Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида 27.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэрия расширила список лиц, кому можно сделать прививку от ковида. С 28 декабря вакцинироваться смогут люди старше 60 лет. Раньше пожилых людей не вакцинировали, потому что не было разрешения Минздрава. В субботу такое разрешение выдали.

«Это здорово, — сказал мэр Собянин. — Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. По себе скажу — вакцинация реально работает».

Эффективность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет превышает 90 процентов, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который курирует создание вакцины. Общую эффективность препарата оценивают в 91,4 процента.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (здесь разработали «Спутник V») Александр Гинцбург говорил, что испытания вакцины на людях старше 60 лет планируют завершить в середине 2021 года.

Как записаться на вакцинацию

В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне.

Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.

Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Вакцина хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна. По информации департамента здравоохранения, медики заранее формируют группы по пять человек и накануне обзванивают их, чтобы удостовериться, что они придут к назначенному времени. Если кто-то не может прийти, «есть резерв добровольцев». Ранее журналисты сообщали, что записавшихся людей оказывается больше, чем пришедших по факту, из-за чего получить препарат может, по факту, любой желающий.

Кому можно использовать вакцину

Сейчас сделать прививку могут сотрудники следующих отраслей:

  • медицина, образование (государственные и частные)
  • культура
  • торговля и услуги, общественное питание
  • городские социальные службы, центры госуслуг «Мои документы»
  • промышленность, транспорт, энергетика
  • средства массовой информации
  • жилищно-коммунальное хозяйство
  • спорт
  • органы охраны правопорядка
  • некоммерческие организации, волонтеры
  • религиозные организации

Будут ли ваши пожилые родственники или вы сами (если вы старше 60) вакцинироваться от ковида?
Да
Буду, но позже
Нет
Проголосовали 5 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, вакцина
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Москвичам старше 60 лет разрешили прививаться от ковида Новости
Светофор с квадратными секциями установили у «Электрона» Новости
Катки в Зеленограде. Адреса, режим работы, правила и особенности Гид
Открыт новый пешеходный мост через Савелкинский проезд. Он расположен так, что провоцирует пешеходов нарушать правила Новости
Медсестра горбольницы Анастасия Илясова получила награду за борьбу с ковидом: «Это медаль всего нашего отделения и всех моих коллег» Новости
Первых зеленоградских переселенцев по программе реновации приглашают записаться для просмотра новых квартир. Для них начали работать информационные центры Новости
Кто такие Рукавишниковы, в честь которых хотят назвать улицу в Зеленограде. История фамилии, имения, санатория под Крюково и больницы в Голубом Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Собянин объявил 31 декабря выходным днем. Впрочем, это только рекомендация Новости
Проезд в электричке резко подорожает со 2 января Новости
Утка несколько месяцев живёт с пластиковым хомутом в клюве. Почему её не могут спасти и что делать Истории
План на девять лет и сорок миллиардов: что, где и когда будут сносить и строить в 19-м микрорайоне по программе реновации Истории
На въезде в Андреевку по пути к «Ашану» снова поставили палатки. Почему администрация ошибается, думая, что смогла их узаконить Истории
Лёд с крыши торгового центра упал на машину из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств». Оказывается, не за всякой крышей надо следить при появлении наледи Новости
Магазин «Рыболов» на Яблоневой аллее — что внутри? Партнерский материал
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей Новости
Лисы все чаще приходят в город. Что делать при встрече с ними? Ответы
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Столовая-пекарня «Самса №1» у станции Крюково — что внутри? Партнерский материал
Первая доступная картинка станции Крюково с надземным переходом. И остановка высокоскоростного поезда напротив корпуса 1824 Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру