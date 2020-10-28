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Собянин продлил дистанционку на неделю, а остальные коронавирусные ограничения — на месяц 28.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Все действующие ограничения в связи с коронавирусом продлены. Большинство из них останутся в силе до 29 ноября, несмотря на небольшое улучшение ситуации с эпидемией. Новых ограничений нет.

Сергей Собянин подписал указ о продлении ограничений 28 октября. Он сообщил, что прирост новых заболевших ковидом за неделю составил 2%, а уровень госпитализации вырос на 3%. Собянин не счел нужным вводить новые ограничения, но и старые не отменил.

Школьники 6-11 классов продолжат учиться дистанционно до 8 ноября. Затем вопрос о возвращении к очной форме обучения будет рассмотрен снова.

Остальные ограничения продлены до 29 ноября:

  • люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, остаются на «домашнем режиме»
  • закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации
  • сохранено требование удаленной работы минимум 30% сотрудников организаций
  • продолжит работать система регистрации при входе в развлекательные заведения
  • сохраняются требования по ношению масок и перчаток

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Метки:
коронавирус, карантин, Собянин Сергей Семенович, школа, эпидемия, дистанционное обучение
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