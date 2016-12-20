Петиция к мэру столицы, губернатору Подмосковья и дорожным ведомствам появилась полгода назад и собрала более двух тысяч подписей. Её автор предлагает вернуться к проекту реконструкции Ленинградского шоссе 2012 года и наконец реализовать его. Пока петицию больше обсуждают, чем подписывают — «ничего не выйдет», высказываются зеленоградские водители и шутят, что на кругу у «Меги» нужно ввести платный проезд.
«Необходимо увеличить пропускную способность развязки: круговое движение с выездом на Ленинградское шоссе, на пересечении Машкинского с Новосходнинским шоссе в районе ТЦ МЕГА. Ежедневные пробки, аварии, ситуация удручающая. Дублёр Ленинградского шоссе трасса М11 с заоблачными ценами не улучшила ситуацию и не разгрузила Ленинградку в районе Химок», говориться в обращении.
Петиция направлена в Мосавтодор и мэру Москвы Собянину, в министерство транспорта РФ и губернатору Московской области Андрею Воробьеву
«Чтобы проехать 1,5 км и попасть домой, нужно стоять в пробке по 1,5-2 часа!!! (…) Сколько это издевательство будет продолжаться?! Дома, районы давно выросли, только дорога построенная много десятилетий назад всё та же!!! Это невиданная безответственность и наплевательское отношение местных властей! Люди мучаются из года в год! Это не развязка — это просто ад!!!», — подтверждают участники дорожного движения в комментариях к петиции.
Для выхода из этого «замкнутого круга» автомобилисты намерены обратиться к президенту РФ. Пока же у каждого водителя своё видение, как решить сложившуюся обстановку на развязке — тему вовсю обсуждают в сообществе автолюбителей Зеленограда.
Свой ответ на петицию уже прислала администрация городского округа Химки: реконструкция развязки в районе ТЦ «Мега» осложнена тем, что она частично находится на территории Москвы, а власти Химок не имеют законных прав на проведение работ вне границ своего округа.
Однако ранее Москва не подтвердила территориальную принадлежность развязки: на аналогичный запрос в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы ответили, что «указанный перекресток с круговым движением расположен на территории Московской области (городского округа Химки) и в состав улично-дорожной сети города Москвы не входит».
Вообще решение проблемы в Химках видят более масштабным: «Строительство развязки на пересечении Машкинского, Новосходненского, Ленинградского (в том числе вблизи ТЦ „Мега“) и Международного шоссе возможно осуществить только в рамках реконструкции Ленинградского шоссе», — сообщили власти Химок автору петиции в июле 2016 года.
Такой проект реконструкции был разработан еще в 2012 году по распоряжению правительства Москвы и одобрен Градостроительно-земельной комиссией Москвы, но в настоящее время администрация Химок не имеет сведений о сроках его реализации. Ленинградское шоссе — федеральная трасса, и дорожная деятельность на ней должна обеспечиваться федеральными органами власти или компанией «Росавтодор», если трасса передана ей в доверительное управление, отвечают представители химкинской администрации, ссылаясь на федеральный закон.
В августе 2016 года «Дирекция Московского транспортного узла» собрала рабочую группу по автодорогам и улично-дорожной сети с участием московских и областных ведомств, которая обсудила первоочередные меры совершенствования дорожного движения близ ТЦ «Мега». Решили проработать вопросы организации двухстороннего движения на эстакаде у ТЦ «Мега», установки делианаторов (дорожных разделителей) на 23-м километре Ленинградского шоссе при движении в область, установки светофоров на пересечении Новосходненскоrо шоссе с проездом 727 в Филино и на пересечении Машкинского и Новосходненского шоссе — на кругу, о котором говорится в петиции.
Со своей стороны администрация Химок уже направила в адрес Сергея Собянина обращение с просьбой оперативно изменить режим работы светофоров на развязке и принять меры по улучшению дорожно-транспортной ситуации на Новосходненском шоссе.
«В настоящее время определяется стоимость установки светофорных объектов, благодаря которым пропускная способность кольцевого участка дороги будет увеличена», — утверждается в ответе на петицию администрации Химок, полученном 13 декабря.
