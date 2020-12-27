Мэрия расширила список лиц, кому можно сделать прививку от ковида. С 28 декабря вакцинироваться смогут люди старше 60 лет. Раньше пожилых людей не вакцинировали, потому что не было разрешения Минздрава. В субботу такое разрешение выдали.
«Это здорово, — сказал мэр Собянин. — Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. По себе скажу — вакцинация реально работает».
Эффективность вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет превышает 90 процентов, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который курирует создание вакцины. Общую эффективность препарата оценивают в 91,4 процента.
Ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи (здесь разработали «Спутник V») Александр Гинцбург говорил, что испытания вакцины на людях старше 60 лет планируют завершить в середине 2021 года.
В Москве записаться на вакцинацию против коронавируса можно на порталах mos.ru и emias. info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.инфо», в информационных киосках городских поликлиник. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 8 до 20 часов. В Зеленограде прививку делают в поликлинике в 20 микрорайоне.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Люди, которые записались на процедуру, не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до вакцинации. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут беременные и кормящие грудью женщины.
Вакцину в поликлиники привозят в пятидозовых ампулах. Вакцина хранится в специальных морозильных камерах при температуре от -18 до -40 градусов, размораживается препарат при комнатной температуре в течение 20-30 минут. В размороженном состоянии вакцина может храниться 2 часа, повторная заморозка невозможна. По информации департамента здравоохранения, медики заранее формируют группы по пять человек и накануне обзванивают их, чтобы удостовериться, что они придут к назначенному времени. Если кто-то не может прийти, «есть резерв добровольцев». Ранее журналисты сообщали, что записавшихся людей оказывается больше, чем пришедших по факту, из-за чего получить препарат может, по факту, любой желающий.
Сейчас сделать прививку могут сотрудники следующих отраслей:
- медицина, образование (государственные и частные)
- культура
- торговля и услуги, общественное питание
- городские социальные службы, центры госуслуг «Мои документы»
- промышленность, транспорт, энергетика
- средства массовой информации
- жилищно-коммунальное хозяйство
- спорт
- органы охраны правопорядка
- некоммерческие организации, волонтеры
- религиозные организации