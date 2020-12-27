Мэрия расширила список лиц, кому можно сделать прививку от ковида. С 28 декабря вакцинироваться смогут люди старше 60 лет. Раньше пожилых людей не вакцинировали, потому что не было разрешения Минздрава. В субботу такое разрешение выдали.

«Это здорово, — сказал мэр Собянин. — Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. По себе скажу — вакцинация реально работает».

Эффективность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет превышает 90 процентов, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который курирует создание вакцины. Общую эффективность препарата оценивают в 91,4 процента.

Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (здесь разработали «Спутник V») Александр Гинцбург говорил, что испытания вакцины на людях старше 60 лет планируют завершить в середине 2021 года.