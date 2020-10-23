Постоянной обработки мест общего пользования в жилых домах — как это было весной, — сейчас нет. Но если хотя бы один из жителей заболел ковидом, подъезд должны обработать по определенному регламенту.
Если в подъезде кто-то из жильцов заболел ковидом, и его положили в больницу, то пока он там лежит, подъезд обрабатывают один раз. А если он лечится дома, то обработка в подъезде проводится три раза в день, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике». Будут ли трижды в сутки дезинфицировать подъезд вплоть до выздоровления больного, не уточнили (кажется, в этом нет смысла, ведь больной на карантине).
По словам сотрудницы «Жилищника», подъезд обрабатывают один раз, потому что из больницы человек вернется с отрицательным тестом — уже не заразный. Это странная логика: в больнице могут снять тяжелое состояние и выписать на долечивание домой. Но это вопрос не к исполнителю (в данном случае «Жилищнику»), а к тем, кто устанавливает такие регламенты и дает инструкции.
Уборщики протирают дезинфицирующим раствором двери, ручки, почтовые ящики, лестничные перила, кнопки лифтов внутри и снаружи, подоконники, домофоны. В одном из подъездов корпуса 360 обильно протерли антисептиком даже тамбурные двери сверху донизу. Весной подъезды обрабатывали средством «Миродез базик», сейчас — «Гелиоклином» (рекомендован Роспотребнадзором).
К ним приходит информация из префектуры. А туда — от Роспотребнадзора. Это выяснили жители одного из корпусов в 3-м микрорайоне и поделились историей с «Зеленоград.ру».
Жильца госпитализировали с диагнозом ковид-19. Об этом соседи узнали, когда к его родственникам пришел врач (они сидели на карантине), а те не открыли дверь. Соседи озаботились чистотой и дезинфекцией — по их словам, давно не видели уборки в подъезде. Нашли в интернете информацию, что звонить в таких случаях надо в единую диспетчерскую службу (8-495-539-53-53). В диспетчерской ответили, что заявки на обработку не принимают и сказали звонить на горячую линию по коронавирусу (8-495-870-45-09). Позвонив туда, жительница дома обрисовала ситуацию и спросила, каков в этом случае порядок обработки подъезда и куда с этим обращаться. «По этому вопросу помочь не можем, звоните в Роспотребнадзор», ответили на горячей линии. Сотрудник Роспотребнадзора, в свою очередь, затруднился с ответом и почему-то отправил в Московскую область — по его данным, Зеленоград находится именно там. Затем последовал звонок в зеленоградский отдел Роспотребнадзора, где после переговоров с секретарем звонящим дали телефон «службы коммунальной гигиены». Инспектор службы после долгих просьб нашла предписание от 28 сентября (телефонные переговоры происходили 7-8 октября), отправленное в префектуру. Оттуда оно ушло в «Жилищник». Номер предписания не назвали, поскольку не положено.
Как выяснилось, заявка на обработку пришла оперативно, «Жилищник» продезинфицировал подъезд в конце сентября. То есть, на все эти поиски ответственных можно было не тратить время. Но эта история показательная: людям не объясняют, кто за что отвечает, а только перекидывают в другие ведомства.
В Москве на прошлой неделе возобновили дезинфекцию улиц и мест массового скопления людей.