Все действующие ограничения в связи с коронавирусом продлены. Большинство из них останутся в силе до 29 ноября, несмотря на небольшое улучшение ситуации с эпидемией. Новых ограничений нет.

Сергей Собянин подписал указ о продлении ограничений 28 октября. Он сообщил, что прирост новых заболевших ковидом за неделю составил 2%, а уровень госпитализации вырос на 3%. Собянин не счел нужным вводить новые ограничения, но и старые не отменил.

Школьники 6-11 классов продолжат учиться дистанционно до 8 ноября. Затем вопрос о возвращении к очной форме обучения будет рассмотрен снова.

Остальные ограничения продлены до 29 ноября: