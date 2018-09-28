Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения

Объединение территорий для создания городских округов — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева, поддержанная главой Солнечногорского района Андреем Чураковым. Главное отличие городского округа от существующей системы управления — сокращение властей на местах.

В Солнечногорском районе 12 глав поселений, 12 администраций, 12 Советов депутатов и 12 бюджетов. В случае их объединения остается один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет. По замыслу властей, высвободившиеся после сокращения чиновников средства направят на приоритетные проекты развития округа.

В поселениях считают, считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.

Решению нового состава депутатов Менделеево предшествовал конфликт: ранее шесть из девяти депутатов поселка на выездном заседании поддержали объединение, несмотря на итоги публичных слушаний, где жители выступили против этой инициативы.



Ранее инициативная группа жителей Менделеево выступила с инициативой проведения референдума о присоединении к Зеленограду. Большинство депутатов поселка отказались назначить дату референдума, после чего инициативная группа жителей подала в суд иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду.

Суд отказал в удовлетворении иска, решение сейчас обжалуется в апелляционной инстанции. В новый совет депутатов поселка избраны семь депутатов от общественного объединения поселка «Независимый гражданский совет» (НГС), которое и ратует за референдум.

Бывший глава поселения Валерий Вершинин со страницы сайта администрации Менделеево назвал это «печальной победой» и обвинил новых депутатов в том, что они построили свою предвыборную компанию «на нескольких нехитрых тезисах-кричалках».