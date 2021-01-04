Пенсионерам, студентам старше 18 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, разблокируют социальные карты, если они прошли вакцинацию от коронавируса.



Такой указ подписал Сергей Собянин. Карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго комплекта вакцины, написал мэр на своем сайте. Граждане моложе 18 лет пока не могут прививаться — использование вакцины для них не одобрено Минздравом.

Вакцинация началась 5 декабря. Она проходит в два этапа, между первой и второй прививкой должен пройти 21 день. С учетом 14 дней после второго посещения, первые привившиеся смогут вернуть свои льготы не раньше 9 января. Пенсионеров начали вакцинировать с 28 декабря — им вернут льготы не раньше 1 февраля, а студентам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, не раньше 3 февраля — им дали возможность получать вакцину с 30 декабря.

Участники клинических исследований, в том числе получившие плацебо, пока не могут привиться, сообщил оперштаб по коронавирусу. Следовательно, вернуть льготы тоже.

Мэрия заблокировала социальные карты москвичей со льготами на проезд в общественном транспорте в начале октября. Муниципальный депутат Юлия Галямина собрала подписи, чтобы отмененные льготы для них монетизировали, но мэрия ответила на это обращение отпиской. Департамент здравоохранения, ответивший на обращение, темы монетизации даже не коснулся, указав лишь, что проездные заблокированы, чтобы уберечь здоровье пожилых граждан.