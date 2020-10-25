Темпы роста заболеваемости ковидом в Москве снижаются. При сохранении такой тенденции новых ограничений не будет.
Об этом 25 октября заявил мэр Сергей Собянин телеканалу «Россия 1». По данным мэрии, раньше еженедельный прирост заболевших был на уровне 50-60%, сейчас этот показатель снизился до 15%. Собянин выразил надежду, что последние две недели были пиковыми и теперь заболеваемость будет снижаться.
На 25 октября подтверждено 4455 новых заражений, сообщил оперативный штаб по коронавирусу. Госпитализированы 1072 пациента, 312 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Максимальный ежедневный прирост во время второй волны эпидемии был 19 октября — 5376 новых заболевших.
Ограничения в Москве вводили постепенно. С 5 октября организации обязаны переводить на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников, а также тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, школьные каникулы продлили на неделю. С 16 октября пассажирам запретили пользоваться общественным транспортом без масок и перчаток. С 19 октября школьников 6-11 классов перевели на дистанционное обучение. Тогда же ввели электронную регистрацию для входа в ночные клубы.
«Никаких других мер в настоящее время не требуется. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты» , — сказал Собянин.