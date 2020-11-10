«Неприятные, но вынужденные меры»: в Москве на два месяца закрывают детские развлекательные центры, ночным клубам запретили работать по ночам, а студентов переводят на удаленку 10.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Новые ограничения для борьбы с эпидемией будут действовать в Москве с 13 ноября до 15 января: они касаются детских развлечений в помещениях, ночных развлечений для взрослых, студентов вузов и колледжей, а также работы театров и спортивных мероприятий. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.

  • Ночным клубам, караоке, боулингам, дискотекам запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, они могут работать только навынос и в режиме доставки.
  • Студентам заблокируют социальные проездные и переведут на дистанционное обучение. Школьники должны продолжить соблюдать домашний режим.
  • Все развлекательные и зрелищные мероприятия в городе отменяют
  • Театры должны ограничить максимальную загрузку зала до 25 процентов от общей вместимости
  • Соревнования с участием зрителей можно будет проводить только при разрешении от департамента спорта и Роспотребнадзора
  • Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест при условии, что они расположены в зданиях
  • Организациям, которые оказывают людям различного рода услуги, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников
  • На официальные мероприятия, «проводимые по решению органов исполнительной власти», эти ограничения не распространяются

«Крайне неприятной, но вынужденной мерой» назвал Собянин новые ограничения. «Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост, — написал Собянин. — В понедельник, 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и — до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации».

Он указал, что в таких условиях существующих мер борьбы с вирусом недостаточно, и нужно максимально разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Из-за этого новые ограничения установлены сразу на два месяца: так в мэрии хотели избавить индустрию развлечений от ненужных трат из-за внезапных отмен концертов и мероприятий в Новый год.

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович, самоизоляция
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«Неприятные, но вынужденные меры»: в Москве на два месяца закрывают детские развлекательные центры, ночным клубам запретили работать по ночам, а студентов переводят на удаленку Новости
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