездом на Ленинградское шоссе, на пересечении Машкинского с Новосходнинским шоссе в районе ТЦ МЕГА. Ежедневные пробки, аварии, ситуация удручающая. Дублёр Ленинградского шоссе трасса М11 с заоблачными ценами не улучшила ситуацию и не разгрузила Ленинградку в районе Химок», говориться в обращении.

«Яндекс.Пробки» — «красный» круг на пересечении Новосходнинского, Машкинского шоссе и выезда на Ленинградку, источник пробок и ДТП
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Петиция направлена в Мосавтодор и мэру Москвы Собянину, в министерство транспорта РФ и губернатору Московской области Андрею Воробьеву

«Чтобы проехать 1,5 км и попасть домой, нужно стоять в пробке по 1,5-2 часа!!! (…) Сколько это издевательство будет продолжаться?! Дома, районы давно выросли, только дорога построенная много десятилетий назад всё та же!!! Это невиданная безответственность и наплевательское отношение местных властей! Люди мучаются из года в год! Это не развязка — это просто ад!!!», — подтверждают участники дорожного движения в комментариях к петиции.

Для выхода из этого «замкнутого круга» автомобилисты намерены обратиться к президенту РФ. Пока же у каждого водителя своё видение, как решить сложившуюся обстановку на развязке — тему вовсю обсуждают в сообществе автолюбителей Зеленограда.

Чья развязка?

Свой ответ на петицию уже прислала администрация городского округа Химки: реконструкция развязки в районе ТЦ «Мега» осложнена тем, что она частично находится на территории Москвы, а власти Химок не имеют законных прав на проведение работ вне границ своего округа.

Однако ранее Москва не подтвердила территориальную принадлежность развязки: на аналогичный запрос в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы ответили, что «указанный перекресток с круговым движением расположен на территории Московской области (городского округа Химки) и в состав улично-дорожной сети города Москвы не входит».

Вообще решение проблемы в Химках видят более масштабным: «Строительство развязки на пересечении Машкинского, Новосходненского, Ленинградского (в том числе вблизи ТЦ „Мега“) и Международного шоссе возможно осуществить только в рамках реконструкции Ленинградского шоссе», — сообщили власти Химок автору петиции в июле 2016 года.

Такой проект реконструкции был разработан еще в 2012 году по распоряжению правительства Москвы и одобрен Градостроительно-земельной комиссией Москвы, но в настоящее время администрация Химок не имеет сведений о сроках его реализации. Ленинградское шоссе — федеральная трасса, и дорожная деятельность на ней должна обеспечиваться федеральными органами власти или компанией «Росавтодор», если трасса передана ей в доверительное управление, отвечают представители химкинской администрации, ссылаясь на федеральный закон.

На кругу и Новосходненском шоссе добавят светофоров

В августе 2016 года «Дирекция Московского транспортного узла» собрала рабочую группу по автодорогам и улично-дорожной сети с участием московских и областных ведомств, которая обсудила первоочередные меры совершенствования дорожного движения близ ТЦ «Мега». Решили проработать вопросы организации двухстороннего движения на эстакаде у ТЦ «Мега», установки делианаторов (дорожных разделителей) на 23-м километре Ленинградского шоссе при движении в область, установки светофоров на пересечении Новосходненскоrо шоссе с проездом 727 в Филино и на пересечении Машкинского и Новосходненского шоссе — на кругу, о котором говорится в петиции.

Со своей стороны администрация Химок уже направила в адрес Сергея Собянина обращение с просьбой оперативно изменить режим работы светофоров на развязке и принять меры по улучшению дорожно-транспортной ситуации на Новосходненском шоссе.

«В настоящее время определяется стоимость установки светофорных объектов, благодаря которым пропускная способность кольцевого участка дороги будет увеличена», — утверждается в ответе на петицию администрации Химок, полученном 13 декабря.

