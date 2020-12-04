Кому нужно делать прививки?

Вакцинацию начинают с врачей, учителей и работников социальных служб — как людей, находящихся в основной группе риска. Право на вакцинацию имеют все работники данных учреждений, сказала заммэра Анастасия Ракова: те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы и другие сотрудники, так как они тоже контактируют с большим количеством людей. При этом прививку могут получить сотрудники как федеральных, так и частных медицинских и образовательных организаций.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, сообщается на сайте мэрии. Когда вакцина станет доступна для всех, не уточняется.

Вакцинироваться могут прикрепленные к московским поликлиникам граждане от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, которые не болели ОРВИ последние две недели и не делали других прививок в течение месяца. Как будут проверяться последние два обстоятельства, в мэрии не пояснили.

На вакцинацию нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы (его могут проверить). Беременным и кормящим женщинам прививка противопоказана. Записаться можно здесь.

Запись открыта на две недели вперед, причем дату можно будет корректировать. Запись на вакцинацию происходит по той же схеме, что и обычная запись в поликлинику. В списке «Специализация врача» нужно выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». На момент публикации в поликлинике в 20 микрорайоне на 5 декабря было доступно время с 8:00 до 19:50.