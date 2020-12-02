В ноябре мэрия приняла адресно-инвестиционную программу на 2020-2023 годы — она определяет, что построит или реконструирует город за определенный период. В программе не заложен бюджет на строительство и реконструкцию путепровода на 24-м километре Ленинградского шоссе, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. И добавили, что «вопрос капитального ремонта моста прорабатывается».

Построенный в 1961 году путепровод находится в неудовлетворительном состоянии, его габариты не соответствуют современным требованиям, сообщала в прошлом году мэрия. Реконструкция должна повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов на этом участке Ленинградского шоссе. И в первую очередь высокоскоростных поездов, отмечала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Десять лет назад РЖД предупреждали, что мост на 24-м километре Лениградского шоссе может обрушиться. В частности, на «Сапсан». Аварийным этот путепровод был признан еще в 2002 году. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. Губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.



98% участников опроса «Зеленоград.ру» не верят, что следующий капремонт моста обойдется без транспортного коллапса.