Также рабочая группа собирается в дальнейшем обдумать строительство новой автодороги, соединяющей Новокуркинское шоссе с Новосходненским. «Я понимаю это, как дорогу от перекрестка Новокуркинского с Машкинским шоссе, напрямую до заправки у Химкинского кладбища», — комментирует этот пункт решения Владимир Лобзев, автор запроса в ЦОДД Москвы, сотрудник префектуры СЗАО Москвы.

Что планировали

Автор петиции предлагает вернуться к проекту реконструкции Ленинградского шоссе, принятому Москвой в 2012 году. Согласно проекту планировалось расшить трассу до десяти полос (на участке МКАД — Международное шоссе), учитывая выделенные полосы для общественного транспорта, устроить переходно-скоростные полосы и центральную разделительную полосу с барьерным ограждением. На пересечении с Международным шоссе построить новые направленные съезды.

Расширение ждало также Машкинское, Новосходненское и Куркинское шоссе. Для них и других улиц, прилегающих к Ленинградке, предполагали построить две транспортные развязки в разных уровнях и два путепровода через Октябрьскую железную дорогу.

Путепровод для движения транспорта от МКАД был запроектирован с правой стороны относительно существующего путепровода и рассчитан на 6 полос движения. Путепровод для движения транспорта к МКАД — на 4-6 полос на месте существующего, подлежащего демонтажу путепровода. Под проектируемыми путепроводами был предусмотрен транспортный «прокол» по три полосы движения в каждом направлении для выезда транспорта на Машкинское и Новосходненское шоссе.

Запланировали и строительство транспортно-пересадочного узла ТПУ «Химки-2» — с подъездом к перехватывающим паркингам от Ленинградского шоссе (при движении из Москвы), с Международного и Новосходненского шоссе.

От Международного до Шереметьевского шоссе на М-10 было предусмотрено шесть полос, запланирована реконструкция транспортной развязки на пересечении с Шереметьевским шоссе, а также сооружение нового двухполосного съезда с Шереметьевского шоссе на Ленинградское шоссе по направлению к Москве.

В Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2012-2014 были заложены суммы на проектно-изыскательские работы по участку Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьево-1 (858 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.) и по путепроводу через ОЖД на 24-м километре Ленинградского шоссе (144,5 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.), а также строительные работы по реконструкции шоссе (5800 миллионов рублей, в 2012—2014 гг.).

Однако в марте 2013 года постановлением правительства Москвы реконструкцию Ленинградского шоссе от МКАД до дороги на Шереметьево-1 исключили из трехлетней АИП Москвы до 2015 года. Об этом упоминал заммэра по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов в интервью M24. Срок начала работ перенесли ориентировочно на 2016 год. «Проект реконструкции требует согласования с Федеральным дорожным агентством и одобрения проектной документации Главгосэкспертизой России», — отметил Ликсутов.

Расширение М-10 сделает её действенным конкурентом платной трассы М-11, как утверждали противники её строительства в том же 2012 году. Евгения Чирикова уличила концессионеров прокладки трассы и тогдашнего и.о.мэра Химки Олега Шахова в подписании документов, по которым в случае увеличения пропускной способности Ленинградки более чем на 10% на участке МКАД-58 км Россия должна будет платить штрафы. А проект реконструкции 2012 года предусматривал увеличение на 25-30% потока по М-10 от кольцевой магистрали до Шереметьевского шоссе.

Между тем, ТЦ «Мега Химки» с начала 2016 года готовит проект реконструкции своего торгового центра, после которого общая площадь его застройки увеличится на 50%. Вырастет «Мега» — вырастут и пробки в Химках, считают эксперты.

