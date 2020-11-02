Мэрия должна деньгами вернуть пожилым и людям с хроническими заболеваниями льготы, которых они лишились при блокировке социального проездного. Так считает политик и общественный деятель, муниципальный депутат Юлия Галямина. Она ведет сбор подписей москвичей для обращения к Сергею Собянину.
С 9 октября социальные карты москвичей из группы риска, которым рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, заблокированы. Это продлится до 29 ноября, а может быть и позже. Депутат Тимирязевского района Юлия Галямина начала общественную кампанию за монетизацию этих льгот. По ее мнению, хотя это делалось для борьбы с эпидемией, но «сделано это было очень топорно, а главное, вообще без мысли о людях и том, как они в реальности живут».
Она обратила внимание, что из-за этого решения льготники вынуждены ездить к врачам за полную стоимость. После ее поста об этом мэрия приняла решение разблокировать карты тем, кто записан к врачу. «Но этого мало! У живых людей бывают разные другие проблемы: надо посидеть с ребенком или навестить больного родственника. Мало ли что бывает. Жизнь есть жизнь. Ведь, в конце концов, ради жизни все эти карантинные мучения. К тому же ограничения на передвижение для пожилых и хроников — это все-таки рекомендация, а не закон», — написала она.
Галямина пыталась направить обращение об этом Собянину от имени Совета депутатов Тимирязевского района, однако коллеги ее не поддержали, ничем не аргументировав свой отказ. Тогда она решила организовать сбор подписей сама. Обращение можно подписать по этой ссылке. На сегодняшний день собрано около 650 подписей, сбор будет идти еще около недели, сказала депутат «Зеленоград.ру».
Она считает неправильным, что деньги, выделенные на социальные дотации, «просто ушли из этой сферы и не попали к людям». По мнению Галяминой, на время карантинных ограничений можно было бы перечислять деньги, которые тратятся из бюджета на субсидии перевозчикам, напрямую людям — у тех, кто сидит дома, растут расходы на доставку, коммуналку, услуги на дому и так далее. «Отняли проезд — переводите деньги людям на карты», — заявила она.
Закон позволяет получать льготы в денежном эквиваленте. На сайте мэрии указано, что для этого заявителю нужно сообщить о своем решении в департамент труда и социальной защиты населения. В дальнейшем можно снова вернуться к получению льгот в натуральной форме. Бесплатный проезд на общественном транспорте в денежном выражении — это 400 рублей в месяц, на электричках — 199 рублей в месяц. Правда, сделать свой выбор между денежной и натуральной формой получения льгот можно раз в году — с 1 января до 1 октября.
Таким образом, если в мэрии услышат москвичей, подписавших обращение, эта выплата станет автоматической — и получить деньги смогут все, кто не написал заявление о монетизации льгот до 1 октября.
В комментариях к посту Галяминой москвичка Евгения Знаменская написала, что не считает позицию депутата социально ответственной. По ее мнению, лидеры общественного мнения должны распространять среди населения «здравое понимание ситуации, необходимость согласиться с ограничениями и навыки разумного поведения в изменившихся внешних условиях». «Это эпидемия, против которой нет пока практически никаких средств борьбы. Кроме одного: изоляции или карантина, причем не фейкового, как сейчас, а настоящего», — заявила она.
Юлия Галямина сказала «Зеленоград.ру», что не считает, что монетизация льгот сведет попытку властей сократить социальные контакты на нет: «Никто не может заставить человека заботиться о своем здоровье — но можно создать условия, чтобы он это делал. Государство может предложить людям такие условия. Например, чтобы он меньше ездил, но больше вызывал платную доставку. Если человек не боится, хочет рисковать своим здоровьем, его не заставить заботиться о себе, это его право: хочет — пусть рискует».
По ее мнению, мэрия может предложить разные варианты (выдать деньги после снятия ограничений, выдать их купонами на бесплатную доставку продуктов и т. д.), «а не просто отбирать у людей деньги». «Главное, чтобы был какой-то диалог, чтобы они [в мэрии] начали понимать, что они лишают людей очень важных вещей, а не просто увеселительных поездок. Люди не ездят просто так, люди не идиоты, хотя многие считают, что люди не в состоянии взвесить свои риски», — объяснила депутат.