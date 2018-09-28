Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения

В ближайших к Зеленограду поселениях Солнечногорского района прошли выбор глав. В Андреевке им остался Валерий Кириллов, а в Менделеево депутаты выбрали Инессу Коновалову. На первом же заседании новые менделеевские депутаты выступили против административной реформы — вхождения поселения в образующийся городской Солнечногорский округ.
Новый глава Менделеево — Инесса Коновалова — директор менделеевского ДК «Метролог», а до того долгое время была заместителем директора библиотечной системы Зеленограда. О решении депутатов Менделеево сообщает сайт поселковой администрации, сам документ еще не опубликован официально.
Объединение территорий для создания городских округов — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева, поддержанная главой Солнечногорского района Андреем Чураковым. Главное отличие городского округа от существующей системы управления — сокращение властей на местах.
В Солнечногорском районе 12 глав поселений, 12 администраций, 12 Советов депутатов и 12 бюджетов. В случае их объединения остается один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет. По замыслу властей, высвободившиеся после сокращения чиновников средства направят на приоритетные проекты развития округа.
В поселениях считают, считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.
Решению нового состава депутатов Менделеево предшествовал конфликт: ранее шесть из девяти депутатов поселка на выездном заседании поддержали объединение, несмотря на итоги публичных слушаний, где жители выступили против этой инициативы.
Ранее инициативная группа жителей Менделеево выступила с инициативой проведения референдума о присоединении к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа жителей подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду.
Суд отказал в удовлетворении иска, решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции. В новый совет депутатов поселка избраны семь депутатов от общественного объединения поселка «Независимый гражданский совет» (НГС), которое и ратует за референдум.
Бывший глава поселения Валерий Вершинин со страницы сайта администрации Менделеево назвал это «печальной победой» и обвинил новых депутатов в том, что они построили свою предвыборную компанию «на нескольких нехитрых тезисах-кричалках».
В Андреевке депутаты большинством голосов выбрали главой городского поселения Валерия Кириллова, занимавшего тот же пост с 2014 года. Решение опубликовано на сайте андреевской администрации.
Второй выдвинутый на пост главы поселения кандидат, депутат Иван Ульянченко, пожаловался в своем блоге на нарушения процедуры голосования. По его словам, «было давление по партийной линии, а также на сотрудников бюджетной сферы». Также депутат утверждает, что голосование проводили открыто, а не тайно, как это предписывает устав поселения Андреевка.
Валерий Кириллов работал инженером в НПО «Стеклопластик», имеет несколько важных разработок и научных работ, недолго занимался бизнесом.
«Первый упор — это ЖКХ благоустройство, подъезды, чистота и порядок, — рассказал о своих планах солнечногорскому телевидению Кириллов. — Летом чистота, зимой уборка снега и мусора и все что туда входит. И тем не менее, есть направления, которые на следующий созыв нужно усиливать. Я так думаю, что это социальные вопросы, это ветераны, инвалиды. На другой уровень надо поднять работу с полицией, плюс еще надо взяться за проблему безопасности дорожного движения… Самая главная задача совета депутатов — работать плодотворно с администрацией, не допускать конфликтных ситуаций, так как у нас одна общая задача — благосостояние людей».
Валерий Кириллов не упомянул планы отделения поселения от Солнечногорского района, одним из инициаторов которого он стал. Андреевка хочет избавиться от статуса городского поселения в составе Солнечногорского района и стать городским округом — по сути городом.
Смена статуса даст возможность подчиняться не местным властям, а напрямую правительству Московской области. Инициативу депутатов поддержали еще в мае местные жители, она получила положительные отзывы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
В Солнечногорском районе планы Андреевки встретили противодействие. 5 октября в Солнечногорске состоятся публичные слушания инициативы преобразования городского поселения Андреевка в городской округ.
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