С начала октября социальные карты москвичей из групп риска, которым рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, заблокированы. Муниципальный депутат Юлия Галямина провела сбор подписей под обращением к Сергею Собянину, чтобы мэрия монетизировала эти льготы на проезд. Однако ответил на это требование почему-то департамент здравоохранения, который темы монетизации в своем ответе даже не коснулся, указав лишь, что проездные заблокированы, чтобы уберечь здоровье пожилых граждан.
Требование к мэрии выплатить деньги людям, у которых заблокировали проездной, подписали более тысячи человек, написала Юлия Галямина.
«Вопрос, который мы с сотнями москвичей отправили Собянину, был другим. Куда делись конкретные деньги, выделенные на конкретные льготы. Но ответа нам не дали. Вместо этого есть целый абзац про помощь, которую могут получить люди, оказавшиеся в трудной ситуации», — подчеркнула Галямина. Она собирается обжаловать этот ответ мэрии в Генпрокуратуру, чтобы ей предоставили ответ по существу.
По мнению депутата, хотя блокировку социальных карт вводили для борьбы с эпидемией, но «сделано это было очень топорно, а главное, вообще без мысли о людях и том, как они в реальности живут». Она обратила внимание, что из-за этого решения льготники вынуждены ездить к врачам за полную стоимость. После ее поста об этом мэрия приняла решение разблокировать карты тем, кто записан к врачу.
«Но этого мало! У живых людей бывают разные другие проблемы: надо посидеть с ребенком или навестить больного родственника. Мало ли что бывает. Жизнь есть жизнь. Ведь, в конце концов, ради жизни все эти карантинные мучения. К тому же ограничения на передвижение для пожилых и хроников — это все-таки рекомендация, а не закон», — написала она.
Галямина считает неправильным, что деньги, выделенные на социальные дотации, «просто ушли из этой сферы и не попали к людям». По мнению Галяминой, на время карантинных ограничений можно было бы перечислять деньги, которые тратятся из бюджета на субсидии перевозчикам, напрямую людям — у тех, кто сидит дома, растут расходы на доставку, коммуналку, услуги на дому и так далее. «Подумайте сами, мы работаем, платим налоги, потом часть этих налогов идёт на оплату льготных проездных тем, кому они полагаются по закону. Отключить проездные — значит сэкономить бюджетные деньги, заложенные на социальную поддержку наших сограждан. Только вот получается, что деньги заложенные на проездные, до граждан не дошли! И где же они? Почему мэр считает, что он может по собственной воле ими распоряжаться?» — заявила она.
В ноябре Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим рекомендованной самоизоляции для горожан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Соответственно, до этого срока должны быть заблокированы и их проездные.