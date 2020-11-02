С 9 октября социальные карты москвичей из группы риска, которым рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, заблокированы. Это продлится до 29 ноября, а может быть и позже. Депутат Тимирязевского района Юлия Галямина начала общественную кампанию за монетизацию этих льгот. По ее мнению, хотя это делалось для борьбы с эпидемией, но «сделано это было очень топорно, а главное, вообще без мысли о людях и том, как они в реальности живут».

Она обратила внимание, что из-за этого решения льготники вынуждены ездить к врачам за полную стоимость. После ее поста об этом мэрия приняла решение разблокировать карты тем, кто записан к врачу. «Но этого мало! У живых людей бывают разные другие проблемы: надо посидеть с ребенком или навестить больного родственника. Мало ли что бывает. Жизнь есть жизнь. Ведь, в конце концов, ради жизни все эти карантинные мучения. К тому же ограничения на передвижение для пожилых и хроников — это все-таки рекомендация, а не закон», — написала она.

Галямина пыталась направить обращение об этом Собянину от имени Совета депутатов Тимирязевского района, однако коллеги ее не поддержали, ничем не аргументировав свой отказ. Тогда она решила организовать сбор подписей сама. Обращение можно подписать по этой ссылке. На сегодняшний день собрано около 650 подписей, сбор будет идти еще около недели, сказала депутат «Зеленоград.ру».

Она считает неправильным, что деньги, выделенные на социальные дотации, «просто ушли из этой сферы и не попали к людям». По мнению Галяминой, на время карантинных ограничений можно было бы перечислять деньги, которые тратятся из бюджета на субсидии перевозчикам, напрямую людям — у тех, кто сидит дома, растут расходы на доставку, коммуналку, услуги на дому и так далее. «Отняли проезд — переводите деньги людям на карты», — заявила она.

Закон позволяет получать льготы в денежном эквиваленте. На сайте мэрии указано, что для этого заявителю нужно сообщить о своем решении в департамент труда и социальной защиты населения. В дальнейшем можно снова вернуться к получению льгот в натуральной форме. Бесплатный проезд на общественном транспорте в денежном выражении — это 400 рублей в месяц, на электричках — 199 рублей в месяц. Правда, сделать свой выбор между денежной и натуральной формой получения льгот можно раз в году — с 1 января до 1 октября.

Таким образом, если в мэрии услышат москвичей, подписавших обращение, эта выплата станет автоматической — и получить деньги смогут все, кто не написал заявление о монетизации льгот до 1 октября.