Депутаты поселений Лунёво и Ржавки проголосовали за реформу — объединение всех поселений Солнечногорского района в один городской округ. Цель реформы — централизация финансирования и полномочий в одном месте, то есть, в администрации будущего городского округа Солнечногорск. Публичные слушания, где жители высказывались против, оказались формальностью.

В Солнечногорском районе 11 городских и сельских поселений. Для объединения в городской округ должны проголосовать «за» все эти поселения плюс сам город Солнечногорск (официально он — городское поселение). В мае в Лунёво и Ржавках прошли публичные слушания, где большинство участников высказались против реформы. В Ржавках более 600 жителей проголосовали против объединения в городской округ и только четверо поддержали идею. В Лунево против объединения проголосовали 1190 человек, за — ни одного. Результаты слушаний опубликованы на сайтах администраций обоих поселений.

Тем не менее, в ноябре советы депутатов Ржавок и Лунево согласились с объединением всех поселений района в городской округ Солнечногорск — решения также опубликованы. Почему не учтено мнение жителей, объясняется так: «Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер».

Аргументы тех, кто против объединения, — центр (городской округ) не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги. Кроме того, придется расстаться с местной властью в привычном виде: вместо советов депутатов и администрации поселений будут территориальные управления. Упразднение поселковых депутатов противоречит Конституции (статья 12), которая гарантирует местное самоуправление в России, считают противники реформы. Кроме того, в федеральном законе №131, утверждающем принципы организации местного самоуправления, в принципе нет понятия «объединение территорий» (как сформулировано в документах публичных слушаний и решений депутатов).

Власти же говорят, что бюджет конкретного поселения будет формироваться местным управлением, а затем утверждаться на уровне округа. Единый бюджет даст возможность направить деньги на социальную инфраструктуру поселений — строительство школ, детских садов, больниц, дорог. Поселения не могут войти в государственные программы строительства новых объектов, а городской округ может. Сокращение же расходов на содержание аппарата совета депутатов и администраций поселений даст хоть и небольшой, но дополнительный доход, который тоже можно направить на решение проблем поселений.

В Солнечногорском районе остались два поселения — Андреевка и Менделеево, — сопротивляющихся реформе. Андреевка пошла по другому пути, выступив с инициативой смены статуса поселения — преобразования в городской округ, по сути город. Это даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области. Несмотря на противодействие на районном уровне, депутаты намерены продолжать борьбу. «Мы пойдем в Мособлдуму. Мы не первые и не последние в этом процессе, есть примеры небольших поселений, которые сделались городскими округами» , — сказал в интервью Zelenograd.ru глава Андреевки Иван Ульянченко.

Менделеевские депутаты сначала поддержали объединение в городской округ, но после выборов новый состав совета депутатов отменил это решение. Инициативная группа жителей Менделеево при поддержки части депутатов выступила с инициативой проведения референдума о присоединении к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду. Две судебные инстанции не удовлетворили этот иск.