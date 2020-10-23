А как коммунальщики вообще узнают, что в доме кто-то заболел ковидом?

К ним приходит информация из префектуры. А туда — от Роспотребнадзора. Это выяснили жители одного из корпусов в 3-м микрорайоне и поделились историей с «Зеленоград.ру».

Жильца госпитализировали с диагнозом ковид-19. Об этом соседи узнали, когда к его родственникам пришел врач (они сидели на карантине), а те не открыли дверь. Соседи озаботились чистотой и дезинфекцией — по их словам, давно не видели уборки в подъезде. Нашли в интернете информацию, что звонить в таких случаях надо в единую диспетчерскую службу (8-495-539-53-53). В диспетчерской ответили, что заявки на обработку не принимают и сказали звонить на горячую линию по коронавирусу (8-495-870-45-09). Позвонив туда, жительница дома обрисовала ситуацию и спросила, каков в этом случае порядок обработки подъезда и куда с этим обращаться. «По этому вопросу помочь не можем, звоните в Роспотребнадзор», ответили на горячей линии. Сотрудник Роспотребнадзора, в свою очередь, затруднился с ответом и почему-то отправил в Московскую область — по его данным, Зеленоград находится именно там. Затем последовал звонок в зеленоградский отдел Роспотребнадзора, где после переговоров с секретарем звонящим дали телефон «службы коммунальной гигиены». Инспектор службы после долгих просьб нашла предписание от 28 сентября (телефонные переговоры происходили 7-8 октября), отправленное в префектуру. Оттуда оно ушло в «Жилищник». Номер предписания не назвали, поскольку не положено.

Как выяснилось, заявка на обработку пришла оперативно, «Жилищник» продезинфицировал подъезд в конце сентября. То есть, на все эти поиски ответственных можно было не тратить время. Но эта история показательная: людям не объясняют, кто за что отвечает, а только перекидывают в другие ведомства.

В Москве на прошлой неделе возобновили дезинфекцию улиц и мест массового скопления людей.