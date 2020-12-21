Зачем монетизировать льготы

По мнению депутата, хотя блокировку социальных карт вводили для борьбы с эпидемией, но «сделано это было очень топорно, а главное, вообще без мысли о людях и том, как они в реальности живут». Она обратила внимание, что из-за этого решения льготники вынуждены ездить к врачам за полную стоимость. После ее поста об этом мэрия приняла решение разблокировать карты тем, кто записан к врачу.

«Но этого мало! У живых людей бывают разные другие проблемы: надо посидеть с ребенком или навестить больного родственника. Мало ли что бывает. Жизнь есть жизнь. Ведь, в конце концов, ради жизни все эти карантинные мучения. К тому же ограничения на передвижение для пожилых и хроников — это все-таки рекомендация, а не закон», — написала она.

Галямина считает неправильным, что деньги, выделенные на социальные дотации, «просто ушли из этой сферы и не попали к людям». По мнению Галяминой, на время карантинных ограничений можно было бы перечислять деньги, которые тратятся из бюджета на субсидии перевозчикам, напрямую людям — у тех, кто сидит дома, растут расходы на доставку, коммуналку, услуги на дому и так далее. «Подумайте сами, мы работаем, платим налоги, потом часть этих налогов идёт на оплату льготных проездных тем, кому они полагаются по закону. Отключить проездные — значит сэкономить бюджетные деньги, заложенные на социальную поддержку наших сограждан. Только вот получается, что деньги заложенные на проездные, до граждан не дошли! И где же они? Почему мэр считает, что он может по собственной воле ими распоряжаться?» — заявила она.

В ноябре Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим рекомендованной самоизоляции для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Соответственно, до этого срока должны быть заблокированы и их проездные.