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Обсуждение
Свити ***
20 декабря
Снести круг и сделать светофорный перекресток..
Sr. Jois
20 декабря
Снести круг и сделать светофорный перекресток..
Точно так! Аналогичная проблема была успешно решена в первом микрорайоне - "на круге первого".
StAlex 74
20 декабря
был там светофор и перекрёсток без круга. лет 20 назад. уже тогда оно не справлялось. толк от светофора, если ехать некуда? все соблюдают невыезд на занятый перекрёсток? не, не видел.
Sr. Jois
20 декабря
20 лет назад в Зеленограде было два светофора и три зебры, которые со всем успешно справлялись.
Торопов
20 декабря
был там светофор и перекрёсток без круга. лет 20 назад
круг там появился лет 7 назад, ещё когда мост сам ремонтировали... и да, пробки никуда не делись, их имхо даже больше стало.
Михаил Василенко
21 декабря
Только сегодня торчал в пробке на этом кругу! Светофор там не поможет!!! Пробка образуется по двум причинам: 1. Крайне низкая пропускная способность Новосходненского шоссе. 2. Однополосый выезд на Ленинградское шоссе в сторону области! Машины на кругу встают в пять рядов, а выехать можно по этим направления ТОЛЬКО в один ряд!!!! Поэтому и вечные пробки. Чтобы кардинально решить проблему, надо вернуться к Лужковским планам по продлению Международного шоссе до Москва Сити, Расширить Новосходненское шоссе , как минимум, до 4х полос (2х2) продлив его мимо Лигачёво до Зеленограда, и Убрать "бутылочное горлышко" у Бутаковского подземного перехода в обе стороны, а также сужение дороги в Килиловке. До Зеленограда Ленинградка (М10) должна иметь хотя бы 6 - 8 полос ( 2х3, или 2х4).
Барри
21 декабря
Машины ваши надо убрать и всё будет нормально
Андрей Googmen
21 декабря
Смешно((
Вся проблема в "круге"?
А может быть проблема в мосте через ж/д?
Международное шоссе вливается и выливается ПОСЛЕ моста в области. А там за мостом ещё и жилой комплекс строится. И совсем не хилый(( Вот опять же Мега расширяется, в Шереметьево терминал 3 задействовали, Планерная активно строится.. и т д.

