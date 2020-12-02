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Реконструкцию моста на пересечении Ленинградского и Международного шоссе отложили. Сейчас на это нет денег 02.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В прошлом году мэрия заявила о намерении реконструировать автомобильный мост над путями Октябрьской железной дороги, возле пересечения Ленинградки с Международным шоссе. Его капитально и со скандалом ремонтировали 11 лет назад, но мост снова в неудовлетворительном состоянии. Однако сейчас на его реконструкцию нет денег, и работы перенесены на неопределенный срок.

В ноябре мэрия приняла адресно-инвестиционную программу на 2020-2023 годы — она определяет, что построит или реконструирует город за определенный период. В программе не заложен бюджет на строительство и реконструкцию путепровода на 24-м километре Ленинградского шоссе, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. И добавили, что «вопрос капитального ремонта моста прорабатывается».

Построенный в 1961 году путепровод находится в неудовлетворительном состоянии, его габариты не соответствуют современным требованиям, сообщала в прошлом году мэрия. Реконструкция должна повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов на этом участке Ленинградского шоссе. И в первую очередь высокоскоростных поездов, отмечала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Десять лет назад РЖД предупреждали, что мост на 24-м километре Лениградского шоссе может обрушиться. В частности, на «Сапсан». Аварийным этот путепровод был признан еще в 2002 году. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. Губернатор Подмосковья тогда посоветовал автолюбителям пересаживаться на личные вертолеты. На ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. В результате ремонта были укреплены 60 опор моста, отремонтировано 56 балок, заменен асфальт, оборудованы сходы. Проезжую часть путепровода в процессе ремонта не расширяли.

98% участников опроса «Зеленоград.ру» не верят, что следующий капремонт моста обойдется без транспортного коллапса.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе, международное шоссе
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Торопов
Вчера, 16:58
Повторяется история 2009-2010...
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