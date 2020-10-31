Обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями ввели в Московской области 31.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Московской области ужесточили ограничения. Со 2 по 15 ноября года в регионе вводится обязательная изоляция для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Они не должны покидать место жительства, в том числе дачи. Этот запрет могут не соблюдать только руководители и сотрудники предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Больничные людям на самоизоляции должно автоматически открыть министерство соцразвития. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также наделил министерство социального развития региона полномочиями по приостановлению деятельности подведомственных учреждений. А МФЦ и ЗАГСы в районах области перейдут на режим работы по предварительной записи, если ситуация будет ухудшаться.

По данным оперативного штаба по коронавирусу Московской области, в химках на 30 октября зарегистрировано всего 2,4 тысячи больных (за сутки прибавилось 23 человека), в Солнечногорске — 1,5 тысячи человек (за сутки +10 человек). Всего в регионе зафиксировано 20 тысяч активных случаев болезни, за сутки стало больше на 535 больных, 419 человек выздоровело, 9 умерло.

В Москве сейчас 105 тысяч активных случаев болезни, за сутки прибавилось почти пять тысяч человек, 3,6 тысяч выздоровели, 55 умерли. В столице пока продолжается домашний режим для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и учеников средней и старшей школы, им заблокировали льготные проездные. Также среди ограничений — обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте и публичных местах, недавно была введена система прохода в ночные клубы по QR-кодам.

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Метки:
коронавирус, воробьев андрей, самоизоляция
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