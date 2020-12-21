Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре 21.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С начала октября социальные карты москвичей из групп риска, которым рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, заблокированы. Муниципальный депутат Юлия Галямина провела сбор подписей под обращением к Сергею Собянину, чтобы мэрия монетизировала эти льготы на проезд. Однако ответил на это требование почему-то департамент здравоохранения, который темы монетизации в своем ответе даже не коснулся, указав лишь, что проездные заблокированы, чтобы уберечь здоровье пожилых граждан.

Требование к мэрии выплатить деньги людям, у которых заблокировали проездной, подписали более тысячи человек, написала Юлия Галямина.

«Вопрос, который мы с сотнями москвичей отправили Собянину, был другим. Куда делись конкретные деньги, выделенные на конкретные льготы. Но ответа нам не дали. Вместо этого есть целый абзац про помощь, которую могут получить люди, оказавшиеся в трудной ситуации», — подчеркнула Галямина. Она собирается обжаловать этот ответ мэрии в Генпрокуратуру, чтобы ей предоставили ответ по существу.

Читайте также
Монетизировать льготы людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат ведёт сбор подписей за это предложение. Мы с ней поговорили
Зачем монетизировать льготы

По мнению депутата, хотя блокировку социальных карт вводили для борьбы с эпидемией, но «сделано это было очень топорно, а главное, вообще без мысли о людях и том, как они в реальности живут». Она обратила внимание, что из-за этого решения льготники вынуждены ездить к врачам за полную стоимость. После ее поста об этом мэрия приняла решение разблокировать карты тем, кто записан к врачу.

«Но этого мало! У живых людей бывают разные другие проблемы: надо посидеть с ребенком или навестить больного родственника. Мало ли что бывает. Жизнь есть жизнь. Ведь, в конце концов, ради жизни все эти карантинные мучения. К тому же ограничения на передвижение для пожилых и хроников — это все-таки рекомендация, а не закон», — написала она.

Галямина считает неправильным, что деньги, выделенные на социальные дотации, «просто ушли из этой сферы и не попали к людям». По мнению Галяминой, на время карантинных ограничений можно было бы перечислять деньги, которые тратятся из бюджета на субсидии перевозчикам, напрямую людям — у тех, кто сидит дома, растут расходы на доставку, коммуналку, услуги на дому и так далее. «Подумайте сами, мы работаем, платим налоги, потом часть этих налогов идёт на оплату льготных проездных тем, кому они полагаются по закону. Отключить проездные — значит сэкономить бюджетные деньги, заложенные на социальную поддержку наших сограждан. Только вот получается, что деньги заложенные на проездные, до граждан не дошли! И где же они? Почему мэр считает, что он может по собственной воле ими распоряжаться?» — заявила она.

В ноябре Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим рекомендованной самоизоляции для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Соответственно, до этого срока должны быть заблокированы и их проездные.

Читайте также
«Неприятные, но вынужденные меры»: в Москве на два месяца закрывают детские развлекательные центры, ночным клубам запретили работать по ночам, а студентов переводят на удаленку
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, льготы, галямина юлия
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мэрия ответила отпиской на требование вернуть деньги людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат оспорит этот ответ в Генпрокуратуре Новости
Ярмарку на Яблоневой аллее откроют 28 декабря. А потом снова закроют Новости
Названия шести улиц предложили поменять управа района Крюково Новости
В Зеленограде работает фонд «Реликт» для помощи детям в трудных ситуациях. Команда проведет программу против травли в школах, а еще сюда можно принести вещи и продукты Новости
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
Ушла из жизни преподаватель зеленоградской музыкальной школы Татьяна Туполева Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января Новости
«Лыжня России» пройдет 19 декабря. Регистрация в день соревнований с 9 утра Афиша
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории
Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
Что делать, если водитель каршеринга припарковал машину с нарушением правил или заблокировал проезд? Ответы
Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает Истории
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
© 1997–2020 Зеленоград.ру