МОСТ НУЖЕН!!!Новый мост. И сразу полос на 10, не меньше!!
Свити ***
21 декабря
МОСТ НУЖЕН!!!Новый мост. И сразу полос на 10, не меньше!!
НУЖЕН, но это дорого и большой временной интервал. Будут искать более дешевый способ((
Свити ***
21 декабря
все соблюдают невыезд на занятый перекрёсток? не, не видел.
А для этого существуют камеры фиксирующие выезд на перекресток. В Москве такие есть. И здесь бы бюджет хорошо пополнили - глядишь народ стал бы экономить.
Свити ***
21 декабря
Чтобы кардинально решить проблему, надо вернуться к Лужковским планам
Надо было не платную строить, а существующую модернизировать. Но это выемка из кармана...
Человек с Земли
21 декабря
Что Вы пыжитесь??? Никакая власть в ущерб "своему карману" делать НИЧЕГО не будет,тем более наши чиновники! Они даже не хотят брать ответственность за конкретно ЭТУ развязку!Максимум "воткнут" светофор и будут во все услышанье "петь" что "разобрались" с этой проблемой!
Max Petrov
21 декабря
Под мост в область заходят по 2 машины - потом все в 1 строчку - сделать 2 полосы и выезд на Ленинградку через карман. Если Ленинградка не встанет а пробка останется - забрать встречку подмостовную под выезд также в область - выезд на Ленинградку сдвинуть ближе к Москве у нового заезда к икеям. Из условно бесплатного все!)))
Сергей Завьялов
21 декабря
Знаете, что меня удивляет? Я езжу много по миру и вижу как и где решают эти вопросы. У нас все объясняется просто: для нашей власти мы остаемся баранами, которые могут смокойно постоять и поблеять там, где им захочится. На это никто не обратит внимания никогда... Пока ВВ по башке не даст, либо пока жалобами не допекут. Однако чаще всего попытка улучшить что-то оказывается лишь ухудшением. Петр Первый сделал хороший ход: нанял на работу эффективных менеджеров из-за рубежа, которые подняли экономику страны быстро и ощутимо. Пора и наших засидевшихся отправить на долгий-долгий отдых. Да никто не хочит их работу реально оценивать. Им за отписки баллы ставят, и писать у нас любят и лучше всего умеют...
алексей зеркальщиков
21 декабря
Эта проблема как кость в горле у чинуш, они просто не хотят! Этим заниматься!!! А мы так и будем мучиться!
Антон Рrrrr
21 декабря
проблема как кость в горле у чинуш,
У чинуш нет проблем, кроме как получить бабло в виде оклада с премиями и потратить его. Проблемы - у нас. Наше самое гуманное в мире законодательство не обязывает ни одного чиновника заботиться о нашем благополучии. Пока очередное "пикалёво" в области ответственности условного "абрамовича" не рванет, никто не пошевелится.
С другой стороны, мы все через прессу или специализированные сми уже года три наблюдаем, как безусловные ротенберги из ближнего круга посылают Путина с его идеей построить М-11.
Надежда Шишкова
21 декабря
Да был там светофор, при этом пробки были еще хуже!!!! Надо сделать хотя бы двухполосный выезд и то лучше сразу станет.
Надежда Шишкова
21 декабря
Да был там светофор, при этом пробки были еще хуже!!!! Лучше уж сделать две полосы на выезд, под мостом все равно в две полосы проезжают все, а потом выстаиваются в одну. А если там две так и оставить до Ленинградки и то лучше будет. И гаишников на вечный прикол, чтобы особо наглые не лезли.
Михаил Василенко
21 декабря
"А если там две так и оставить до Ленинградки и то лучше будет..." Да не будет, в том то и дело! Чтобы свободно в две полосы выезжать на Ленинградку... у самой Ленинградки должно быть как минимум пять полос! Куда машины идущие по Ленинградке будут деваться, когда вы две из трёх полос перекроете своим выездом?...
Дмитрий n3ro
21 декабря
Одно из наилегчайших решений проблемы видится в увеличении пропускной способности выезда на Лениградку в область на мост. Ведь там есть разгонная полоса для нормального выезда, типа можно не смотреть налево и сразу выезжать. Так мы же все опытные, знаем опасности такого рода и любителей погонять, поэтому притормаживаем и смотрим налево всё равно!!! Ждем ведь какой-нибудь ревущий опаздывающий Каен с единственным сыном мэра...А если там выезжать быстро, без оглядки - то скорость увеличится и пробка будет меньше, это точно! Этого можно добиться путем...СТОЛБИКОВ перед карманом на Ленинградке. Это гениальное простое решение даже в той же Турции работает прекрасно, не говоря уже о всяких загнивающих странах типа Германии и т.п. Разве это сложно сделать? =) Вообще нет!!! Но ведь это подумать нужно, поездить...
Антон Рrrrr
21 декабря
Надо сделать хотя бы двухполосный выезд и то лучше сразу станет.
Лучше станет, когда выезда с круга под Ленинградку не будет. Надо сделать по две полосы для съезда с М-10 из области и в область, и всё. Да, из Меги при этом не будет близкого выезда в сторону Зелика, ну, так и что? Ашан есть в Зеленопарке, бутиковая свалка - в Чёрной грязи, ИКЕА скоро продавать в своем магазе ничего не будет, переезжает в интернет. Мега перестает быть не просто необходимой, а даже случайно нужной кому-либо из Зелика.
Антон Рrrrr
21 декабря
Разве это сложно сделать? =) Вообще нет!!! Но ведь это подумать нужно, поездить...
Разве сложно штрафовать всех, кто нарушает закон? Например, мосменты отказались штрафовать нарушителей Закона о борьбе с курением в Москве. В Волгограде - штрафуют, в Краснодаре - штрафуют. А в Москве - отказались. Менты. Полюционеры, по-новому. Главный мосмент сказал, что город им не выделил финансирования на исполнение своих полицейских функций по штрафованию нарушителей федеральных правил курения табака. Далее, в Москве назначили области платной парковки. При этом я регулярно наблюдаю полное бездействие ментов - едут себе мимо запаркованных машинок без номеров, с прикрытыми номерами, стоящими на аварийке, поперек места и т.п. А вы тут хотите их на вечный прикол на перекрестке. Наивные.
Виктор Кокорин
Вчера, 17:33
Ввести платный въезд на круг и все нормализуется.
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