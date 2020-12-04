Открыта электронная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. С 5 декабря врачей, учителей и соцработников начинают бесплатно прививать российской вакциной «Спутник V». Чиновники подчеркивают, что запись на процедуру будет добровольной, а сама вакцинация займет не менее часа. Рассказываем, что делать тем, кто уже переболел, и почему отказаться от прививки может быть проблематично.
Вакцинацию начинают с врачей, учителей и работников социальных служб — как людей, находящихся в основной группе риска. Право на вакцинацию имеют все работники данных учреждений, сказала заммэра Анастасия Ракова: те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы и другие сотрудники, так как они тоже контактируют с большим количеством людей. При этом прививку могут получить сотрудники как федеральных, так и частных медицинских и образовательных организаций.
По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться, сообщается на сайте мэрии. Когда вакцина станет доступна для всех, не уточняется.
Вакцинироваться могут прикрепленные к московским поликлиникам граждане от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, которые не болели ОРВИ последние две недели и не делали других прививок в течение месяца. Как будут проверяться последние два обстоятельства, в мэрии не пояснили.
На вакцинацию нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы (его могут проверить). Беременным и кормящим женщинам прививка противопоказана. Записаться можно здесь.
Запись открыта на две недели вперед, причем дату можно будет корректировать. Запись на вакцинацию происходит по той же схеме, что и обычная запись в поликлинику. В списке «Специализация врача» нужно выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». На момент публикации в поликлинике в 20 микрорайоне на 5 декабря было доступно время с 8:00 до 19:50.
Процедура в поликлинике займет не менее часа: 15 минут требуется на размораживание вакцины, еще полчаса — на наблюдение за участником после введения препарата.
Вакцина двухкомпонентная — электронная запись на вторую процедуру (между визитами должен пройти 21 день) будет происходить автоматически, а смс-сообщение с датой, временем и местом получения повторной вакцины придет за сутки до этого события.
В городской системе образования, по данным мэрии, работает 56 тысяч учителей, в системе здравоохранения — 112 тысяч врачей, фельдшеров, медсестер и лаборантов, в системе социального обслуживания Москвы — 7 тысяч социальных работников, передает «Российская газета». На вакцинацию правительство Москвы заложило в бюджете на следующий год десять миллиардов рублей.
До конца неясно. Например, для участников третьего этапа клинических испытаний вакцины было обязательно сначала сдать анализ на антитела. Если показатель IgG оказывался выше 10, то иммунитет уже считался сформированным, а прививка ненужной: таких людей не приглашали на испытания.
С вакцинацией вне испытаний дело обстоит иначе. В августе директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что никакие анализы, в том числе тест на коронавирус и антитела, перед вакцинацией от ковида сдавать не нужно, так как это не касается пострегистрационных исследований. По его словам, если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы. «А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено», — уточнил он.
В сентябре Гинцбург высказал мнение: тем, кто перенес коронавирус без симптомов или в легкой форме, все равно нужна прививка от коронавируса: пока у ученых нет данных, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом. Тогда же глава Минздрава Михаил Мурашко заявил обратное: по его словам, тем, кто переболел коронавирусом в этом сезоне, вакцинироваться от коронавируса не нужно, иммунитет сформирован.
Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснял BFM.ru, почему мнения специалистов разнятся. Дело в том, что сейчас специалисты не знают, какой уровень антител является реально защитным в жизни. «Всего семь месяцев идет наблюдение, это достаточно маленький срок, чтобы оценить, насколько остаточный уровень антител может предохранять или он уже не может предохранить от повторного заражения. И третья проблема — это проблема мутаций. Если человек переболел, условно говоря, штаммом коронавируса китайским, может ли он снова заразиться, например, штаммом коронавируса итальянским? Потому что у нас в стране девяносто с лишним процентов был все-таки коронавирус итальянский», — сказал он.
Мэрия подчеркивает, что запись на прививку будет добровольной. В конце ноября издание «Блокнот» опубликовало рассказ жителей о том, что из нескольких филиалов поликлиники №3 было уволено более 30 врачей, а 1 декабря член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что в московских поликлиниках начали массово увольняться врачи из-за обязательной прививки от коронавируса: «Врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения».
Департамент здравоохранения публиковал опровержение, настаивая, что решение о вакцинации сотрудники принимают добровольно. «Приказ, который распространяется в интернете [что главврач подписала указ, обязывающий всех врачей сделать прививку от ковида], говорит лишь о необходимости обеспечить сам процесс вакцинации и создания максимально комфортных условий для ее проведения, а также необходимости разъяснительной работы», — говорится в заявлении ведомства.
Российский закон действительно признает вакцинацию исключительно добровольной. Никто не вправе заставить человека сделать прививку, сообщает пункт 1 статьи 5 закона 157-ФЗ. Правда, уже во втором пункте этой же статьи говорится о возможности отстранения такого работника. Это может произойти в двух случаях — при угрозе эпидемии, и если речь идет о работах, связанных с высоким риском заражения инфекционным заболеванием (а учителя как раз включены в список таких профессий, а транспортники нет). Эти две ситуации как раз подразумевают обязательное наличие профилактических прививок.
Однако прививку от коронавируса нельзя назвать полноценной вакциной, так как по сути это научный эксперимент, чья эффективность и безопасность еще не доказана, считает эксперт РАН Александр Саверский. Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин сказал «Коммерсанту», что не ожидает сильного давления на медиков в этом вопросе: «Вакцина не входит в список обязательных, поэтому подобные требования априори незаконны».
Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Это векторная вакцина, которая не содержит вирус. То есть после введения препарата человек не заражается и не заболевает коронавирусом, а также не является его носителем. Уникальность препарата — в способности сокращать сроки выработки иммунитета к вирусу. При первой прививке вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет (образуются антитела), а после второй формируются клетки памяти, которые дальше будут бороться с вирусом самостоятельно.
В августе 2020 года эта прививка получила временную регистрацию в специальном порядке, она действует до 1 января 2021 года. Сейчас идет третий этап испытаний «Спутника V», который должен подтвердить его массовую эффективность (на первых двух определяются переносимость, безопасность и эффективность препарата на малых группах пациентов).
В третьем этапе испытаний участвуют 40 тысяч добровольцев, за которыми медики станут наблюдать в течение 180 дней, до конца января 2021 года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург позднее уточнял, что к этому времени будут привиты последние из 40 тысяч добровольцев, а окончательные результаты исследований ученые получат еще через полгода, к концу июля 2021 года. В ноябре разработчики прививки сообщали о ее эффективности в 95 процентов на 42-й день после введения первой дозы (и в случае получения пациентом второй).