Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса
Все действующие ограничения в связи с коронавирусом продлены. Большинство из них останутся в силе до 29 ноября, несмотря на небольшое улучшение ситуации с эпидемией. Новых ограничений нет.
Сергей Собянин подписал указ о продлении ограничений 28 октября. Он сообщил, что прирост новых заболевших ковидом за неделю составил 2%, а уровень госпитализации вырос на 3%. Собянин не счел нужным вводить новые ограничения, но и старые не отменил.
Школьники 6-11 классов продолжат учиться дистанционно до 8 ноября. Затем вопрос о возвращении к очной форме обучения будет рассмотрен снова.
Остальные ограничения продлены до 29 ноября:
- люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, остаются на «домашнем режиме»
- закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации
- сохранено требование удаленной работы минимум 30% сотрудников организаций
- продолжит работать система регистрации при входе в развлекательные заведения
- сохраняются требования по ношению масок и перчаток
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