Также рабочая группа собирается в дальнейшем обдумать строительство новой автодороги, соединяющей Новокуркинское шоссе с Новосходненским. «Я понимаю это, как дорогу от перекрестка Новокуркинского с Машкинским шоссе, напрямую до заправки у Химкинского кладбища», — комментирует этот пункт решения Владимир Лобзев, автор запроса в ЦОДД Москвы, сотрудник префектуры СЗАО Москвы.
Автор петиции предлагает вернуться к проекту реконструкции Ленинградского шоссе, принятому Москвой в 2012 году. Согласно проекту планировалось расшить трассу до десяти полос (на участке МКАД — Международное шоссе), учитывая выделенные полосы для общественного транспорта, устроить переходно-скоростные полосы и центральную разделительную полосу с барьерным ограждением. На пересечении с Международным шоссе построить новые направленные съезды.
Расширение ждало также Машкинское, Новосходненское и Куркинское шоссе. Для них и других улиц, прилегающих к Ленинградке, предполагали построить две транспортные развязки в разных уровнях и два путепровода через Октябрьскую железную дорогу.
Путепровод для движения транспорта от МКАД был запроектирован с правой стороны относительно существующего путепровода и рассчитан на 6 полос движения. Путепровод для движения транспорта к МКАД — на 4-6 полос на месте существующего, подлежащего демонтажу путепровода. Под проектируемыми путепроводами был предусмотрен транспортный «прокол» по три полосы движения в каждом направлении для выезда транспорта на Машкинское и Новосходненское шоссе.
Запланировали и строительство транспортно-пересадочного узла ТПУ «Химки-2» — с подъездом к перехватывающим паркингам от Ленинградского шоссе (при движении из Москвы), с Международного и Новосходненского шоссе.
От Международного до Шереметьевского шоссе на М-10 было предусмотрено шесть полос, запланирована реконструкция транспортной развязки на пересечении с Шереметьевским шоссе, а также сооружение нового двухполосного съезда с Шереметьевского шоссе на Ленинградское шоссе по направлению к Москве.
В Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2012-2014 были заложены суммы на проектно-изыскательские работы по участку Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьево-1 (858 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.) и по путепроводу через ОЖД на 24-м километре Ленинградского шоссе (144,5 миллионов рублей, в 2011—2012 гг.), а также строительные работы по реконструкции шоссе (5800 миллионов рублей, в 2012—2014 гг.).
Однако в марте 2013 года постановлением правительства Москвы реконструкцию Ленинградского шоссе от МКАД до дороги на Шереметьево-1 исключили из трехлетней АИП Москвы до 2015 года. Об этом упоминал заммэра по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов в интервью M24. Срок начала работ перенесли ориентировочно на 2016 год. «Проект реконструкции требует согласования с Федеральным дорожным агентством и одобрения проектной документации Главгосэкспертизой России», — отметил Ликсутов.
Расширение М-10 сделает её действенным конкурентом платной трассы М-11, как утверждали противники её строительства в том же 2012 году. Евгения Чирикова уличила концессионеров прокладки трассы и тогдашнего и.о.мэра Химки Олега Шахова в подписании документов, по которым в случае увеличения пропускной способности Ленинградки более чем на 10% на участке МКАД-58 км Россия должна будет платить штрафы. А проект реконструкции 2012 года предусматривал увеличение на 25-30% потока по М-10 от кольцевой магистрали до Шереметьевского шоссе.
Между тем, ТЦ «Мега Химки» с начала 2016 года готовит проект реконструкции своего торгового центра, после которого общая площадь его застройки увеличится на 50%. Вырастет «Мега» — вырастут и пробки в Химках, считают эксперты.
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Вся проблема в "круге"?
А может быть проблема в мосте через ж/д?
Международное шоссе вливается и выливается ПОСЛЕ моста в области. А там за мостом ещё и жилой комплекс строится. И совсем не хилый(( Вот опять же Мега расширяется, в Шереметьево терминал 3 задействовали, Планерная активно строится.. и т д.
МОСТ НУЖЕН!!!Новый мост. И сразу полос на 10, не меньше!!
С другой стороны, мы все через прессу или специализированные сми уже года три наблюдаем, как безусловные ротенберги из ближнего круга посылают Путина с его идеей построить М-11.