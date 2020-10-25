Темпы роста заболеваемости ковидом в Москве снижаются. При сохранении такой тенденции новых ограничений не будет.

Об этом 25 октября заявил мэр Сергей Собянин телеканалу «Россия 1». По данным мэрии, раньше еженедельный прирост заболевших был на уровне 50-60%, сейчас этот показатель снизился до 15%. Собянин выразил надежду, что последние две недели были пиковыми и теперь заболеваемость будет снижаться.

На 25 октября подтверждено 4455 новых заражений, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. Госпитализированы 1072 пациента, 312 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Максимальный ежедневный прирост во время второй волны эпидемии был 19 октября — 5376 новых заболевших.